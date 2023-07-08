Я знаю, і ви знаєте, що Україна і свобода – переможуть, - посол США в Києві Брінк. ВIДЕО
Посол США в Україні Бріджит Брінк виступила із зверненням з нагоди 500-го дня повномасштабного вторгнення Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, звернення розміщене у офіційному твітері Брінк.
"Через 500 днів від початку неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії я знаю, і ви знаєте, що Україна і свобода – переможуть", - зазначила вона.
Через 500 днів від початку неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії я знаю, і ви знаєте, що Україна – і свобода – переможуть. pic.twitter.com/v9QnoLE09L— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 8, 2023
Тож я сприймаю це за деякий натяк на позитивні новини ...
ПЫСЫ: шурма тоже питает некие сомнения.