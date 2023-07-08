Піхотинці 28 ОМБр за підтримки артилерії та мінометів успішно вибили окупантів з посадки південніше Бахмуту. ВIДЕО
Піхотинці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу за підтримки артилерії та мінометів успішно вибили окупантів з посадки південніше Бахмуту. Жорсткий бій тривав увесь день. Наші воїни почали зачистку бліндажів і зіштовхнулися з підрозділом окупантів під командуванням ворожого спецпризначенця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.
Ворог довго не хотів здаватися, але під вогневим тиском піхоти та мінометів зрештою був змушений тікати далі, де його вже добила наша артилерія.
"Пам'ятайте, що звільнення кожного метру нашої землі це надважка, титанічна праця і для повернення усіх територій ми всі повинні працювати об'єднано. А також пам'ятайте тих, хто поклав своє життя у цих боях. Хто поставив майбутнє країни та нації вище за себе", - написали бійці 28 ОМБр під відеозаписом.
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Героям слава !!!
Браві кіношні успішні кавалерійські штурми, які ви так любите дивитись у тіктоках, і де такий набір якостей, в теорії, може стати в нагоді - здебільшого закінчуються розй#бом "кавалеристів" вхлам. Дев'ять з десяти відосиків таких штурмів ви не бачите, бо нема кому гоупрошку з сіряка дістати, щоб вас контентом розважити.
Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.
А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ може закінчуватись максимально харошимі руськімі.
Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.
Але ніт.
Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.
Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Джерело: "