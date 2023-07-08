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За 500 днів Росія вбила в Україні понад 10,5 тис. цивільних і скоїла 94 тис. воєнних злочинів, - генпрокурор Костін. ВIДЕО

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну зафіксовано 94 тисячі воєнних злочинів росіян, які вбили більше 10,5 тис. цивільних українців і зруйнували 115 тис. об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.

"П'ятсот днів тому путінська Росія запустила конвеєр війни на повну потужність. 94 000 воєнних злочинів, 115 000 зруйнованих об’єктів цивільної інфраструктури. Понад 10 500 вбитих мирних українців. Серед них - майже 500 дітей. Та жоден злочин не залишиться безкарним", - заявив він.

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Генпрокурор розповів, що з перших днів повномасштабної війни вдалося забезпечити стабільну роботу системи правопорядку, документуються та розслідуються всі злочини агресора за міжнародними стандартами.

За його словами, прокурори, слідчі СБУ та поліції, працюють щодня, часто біля самої лінії фронту для покарання російських загарбників в національних та міжнародних судах.

"Вже є 353 підозрюваних. 219 - обвинувачені, 53 злочинці отримали вироки в українських судах", - підкреслив Костін.

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Також він нагадав, що разом з міжнародними партнерами створили справжню коаліцію справедливості, а результат щоденної співпраці з Міжнародним кримінальним судом - перший ордер на арешт Путіна.

Крім того, генеральний прокурор відзначив, що в Гаазі вже розпочав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України - перший елемент майбутнього трибуналу, а також створено Міжнародний реєстр збитків, який є першим кроком для забезпечення компенсацій тим, хто постраждав від війни.

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"Шлях до справедливості не є простим. Та ми йдемо вперед. Разом з усім цивілізованим світом", - додав Костін.

Автор: 

Костін Андрій (267) воєнні злочини (1880)


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тепер зрозуміло чому цей генітальний прокурор не посадив жодного корупціонера -- він фіксує злочини орків
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08.07.2023 11:30 Відповісти
Угу... 10,5 тисячі вбитих цивільних в результаті здійснення 94 000 воєнних злочини. Та лише в одному Маріуполі їх від 80 тисяч...
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08.07.2023 11:41 Відповісти
Или же Мариупольские потери не такие огромные(к счастью), а большинство пропавших просто выехали в РФ.
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08.07.2023 11:50 Відповісти
Феміда з пов'язкою
Ходить в пітьмах...
Кладе на віси... жижу в'язку
І шле всіх ... ну, ах...
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08.07.2023 11:31 Відповісти
Что за глупости лепечет эта зеленожопая обезьяна ? Разве ее на курсах в Трускавце не научили считать?
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08.07.2023 12:20 Відповісти
Сколько пропавших? Тысяч 100? Зачем ген прокурор пытается занизить потери? Специально указывает только тех которые задокументированы, хотя масштабы трагедии в разы больше
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08.07.2023 12:26 Відповісти
Также Костина https://antac.org.ua/news/deputaty-viddaiut-formuvannia-vkks-v-ruky-zashkarenykh-suddiv/ обвиняли в том, что он как глава комитета по правовой политике, который отвечал в украинском парламенте за судебную реформу, полностью провалил эту работу. Справедливости ради стоит сказать, что «провал работы», по мнению журналистов, означал https://antac.org.ua/news/deputaty-viddaiut-formuvannia-vkks-v-ruky-zashkarenykh-suddiv/ недопущение международных экспертов к формированию Высшей квалификационной коллегии судей Украины.

В 2020 году в эфире одного из украинских телеканалов Андрей Костин https://tsn.ua/ato/formula-shtanmayera-bude-vklyuchena-v-zakon-pro-osobliviy-status-donbasu-kostin-1628035.html поддерживал «формулу Штайнмайера» и говорил, что она будет включена в закон об особом статусе Донбасса.

«Мы согласились с тем, чтобы "формула Штайнмайера" была включена в закон об особом статусе. Сейчас идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы он работал с точки зрения права», - говорил тогда Костин.
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08.07.2023 12:35 Відповісти
А якщо вбивають військового то це не злочин? Ета другоє.
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08.07.2023 13:44 Відповісти
Рашка вроде как недавно проговорилась, что там у неё 700 000 украинских детей на территории. Это уже больше чем девяносто с копейками тысяч преступлений. Про Мариуполь с Бахмутом и говорить нечего...
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08.07.2023 14:47 Відповісти
 
 