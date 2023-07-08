Соцопитування у Росії після 500 днів війни: "В этом говне мы живем, я сторожем работаю, куда мне, "вагнером" идти работать?" ВIДЕО

Російські блогери вирішили дізнатись, як живуть люди в населених пунктах вздовж дороги, по якій просувалися бойовики терориста Євгенія Пригожина, йдучи на Москву. Як виявилось, не усім жителям Росії подобається нинішній стан країни та їхній фінансовий достаток.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

"Какие тут зарплаты, чем живет село, чем здесь занимаетесь? - В говне мы живем, чесно говоря. Я сторожем работаю за 18 тысяч рублей. И что мне на 18 тысяч, куда мне, "вагнером" идти или куда?", - розповів росіянин на камеру.

Водночас жінка, вочевидь пенсіонерка, обурилась відповідю росіянина. Вона намагалась довести, що в Росії насправді є робота, а росіяни ліниві та не хочуть її шукати.

