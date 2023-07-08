УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7527 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
1 813 5

Я знаю, і ви знаєте, що Україна і свобода – переможуть, - посол США в Києві Брінк. ВIДЕО

Посол США в Україні Бріджит Брінк виступила із зверненням з нагоди 500-го дня повномасштабного вторгнення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення розміщене у офіційному твітері Брінк.

"Через 500 днів від початку неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії я знаю, і ви знаєте, що Україна і свобода – переможуть", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США в Україні Брінк подякувала за потужну роботу української ППО

Через 500 днів від початку неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії я знаю, і ви знаєте, що Україна – і свобода – переможуть. pic.twitter.com/v9QnoLE09L

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 8, 2023

Автор: 

вторгнення (381) допомога (8755) США (24349) Брінк Бріджит (239)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але Бріджит Брінк знає більше...
Тож я сприймаю це за деякий натяк на позитивні новини ...
показати весь коментар
08.07.2023 16:27 Відповісти
вот только беня с ермаком пока сомневаются. и у них есть причины. но, надеюсь, после саммита эти причины исчезнут.
ПЫСЫ: шурма тоже питает некие сомнения.
показати весь коментар
08.07.2023 16:27 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2023 16:28 Відповісти
Конкретна пані посол, і жіночка нівроку Дякуємо.
показати весь коментар
08.07.2023 16:33 Відповісти
Бриджит Бринк слов а ветер не бросает.
показати весь коментар
08.07.2023 19:28 Відповісти
 
 