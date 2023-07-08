Піхотинці 28 ОМБр за підтримки артилерії та мінометів успішно вибили окупантів з посадки південніше Бахмуту. ВIДЕО

Піхотинці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу за підтримки артилерії та мінометів успішно вибили окупантів з посадки південніше Бахмуту. Жорсткий бій тривав увесь день. Наші воїни почали зачистку бліндажів і зіштовхнулися з підрозділом окупантів під командуванням ворожого спецпризначенця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

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Ворог довго не хотів здаватися, але під вогневим тиском піхоти та мінометів зрештою був змушений тікати далі, де його вже добила наша артилерія.

"Пам'ятайте, що звільнення кожного метру нашої землі це надважка, титанічна праця і для повернення усіх територій ми всі повинні працювати об'єднано. А також пам'ятайте тих, хто поклав своє життя у цих боях. Хто поставив майбутнє країни та нації вище за себе", - написали бійці 28 ОМБр під відеозаписом.

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