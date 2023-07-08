Я знаю, і ви знаєте, що Україна і свобода – переможуть, - посол США в Києві Брінк. ВIДЕО

Посол США в Україні Бріджит Брінк виступила із зверненням з нагоди 500-го дня повномасштабного вторгнення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення розміщене у офіційному твітері Брінк.

"Через 500 днів від початку неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії я знаю, і ви знаєте, що Україна і свобода – переможуть", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США в Україні Брінк подякувала за потужну роботу української ППО