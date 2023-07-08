УКР
Соцопитування у Росії після 500 днів війни: "В этом говне мы живем, я сторожем работаю, куда мне, "вагнером" идти работать?" ВIДЕО

Російські блогери вирішили дізнатись, як живуть люди в населених пунктах вздовж дороги, по якій просувалися бойовики терориста Євгенія Пригожина, йдучи на Москву. Як виявилось, не усім жителям Росії подобається нинішній стан країни та їхній фінансовий достаток.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

"Какие тут зарплаты, чем живет село, чем здесь занимаетесь? - В говне мы живем, чесно говоря. Я сторожем работаю за 18 тысяч рублей. И что мне на 18 тысяч, куда мне, "вагнером" идти или куда?", - розповів росіянин на камеру.

Водночас жінка, вочевидь пенсіонерка, обурилась відповідю росіянина. Вона намагалась довести, що в Росії насправді є робота, а росіяни ліниві та не хочуть її шукати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гуманітарна допомога від Z-волонтерів: мобілізованому окупанту віддали штани від вже померлого товариша. ВIДЕО

Автор: 

опитування (2048) росія (67841)
Топ коментарі
+42
Якщо у Вас раптом промайнуло найменше співчуття до кацапа (фуйня трапляється) згадайте Маріуполь і Бучу і що співчуття дурості прямий шлях до ідіотизму.
08.07.2023 16:59 Відповісти
+20
как для чєго убілі ? не*уй шастать в Україну!
08.07.2023 16:52 Відповісти
+20
Ненавиджу москалів, і зелених блазнів, які відчинили ворогу двері
08.07.2023 17:20 Відповісти
как для чєго убілі ? не*уй шастать в Україну!
08.07.2023 16:52 Відповісти
біосміття
08.07.2023 16:56 Відповісти
Невже тверезіють? Щось не вірю...

Скоріш за все, через пів години, за "рюмкою чаю", буде вирішувати "ісконниє" питання: "Кто вінават" і "что дєлать"...
08.07.2023 16:59 Відповісти
08.07.2023 16:59 Відповісти
кацапи - не люди. Як і гітлерівські нацисти. А інші - це біомаса, яка не думає. ВЗАГАЛІ. Є горілка, є шмат хліба і це вже життя. Вони не бажають щасливої долі ні собі, ні дітям. Коротко "гавно в проруби" на мацквє-рєкє.
08.07.2023 17:07 Відповісти
"Убили ... Для чєго? Для кого?" Щоб була робота. У кисильових та скабеєвих. вся країна працює, йде на м'ясо заради двох-трьох сотень пропагандонів та тисячі єдиноросів, які сидять біля державної "кормушки". Дебіли, ***..., отримали зброю на руки. А думати НЕ ВМІЮТЬ САМОСТІЙНО. Поверни ствол у бік своїх гнобителів. Як це зробив "пригожин" (хоча цілі у нього були інші - отримати бабло з кремля). І отримай свободу, рівність, надії на майбутнє, працю.
08.07.2023 17:03 Відповісти
а що сталось , що кацапу гівно розінравилось ?
все життя жив, радів і тут натє вам
08.07.2023 17:09 Відповісти
гокі морально тупі тьотки: іди воюй, все одно, що з тобою буде. Не кажучи вже про те нащо воювати. От така скрепка в головах. Діди воювали і ми будемо, а потім наші діти. І, так безскончено. От послал же Бог сусідів!
08.07.2023 17:13 Відповісти
08.07.2023 17:20 Відповісти
Пенсіонерці ж не воювати, в окопах не сидіти, можна і патріотом бути.
08.07.2023 17:24 Відповісти
Згадав "міжнародну панораму" ....сложная международная обстановка сохранялась во многіх странах земного шара...
08.07.2023 17:25 Відповісти
путин едет по стране , росия по прежнему в гавне
08.07.2023 17:31 Відповісти
Йому ще стакан і він побіжить в тІльняжцІ і трусах на танк.
Тільки-тільки касетними... а дітьйонишей за ножкі і об куточок-об куточок
08.07.2023 17:37 Відповісти
путін був засмучений черговим обманом з боку Ердогана

нравиться не нравиться терпи моя красуня 😁
08.07.2023 17:37 Відповісти
Матюками вони "разґаварівают", "ваґнєрамі" вони "работают"...
08.07.2023 17:47 Відповісти
А вот у нас 30лет ВСЕ зашибись (!!) - и пенсии , и зарплаты , и медицина , тарифы , и полиция , и суды , и прокуроры , и депутаты , и оманские и все 140 потужных реформ !!! И все молчат - ибо благоденствуют !!!
08.07.2023 18:21 Відповісти
По бухічу пустив свинорус сльозу... Шкода, що мало твоїх "аднакласнікав і знакомих" здохло. Бажаю побільше кацапам такого щастя. Тупікова гілка розвитку...
08.07.2023 19:05 Відповісти
В говне мы живем, чесно говоря.
08.07.2023 19:35 Відповісти
 
 