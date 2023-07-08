УКР
Держприкордонники спільно з бійцями ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів. ВIДЕО

Ворожий склад боєприпасів палає в результаті злагодженої роботи аеророзвідників ДПСУ та бійців ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

Десь на русні є склад зі скрєпами... НЗ... його б нути...
08.07.2023 12:26 Відповісти
Це він? )

08.07.2023 12:33 Відповісти
храм сатані
08.07.2023 12:55 Відповісти
Та їх там повно по всій країні!

08.07.2023 12:34 Відповісти
МЫ и ЖО на кацапії
08.07.2023 12:37 Відповісти
Так.. це основні два стовпи рашизму...
Але корінь зла трохи гибше...
08.07.2023 13:14 Відповісти
 
 