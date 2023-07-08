За 500 днів Росія вбила в Україні понад 10,5 тис. цивільних і скоїла 94 тис. воєнних злочинів, - генпрокурор Костін. ВIДЕО

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну зафіксовано 94 тисячі воєнних злочинів росіян, які вбили більше 10,5 тис. цивільних українців і зруйнували 115 тис. об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.

"П'ятсот днів тому путінська Росія запустила конвеєр війни на повну потужність. 94 000 воєнних злочинів, 115 000 зруйнованих об’єктів цивільної інфраструктури. Понад 10 500 вбитих мирних українців. Серед них - майже 500 дітей. Та жоден злочин не залишиться безкарним", - заявив він.

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Генпрокурор розповів, що з перших днів повномасштабної війни вдалося забезпечити стабільну роботу системи правопорядку, документуються та розслідуються всі злочини агресора за міжнародними стандартами.

За його словами, прокурори, слідчі СБУ та поліції, працюють щодня, часто біля самої лінії фронту для покарання російських загарбників в національних та міжнародних судах.

"Вже є 353 підозрюваних. 219 - обвинувачені, 53 злочинці отримали вироки в українських судах", - підкреслив Костін.

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Також він нагадав, що разом з міжнародними партнерами створили справжню коаліцію справедливості, а результат щоденної співпраці з Міжнародним кримінальним судом - перший ордер на арешт Путіна.

Крім того, генеральний прокурор відзначив, що в Гаазі вже розпочав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України - перший елемент майбутнього трибуналу, а також створено Міжнародний реєстр збитків, який є першим кроком для забезпечення компенсацій тим, хто постраждав від війни.

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"Шлях до справедливості не є простим. Та ми йдемо вперед. Разом з усім цивілізованим світом", - додав Костін.