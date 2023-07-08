УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7527 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
11 199 99

Український прикордонник садить ворожий безпілотник за допомогою антидронової рушниці. ВIДЕО

Держприкордонслужба оприлюднила відео, як прикордонник з позивним Джокер садить російський безпілотник із боєприпасом за допомогою антидронової рушниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ в телеграмі.

У повідомленні зазначається: "Наш "Джокер" не блефує, а майстерно садить ударний FPV За допомогою антидронової рушниці прикордонник з позивним "Джокер" на півдні України вправно приземлив небезпечного ворожого "птаха" поблизу позиції охоронців кордону. FPV-дрон, споряджений боєприпасом від ручного протитанкового гранатомета, "присів" обережно, адже його курс змінював справжній професіонал разом зі своєю командою".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці з шести автоматів змайстрували "комплекс" ППО для боротьби із ворожими БПЛА. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4901) Держприкордонслужба ДПСУ (6428) дрони (5625)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Красава!!!
Слава ЗСУ! Слава УКраїні!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
08.07.2023 18:07 Відповісти
+19
"Перепрошить" і відправить "власникам"!
показати весь коментар
08.07.2023 18:04 Відповісти
+13
Прохання до Заходу. Нам би побільше таких рушниць. Будь ласка.
показати весь коментар
08.07.2023 18:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Перепрошить" і відправить "власникам"!
показати весь коментар
08.07.2023 18:04 Відповісти
Хорошо бы, но ну нафиг эти кацапские недоделки.
показати весь коментар
08.07.2023 18:11 Відповісти
А на шахедів ця рушниця діє?
показати весь коментар
08.07.2023 18:26 Відповісти
Система наведення БПЛА Шахед - інерциальная. Им не управляют с помошью радиоканала. Летит по координатам, заложенным при старте.
показати весь коментар
08.07.2023 18:39 Відповісти
ОК. Дякую за лікбез.
показати весь коментар
08.07.2023 19:54 Відповісти
не совсем так. там серьезная анти джамминговая фар антенна gps с американским чипом управления. как она попала в иран? очень просто через китай или в чемоданах дип почтой
показати весь коментар
09.07.2023 01:30 Відповісти
А там "кацапського" нічого нема! Дрон - китайський а граната скоріш всього - ще радянська Вони на подібне старі ********** частіш всього використовують
показати весь коментар
08.07.2023 18:36 Відповісти
Боеприпас на гранату совсем не похож. Что-то вроде минометной мины или подкалиберного снаряда.
показати весь коментар
08.07.2023 18:53 Відповісти
Граната ПГ-7ВЛ «Луч» / 7П16 до РПГ-7 зі знятим маршевим двигуном
показати весь коментар
08.07.2023 18:58 Відповісти
Не видно характерной "звездочки" для выхода пороховых газов двигателя.
показати весь коментар
08.07.2023 19:12 Відповісти
Придивися! Там пилка по металу "погуляла"
показати весь коментар
08.07.2023 19:16 Відповісти


Но нигде не видно такого характерного острого наконечника.
показати весь коментар
08.07.2023 20:05 Відповісти
Четверта зверху
показати весь коментар
08.07.2023 20:11 Відповісти
Взрыватель не острый и конус головной части прямолинейный, без впадин.
показати весь коментар
08.07.2023 20:14 Відповісти
Ти ніколи не звертав уваги що ********** для одного типу зброї можуть мать різну форму в залежності від призначення? Але деякі речі незмінні - наприклад гнізда від підривачів-детонаторів Це - для зручності взаємозаміни Туди могли вкрутить детонатор з артснаряду Граната побита - можливо її вистрелили але вона не спрацювала (тобто донний детонатор кумулятивного заряду "здох" І самоліквідатор не спрацював ) "Кулібіни" кацапські могли поставить детонатор артснаряду та використать гранату повторно - заряд вибухівки ж цілий!
показати весь коментар
08.07.2023 20:54 Відповісти
Не у всех боеприпасов одинаковая резьба.
показати весь коментар
08.07.2023 21:07 Відповісти
От же ти упертий! Давай так - шукай міну чи інший ********* що більше підходить до зображеного на відео
До речі - збільш зображення тої гранати у довіднику і придивися Там НЕМАЄ ВПАДИН Конус гладкий!
показати весь коментар
08.07.2023 21:14 Відповісти


Ищи похожую.
показати весь коментар
08.07.2023 21:22 Відповісти
Я знайшов На відео та в Вікіпедії - де пишеться про ********** до РПГ-7
Тепер ти мені вкажи на конкретний ********* на викладеному тобою фото і підтвердь ідентичність!
показати весь коментар
08.07.2023 21:26 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2023 21:33 Відповісти
НУ І?! Саме про подібну гранату на верхньому зображенні я і писав Відпиляли маршевий двигун і причепили до дрона
А ти мені якісь міни пхаєш!
показати весь коментар
08.07.2023 21:39 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2023 21:43 Відповісти
Ты реально не замечаешь безупречно прямого конуса в головной части? А рассказать для чего этот конус нужен?
показати весь коментар
08.07.2023 21:47 Відповісти
Я ніяк не зрозумію - що ти від мене хочеш? Ти висловив сумнів - я пояснив Не згоден? Доведи що я неправий!
показати весь коментар
08.07.2023 21:51 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кумулятивный_эффект
показати весь коментар
08.07.2023 21:56 Відповісти
Кумулятивний ефект не головний конус створює, а внутрішній зворотній Головний конус - лише обтічник снаряду У розрізі ПГ-7Л (третє зображення на твоїй картинці) кумулятивний конус (воронка) знаходиться в середній частині гранати Починається від найширшої частини снаряду і звужується назад - до донної частини Його ******* вибуховий заряд Саме його детонація і створює плазмовий шнур кумулятивного ефекту
показати весь коментар
08.07.2023 22:08 Відповісти
https://hi-news.ru/technology/chto-takoe-kumulyativnye-snaryady-ili-kak-rasplavit-bronyu.html#:~:text=Кумулятивный%20снаряд%20-%20принцип%20действия,-В%20отличие%20от&text=В%20момент%20детонации%20взрывчатого%20вещества,секунду%20вырывается%20в%20сторону%20цели.
показати весь коментар
08.07.2023 23:11 Відповісти
Знаєш - ти, на жаль, мало чим відрізняєшся від решти "вікіпедних спеціалістів" Коли нема аргументів - починають "підмінять предмет спору" Аби тільки "настоять на своєму" Як кажуть в Одесі "Лопни - но держи фасон!" Сперечаться з людиною, яка не розуміє навіть основних принципів проектування форми ********** та не бажає визнать очевидного, не бачу сенсу! Може ти і займався колись авіаційними ************ (я вже почав сумніваться і в цьому) Але одна справа - чіплять бомби і ракети і зовсім інша - розуміть, чому вони саме ТАКУ ФОРМУ МАЮТЬ
показати весь коментар
09.07.2023 03:54 Відповісти
Конус у кумулятивного заряда это обтекатель и держатель пьезоэлектрического датчика, который дает иммпульс на взрыватель позади тротилового заряда, имеющего конусообразную выемку. Припрохождении детонационной волны воронка заряда "схлопывается", выдавливая струю горячих продутов взрыва и внутренней облицовки воронки. с огромной скоростью, которая "вымывает" металл брони.

Вот изображение неуправляемой авиационной ракеты С-8КО (кумулятивнр-осколочной)
показати весь коментар
09.07.2023 06:58 Відповісти
Я тобі вже ВСЕ сказав! Не бачу сенсу в "товчінні води в ступі"!
показати весь коментар
09.07.2023 07:47 Відповісти
Проблемы с обучаемостью? Ты всгда прав?
показати весь коментар
09.07.2023 08:56 Відповісти
Я тобі запропонував знайти конкретний ********* який ідентичний показаному у відео Ти поліз у "теоретизування" і цим показав що в протитанкових *********ах (зокрема - в кумулятивних) ти "плаваєш" То про що мені з тобою сперечаться?
показати весь коментар
09.07.2023 09:06 Відповісти
Ты как кацап. Когда заканчиваются аргументы сразу начинается хамство.
показати весь коментар
09.07.2023 09:14 Відповісти
Я аргументів тобі виклав цілу купу Те саме тобі написали інші люди Але ти "став у позу" "А Баба-яга - ПРОТИВ!" Бо У ТЕБЕ аргументів нема ніяких Тільки купа пустопорожньої балаканини, перемішаної зі скрінами з Вікіпедії
показати весь коментар
09.07.2023 12:53 Відповісти
Извини, братишка, вручную я тебе рисовать не буду. Необучаемый, значит необучаемый.
показати весь коментар
09.07.2023 13:05 Відповісти
Правильно!
Ти мені старий анекдот нагадав:
Просыпается поручик Ржевский утром Голова трещит с похмелья Похмелился "Похорошело" Зовёт денщика:
- Иван!
- Слушаю вашбродь!
- Придумай мне какой-нибудь каламбурчик , чтоб я в офицерском собраннни этак "блеснул остроумием"!
- Ну так скажите: "Ты - гандон! И ты -гандон! А я - виконт де Бражелон!"
- Так ! Надо запомнить ...
Вечером в собрании поручик нажрался водки и вспомнил о каламбуре:
- Га-аспа-ада! Новый каламбурчик! Так - как там Иван говорил? А-а-а! Вспомнил! Мушкетёры! Вот! Слушайте : "В-с-се вы - ********! Адин я - д"Артаньян!"
Група людей тобі приводять аргументовані пояснення стосовно типу **********, а ти з себе зображаєш "поручика Ржевського"...
показати весь коментар
09.07.2023 13:19 Відповісти
Даааа. До анекдотов докатился, уважаемый... Не будь хамлом интернетным. Ты своим поведением мне опять русню напомнил.

Вот твоя пресловутая "граната", от которой отпилили хвостовик чтобы беспилотник смог поднять такой груз.

показати весь коментар
09.07.2023 13:33 Відповісти
Що ти мені "картинку" виставляєш? Ти мені викладай НАЙМЕНУВАННЯ ********** З калібром та конкретною специфікацією Як це зробив тобі я А я відкрию у Вікіпедії відповідну сторінку та порівняю з зображенням на відео
Там буде чітке зображення ********** у боковій проекції, його діаметр, форма, вказана його вага Бо на відео прекрасно, видно що корпус ********** виготовлений з тонкого листового металу (алюмінієвого сплаву), а корпуси мін відливаються і ВИТОЧУЮТЬСЯ з чавуну чи заліза Мені відома лише одна міна, корпус якої виготовлявся з листового металу (жерсті) - англійська фугасна, 80 мм, часів ІІ Світової Але я сумніваюся, що вона могла якимсь чином потрапить до російської армії Крім того - на головній частині мін, показаних тобою, прекрасно видно поперечні кільцеві заглиблення -проточки виготовлені фрезеруванням А на відео їх на корпусі нема (ти навіть сам на це мою увагу звертаєш, кажучи шо він ГЛАДКИЙ!!!)
показати весь коментар
09.07.2023 15:15 Відповісти
Для стрельбы по целям из 82 мм миномета применяются мины основного и специального назначения. Какие мины применяются для конкретной марки миномета применяются определено в таблицах стрельбы для данного вооружения и никакой самостоятельности быть при ведении огня быть теоретически не должно хотя в боевой обстановке всякое может быть.

https://placdarm.net/uploads/posts/2020-02/1582295605_risunok_2.jpg

К минам основного назначения относят фугасные осколочно-фугасные и осколочные мины. Их корпуса делаются из чугуна хотя встречаются цельнотянутые стальные. По устройству они практически одинаковые - различие состоит только в толщине корпуса и количества снаряженного взрывчатого вещества. Для примера в фугасной мине тонкие стены и максимальное число ВВ а в осколочной наоборот. Еще к этой группе относят и кумулятивные мины которые ввиду своей низкой эффективности практически не применялись.

https://placdarm.net/uploads/posts/2020-02/1582295630_glavnaja-mina.jpg

Мины специального назначения
осветительные, дымовые зажигательные, агитационные. Из наименований понятно для чего они применяются. Единственная из них которая может поражает цели - это дымовая которая в себе несет тротиловую шашку для разрыва корпуса и разброса дымообразующего состава при ударе об землю.
показати весь коментар
09.07.2023 15:40 Відповісти
Я чекаю від тебе точної марки ********** І не забудь - твоя "міна" не повинна мать обтюруючих кілець у головній частині
показати весь коментар
09.07.2023 15:54 Відповісти
А я жду от тебя точного описания гранат к РПГ, умник хамоватый. Ищи давай. Сидит тут, неуч, и указывает.
показати весь коментар
09.07.2023 15:59 Відповісти
Я тобі відразу назвав точно тип ********** " ПГ-7ВЛ «Луч» / 7П16https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%93-7#cite_note-milpari-5 [2] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RPG_PG_7VL.png?uselang=ru кумулятивная"
А тепер : "Вишенька на тортик"!

ВКДП 7-01(03-05,22,23)03.01
КЕРІВНИЦТВО
ЗІ СТРІЛЕЦЬКОЇ СПРАВИ
"РУЧНИЙ ПРОТИТАНКОВИЙ
ГРАНАТОМЕТ РПГ-7В (РПГ-7Д)"

3.1.2.4. Постріл ПГ-7ВЛ "Луч" (індекс 7П16 с гранатою ПГ-7Л)
(рисунок 50).
Призначений, перш за все, для ураження танків, які захищені
композитним, багатошаровим або рознесеним бронюванням.
Прийнятий на озброєння в 1977 році. До нової гранати був розроблений
детонатор підвищеної безпеки і надійності ВП-22 зі зменшеними
масогабаритними характеристиками. Матеріал труби - сталь 40Х, був замінений алюмінієвим сплавом В-95."
Це саме ті характеристики, про які я тобі писав! Я ЗНАЮ, ЯК і ДЕ шукать інформацію А ти - ні!
З тебе такий "старший інженер з озброєння", як з мене - балерина!!!
показати весь коментар
09.07.2023 16:19 Відповісти
Я тебе сразу написал: Боеприпас на гранату совсем не похож. Что-то вроде минометной мины или подкалиберного снаряда.

И картинки я такие давно уже показал. Ты слабоват в поиске по ресурсам интернета?
показати весь коментар
09.07.2023 16:31 Відповісти
Ти різницю між "підкаліберним" та "надкаліберним" снарядом (міною) знаєш, "зброяр"? "Підкаліберна" - коли головна частина снаряду (міни) тонша, ніж калібр ствола (направляючої) Такими є оперені бронебійні снаряди У них "тіло" у вигляді відносно тонкого стержня з карбіду вольфраму чи збідненого урану Тому танкісти та артилеристи-протитанкісти ці снаряди називають "лом" А "надкаліберна" - коли головна частина перевищує діаметр ствола
У РПГ-7 майже усі гранати - "надкаліберні" Виняток - "ОГ-7В «Осколок» / 7П50https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RPG_OG_7VL.png https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 осколкова " Вона - КАЛІБЕРНА
Головна частина ********** до РПГ7 іменується "граната" Зібраний та готовий до бою ********* (з приєднаним "вишибним зарядом) іменується "постріл"
Ти взагалі в армії служив?!!! Бо що ти - не зброяр, я вже зрозумів!
показати весь коментар
09.07.2023 17:50 Відповісти
Вот это ты умный, аж жуть. Даже научися понятию что такое конус на гранате гранатомета. На 22 секунде посмотри и покажи такой боеприпас для гранатомета.
показати весь коментар
09.07.2023 18:00 Відповісти
"Гусаченко"! ВСЕ! "Проїхали" Іди, розказуй бабкам на лавочці ,"как касмические карабли бараздят прасторы Бальшова театра"
І більше не хвалися на форумі що ти "старший інженер по озброєнню" Бо ти не знаєш елементарних речей, відомих простому стрілку-гранатометнику
показати весь коментар
09.07.2023 18:22 Відповісти
ААА, так вот почему тебе везде гранаты мерещаться. Это ты иди на лавочку к бабушкам и рассказывай что гранатами от РПГ и танки, и артиллерия, даже корабли стреляют. Ну слава богу, гранатометчик, ты хоть усвоил что такое кумулятивнвя струя...
показати весь коментар
09.07.2023 18:29 Відповісти
Ой дебіл! А тобі відомо що "гранатами" стріляли навіть в епоху наполеонівських війн? ТОді "гранатою" іменувалося пустотіле ядро, начинене порохом, яке розривалося після пострілу (коли догоряв гніт, туди вставлений) Потім гранатами стали іменувать просто артилерійські осколочні, осколочно-фугасні та фугасні снаряди Окремо так називалися снаряди шрапнельні (начинені готовими вражаючими елементами) "Гуляй, Вася!"
показати весь коментар
09.07.2023 18:37 Відповісти
Да ты гранатометчик-историк. Хвалю. Только в интернете хами поменьше, вообще за умного сойдешь.
показати весь коментар
09.07.2023 18:40 Відповісти
Ну - якщо я там почну писать - я порівняно з тобою стану "спецом" А тебе "жаба задавить"!
показати весь коментар
09.07.2023 20:45 Відповісти
Абсолютно нет, королем гранатометов тебе быть пожизненно. Ты же ничего больше не знаешь.
показати весь коментар
09.07.2023 21:04 Відповісти
А ти спробуй в інших сферах! Боюсь - ти й там "у гризло" отримаєш
Ось тобі маленький приклад:



А ви знаєте особисто цього Яра?? За декілька років, що я на цьому ресурсі в мене склалась думка, що під цим ніком сховалась групка освіченеих, більш-менш поміркованих порохоботів (в хорошому змісті).
Так що ви нарвались на спецефічного чегового по ніку )

показати весь коментар
показати весь коментар
10.07.2023 06:13 Відповісти
И что?
показати весь коментар
10.07.2023 07:02 Відповісти
Та нічого.... (тобто - "нічого хорошого для тебе")
показати весь коментар
10.07.2023 07:18 Відповісти
Та мені якось "фіолетово"....
показати весь коментар
10.07.2023 07:37 Відповісти
Ну а для чего тогда про свое величие писал? Нелогично, согласись, тупо хамить оппонету и потом еще выклыдвать какой ты великий...
.
показати весь коментар
10.07.2023 07:48 Відповісти
А что случилось? Я тебе даже лайк поставил.... Айяяяййй...
показати весь коментар
10.07.2023 10:18 Відповісти
Дивна в тебе позиція: назвав ПУБЛІЧНО себе "військовим зброярем" - а сам в елементарних речах не тямиш Коли тобі почали пояснювать твою неправоту (аргументовано) - ти почав "бикувать" проти тих, хто тобі коректно на це вказує І ти це іменуєш "хамством"? Після того як ти нахамив кільком людям, які розбираються у зброї?
Я тобі запропонував назвать чітко *********, який показано у відео по темі спілкування Ти цього не зробив, а почав "фантазувать", завалюючи опонентів купою "картинок" та словесного барахла Ти попросив навести докази моєї правоти - я тобі вказав на відкритий документ ДСП - "довідник по РПГ-7 для ЗСУ Ти знову почав "розводить срач"
Може ти якось до військової зброї і "дотичний" Але ти лише з нею "поряд ходив" У тебе немає базових елементів знань Ти - звичайний "авіатор-підводник", який на підводі возив відходи на свинарник з солдатської їдальні
На цьому і закінчимо Бо ти мені вже надоїдать став Я думав, що зустрів "тямущу людину", а виявилося, що ти - "пустишка" Як кацапи кажуть: "Думала - он Лев Толстой! Оказался - "хрен пустой"!"
показати весь коментар
10.07.2023 09:00 Відповісти
...!
показати весь коментар
10.07.2023 10:05 Відповісти
Якщо аргументована відповідь - це "хамство", то як назвать твоє "словоблуддя"?
показати весь коментар
10.07.2023 09:40 Відповісти
Ну да, сам себя не похвалишь, то кто жк похвалит... Можно прямо сегодня начать тебя уважать и гордится таким интернет знакомством?
показати весь коментар
10.07.2023 07:23 Відповісти
Кроме тебя тут никто не хамит, заметь. Еще и хвалишься какой крутой блогер. Вот как такое назвать?
показати весь коментар
10.07.2023 09:14 Відповісти
Да ничего ты не аргументировал. Тычешь гранату для РПГ, совсем не похожую на видео. Стишки тут пишешь, анекдотитки. В общем пишешь ерунду. Даже на заряде гранатомета кумулятивную воронку назвал "обратной воронкой". Хвастаешься какой ты крутой и умный блогер с семью головами...
показати весь коментар
10.07.2023 09:58 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2023 21:48 Відповісти
ИИИ?
показати весь коментар
08.07.2023 21:57 Відповісти
Ось вам загострений конус. Це ********* від РПГ-7.
показати весь коментар
08.07.2023 22:17 Відповісти
И где он такой острый как на фото этой мины? Глаза на месте?
показати весь коментар
08.07.2023 22:21 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2023 22:31 Відповісти
Придивіться до гранати сірувато-блакитного кольору в центрі. Глаза на месте?

показати весь коментар
08.07.2023 22:57 Відповісти
ИИИ ЧТООО?. Где округлая головная часть?
показати весь коментар
08.07.2023 23:03 Відповісти
Зупиніть відео на 18 секунді. Де Ви там бачите "округлую головную часть"?
показати весь коментар
08.07.2023 23:14 Відповісти

Выбирайте мину из предложенных.
показати весь коментар
08.07.2023 23:20 Відповісти
Жодної. Прямий загострений конус тільки у одної, бежевого кольору, але у неї набагато довший корпус. Крім того, на хоостовиках мін є отвори, на відео на їх немає.
показати весь коментар
08.07.2023 23:39 Відповісти
Не конус, а взрыватель. Откуда такие специалисты как Вы берутся рассуждать не зная устройства боеприпаса?
показати весь коментар
08.07.2023 23:47 Відповісти
На мінах то не "взрыватель", а захисний ковпачок. Откуда такие специалисты как Вы берутся рассуждать не зная устройства боеприпаса? Його часто знімають, коли немає дощу або тонких гілок і листя. Знімають за ту білу стрічку, але коли нема перешкод чи дощу, можна і з ним і беш нього гатити.
І разом з поверхнею міни ці ковпачки утворюють конічну поверхню. І утворююча ктакого конуса є прямою тільки у одної міни, яка геть не схожа на ту гранату, що на відео.
показати весь коментар
09.07.2023 00:05 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 00:07 Відповісти
Можливо. я з гранат РПГ такі знімав, а з інтернету тягати статті мені лазити влом. Проте на міну приблуда з відео все одно не схожа.
показати весь коментар
09.07.2023 00:11 Відповісти
И на выстрел РПГ тем более. На твое квалифицированное мнение что это было?
показати весь коментар
09.07.2023 00:16 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 00:17 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 00:14 Відповісти
Для стрельбы из 120-мм миномета применяются:

- выстрелы с осколочно-фугасной миной скалистого чугуна, взрывателем ГВМЗ-7 и переменным зарядом (см. рис. 62);

- выстрелы с осколочно-фугасными стальными минами, взрывателем ГВМЗ-7 и переменным зарядом (рис. 63, а);

- выстрелы с осколочно-фугасной миной сталистого чугуна (улучшенной конструкции), с взрывателем ГВМЗ-7 и переменным зарядом (рис. 63, б и в);

- выстрелы с дымовой миной, с взрывателем ГВМЗ-7 и переменным зарядом (рис. 63, г);
показати весь коментар
09.07.2023 00:20 Відповісти
Міна до 120 мм міномета важить близько 16 кг. замахається той дрон таку вагу тягати.
показати весь коментар
09.07.2023 00:41 Відповісти
А что за веревочки намотаны на хвостоаики мин?
показати весь коментар
08.07.2023 23:48 Відповісти
Ти зовсім невіглас? То додатковий метальний заряд. Перед пострілом зайві знімають, якщо це потрібно. Після стрільби їх спалюють.
От тільки нахєра ти тут флуд розводиш?
показати весь коментар
09.07.2023 00:07 Відповісти
Вот тут ты молодец. А в остальном просто защитный колпачок.
показати весь коментар
09.07.2023 00:09 Відповісти
Это заряд от РПГ.
показати весь коментар
08.07.2023 19:14 Відповісти
Нет.
показати весь коментар
08.07.2023 23:31 Відповісти
Да.
показати весь коментар
09.07.2023 10:47 Відповісти
Красава!!!
Слава ЗСУ! Слава УКраїні!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
08.07.2023 18:07 Відповісти
Прохання до Заходу. Нам би побільше таких рушниць. Будь ласка.
показати весь коментар
08.07.2023 18:08 Відповісти
Литва вж готує нову партію EDM4S для передачі Україні.
показати весь коментар
08.07.2023 18:13 Відповісти
Это наши, украинского производства - Kvertus Technology - украинская компания, производящая ружья, которыми можно «сбить» дрон. Это киевская компания, но сейчас она находится на западе страны. 10 человек, участников команды, способны собирать до 5 ружей в день.
https://dev.ua/ru/news/pushka-1653576664
показати весь коментар
08.07.2023 18:22 Відповісти
А рушницю вимкне і безпілотник знову полетить?
показати весь коментар
08.07.2023 18:17 Відповісти
куди ? він не злетить уже батареї не вистачить навіть якщо ідеально на стіл приземлиться, а по факту при падінні пошкодиться і все.
показати весь коментар
08.07.2023 18:41 Відповісти
Нехілий ''фугас'' до нього примотали. Невже у нього така підйомна тяга щоб ''таке'' нести?
показати весь коментар
08.07.2023 18:34 Відповісти
Мадяр, і не тільки, такими купу кацапської техніки. Чи ви не бачили ні одного відео від СБУ ?
дешева і дуже страшна річ, але зелебобіки подоляківці як завжди будуть ржати з тупих кацапів.
показати весь коментар
08.07.2023 18:39 Відповісти
Мы хорошо видосиками москальню научили. Всегда удивляло, зачем подробно показывать марку дрона, боеприпаса, систему крепления, тактику применения с указками и стрелками. Будем теперь ловить.
показати весь коментар
08.07.2023 19:47 Відповісти
Щось би таке автоматичне, щоб само працювало без людини, та наставити по окопах, щоб був захист по периметру. Людина багато дронiв пропустить, а робот буде слiдкувати невтомно.
показати весь коментар
08.07.2023 20:12 Відповісти
На кого розраховане це відео?
Зараз мінімум 10 антидронщиків померли зі сміху.
Шановна редакція, будь ласка перед тим як публікувати "таке" звяжіться хоч із одним нормальним антидронщиком, він розповість принцип роботи рушниці.
І да, передайте герою відео що якщо би уї....в постріл з рпг при посадці це було б крайне його відео.
Не позорьтесь.
показати весь коментар
08.07.2023 20:33 Відповісти
 
 