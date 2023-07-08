Пропустили рекордні 61 тисячу людей: на українсько-польському кордоні зростають черги - ДПСУ. ВIДЕО

Кількість подорожувальників на кордоні зросла з початком літнього сезону. Громадяни прямують на відпочинок, відвідати родичів. За минулі вихідні через пункти пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській області пропустили рекордні 61 тисячу людей і понад 10 тисяч одиниць транспорту.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, передає Цензор.НЕТ

Як розповів начальник відділення інспекторів прикордонної служби "Краківець" Сергій Веретільник, наразі найбільші накопичення автотранспорту спостерігаються перед вихідними: четвер, п’ятниця, субота. А ось у неділю та понеділок спостерігається більше накопичення в напрямку в’їзду до України.

Читайте також: Польща направила до білоруського кордону тисячу солдатів та сотні одиниць техніки

Найменші черги перед пунктом пропуску на виїзд із України спостерігають у понеділок і вівторок, на в’їзд до України — у вівторок і середу.

"З урахуванням того, що така тенденція відстежується вже протягом місяця, прикордонники прогнозують, що пасажиропотік залишиться сталим до кінця сезону", - уточнили в ДПСУ.

Громадянам, які планують поїздку через українсько-польський кордон, радять врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

Також дивіться: Соцопитування у Росії після 500 днів війни: "В этом говне мы живем, я сторожем работаю, куда мне, Вагнером идти работать?" ВIДЕО