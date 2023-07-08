Пропустили рекордні 61 тисячу людей: на українсько-польському кордоні зростають черги - ДПСУ. ВIДЕО
Кількість подорожувальників на кордоні зросла з початком літнього сезону. Громадяни прямують на відпочинок, відвідати родичів. За минулі вихідні через пункти пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській області пропустили рекордні 61 тисячу людей і понад 10 тисяч одиниць транспорту.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, передає Цензор.НЕТ
Як розповів начальник відділення інспекторів прикордонної служби "Краківець" Сергій Веретільник, наразі найбільші накопичення автотранспорту спостерігаються перед вихідними: четвер, п’ятниця, субота. А ось у неділю та понеділок спостерігається більше накопичення в напрямку в’їзду до України.
Найменші черги перед пунктом пропуску на виїзд із України спостерігають у понеділок і вівторок, на в’їзд до України — у вівторок і середу.
"З урахуванням того, що така тенденція відстежується вже протягом місяця, прикордонники прогнозують, що пасажиропотік залишиться сталим до кінця сезону", - уточнили в ДПСУ.
Громадянам, які планують поїздку через українсько-польський кордон, радять врахувати цю інформацію під час планування поїздок.
У нас місто порожнє. От просто людей нема.
А до того, реально - шаром коти.
А ось старшим, з устояним життям, якось їхати в Гамерицькі краї геть важко, як морально, там ментально. Тому ми і живемо тут, виживаємо, відбудовуємо, боремось по своєму з оркоордою.
Усе буде Україна!
На твоїх окулярах??
а не ті хто виїхав, їдуть в Україну побачитись з родичами
і хто хитрови...ний?