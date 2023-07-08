Держприкордонники спільно з бійцями ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів. ВIДЕО

Ворожий склад боєприпасів палає в результаті злагодженої роботи аеророзвідників ДПСУ та бійців ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

