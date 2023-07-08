УКР
Пропустили рекордні 61 тисячу людей: на українсько-польському кордоні зростають черги - ДПСУ. ВIДЕО

Кількість подорожувальників на кордоні зросла з початком літнього сезону. Громадяни прямують на відпочинок, відвідати родичів. За минулі вихідні через пункти пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській області пропустили рекордні 61 тисячу людей і понад 10 тисяч одиниць транспорту.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, передає Цензор.НЕТ

Як розповів начальник відділення інспекторів прикордонної служби "Краківець" Сергій Веретільник, наразі найбільші накопичення автотранспорту спостерігаються перед вихідними: четвер, п’ятниця, субота. А ось у неділю та понеділок спостерігається більше накопичення в напрямку в’їзду до України.

Читайте також: Польща направила до білоруського кордону тисячу солдатів та сотні одиниць техніки

Найменші черги перед пунктом пропуску на виїзд із України спостерігають у понеділок і вівторок, на в’їзд до України — у вівторок і середу. 

"З урахуванням того, що така тенденція відстежується вже протягом місяця, прикордонники прогнозують, що пасажиропотік залишиться сталим до кінця сезону", - уточнили в ДПСУ.

Громадянам, які планують поїздку через українсько-польський кордон, радять врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

Також дивіться: Соцопитування у Росії після 500 днів війни: "В этом говне мы живем, я сторожем работаю, куда мне, Вагнером идти работать?" ВIДЕО

Автор: 

кордон (4917) черга (231) Польща (8981) Україна (6166)
Топ коментарі
+22
Цікаво.А за кермом одні жінки?Чи всі поголовно багатодітні батьки та інваліди?
08.07.2023 17:06 Відповісти
+11
Щирі "патріоти" зйобують. Мандрівники ...ля...
08.07.2023 17:06 Відповісти
+8
Це добре, коли ще молоді і усе життя попереду, можна заново починати. Колись, та й повернуться, але уже дійсно в іншу Україну. Я вірю в те, що таки буде вона Вільною і від мокшів, і від бобиків зелених. Від дурнів та упоротих важко звільнитись, бо то з покоління в покоління переходить на рівні ДНК.
А ось старшим, з устояним життям, якось їхати в Гамерицькі краї геть важко, як морально, там ментально. Тому ми і живемо тут, виживаємо, відбудовуємо, боремось по своєму з оркоордою.
Усе буде Україна!
08.07.2023 17:55 Відповісти
У меня тоже сразу возник этот вопрос. Похоже одни женщины, дети и старики едут😁
08.07.2023 18:53 Відповісти
З Польщі в Україну?
08.07.2023 17:11 Відповісти
Самому цікаво стало. Бо якось не вкладається в голові - "на відпочинок" у війну?
08.07.2023 17:15 Відповісти
Тобто, це щирі "патріоти" повертаются після героїчного з'****?
08.07.2023 17:18 Відповісти
Багато позмивалось.
У нас місто порожнє. От просто людей нема.
08.07.2023 17:10 Відповісти
А в нас, після звільнення Херсону 11 листопада, з'явилось і далеко з плюсом. Свої повертаються, і тпн з регіонів їдуть.
А до того, реально - шаром коти.
08.07.2023 17:17 Відповісти
Всі мої друзі з Херсону які виїхали під час окупації зараз за кордоном з сімʼями, отримали статус біженців адаптувались знайшли роботу і не збираються повертатись в зелено буратінську Україну.
08.07.2023 17:49 Відповісти
В них немає там громадянства - з якого хєра їх там залишать? Біженство - це тимчасовий захист. По завершенні війни, ЄС почне давати копняка під сраку.
08.07.2023 19:32 Відповісти
В Харьков очень многие вернулись.
08.07.2023 18:05 Відповісти
Молодцы, *******. Побольше галасу с Запорожской АЭС подымайте.
08.07.2023 17:11 Відповісти
Не сци, це почався сезон відпусток у білих людей. У нас половина офісу (тьолки) вже дупи гріють на морях. Тварюки😭
08.07.2023 17:23 Відповісти
А де ще "тьолкам" дупи гріти?
На твоїх окулярах??
08.07.2023 17:45 Відповісти
поднимите тарифы на газ - свинтят и оставшиеся
08.07.2023 17:17 Відповісти
Деякі на рейсових автобусах по 8 годин стоять у черзі через той польський кордон. Ідіоти! Зі Львова у Перемишль їде поїзд - якусь годину вся дорога з проходом кордону. Так само можна до Чопа на поїзді, там півгодини поїздом через кордон, а далі прямий тригодинний Інтерсіті Захонь-Будапешт, і звідти хоч на край світу літаком. А ще є шлях поїздом в Молдову з висадкою у Румунію, там також аеропорт куди-завгодно по ЄС.
08.07.2023 17:21 Відповісти
Поїзд їздить щодня
08.07.2023 19:07 Відповісти
Ось так... вже українці їдуть закордон відвідувати родичів,
а не ті хто виїхав, їдуть в Україну побачитись з родичами
08.07.2023 17:22 Відповісти
Покажи приклад, зміни прапорця
08.07.2023 17:39 Відповісти
Ви не розумієте, те що він (вона ) в Австрії "єта другоє"
08.07.2023 17:44 Відповісти
Про VPN не чули?
08.07.2023 17:50 Відповісти
ти просто не любиш воювати, а всі інші дезертири

і хто хитрови...ний?
08.07.2023 18:20 Відповісти
Не факт, що прапор видасть місцеположення. Може кремлеорк під VPN навіть брузерним сидить. Вони зараз пронирливі щури. Та іноді переклад гугл їх палить.
08.07.2023 18:02 Відповісти
І хтож всі ці люди якщо офіційно чоловікам неможлива перетнути кордон? Зелена ***** отримує відкати з своїх призначених рішал по перетинанню кордону.
08.07.2023 17:46 Відповісти
Стоїть черга з довідками з Офісу, що вони без черги.
08.07.2023 18:20 Відповісти
Країна у війні, а вони на відпочинок...
08.07.2023 18:32 Відповісти
на расстоянии им кажется что война где то там
08.07.2023 19:16 Відповісти
Ухилянти розїздилися туди-сюди?
08.07.2023 18:42 Відповісти
Громадяни країни. Тих, хто громадян називає ухилянтами будуть ******* і тих хоробрих хто виписує тут, теж.
09.07.2023 18:05 Відповісти
Ухилянти ïдуть тiльки туди. I не завжди через пункт пропуску
09.07.2023 08:17 Відповісти
 
 