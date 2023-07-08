Український прикордонник садить ворожий безпілотник за допомогою антидронової рушниці. ВIДЕО
Держприкордонслужба оприлюднила відео, як прикордонник з позивним Джокер садить російський безпілотник із боєприпасом за допомогою антидронової рушниці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ в телеграмі.
У повідомленні зазначається: "Наш "Джокер" не блефує, а майстерно садить ударний FPV. За допомогою антидронової рушниці прикордонник з позивним "Джокер" на півдні України вправно приземлив небезпечного ворожого "птаха" поблизу позиції охоронців кордону. FPV-дрон, споряджений боєприпасом від ручного протитанкового гранатомета, "присів" обережно, адже його курс змінював справжній професіонал разом зі своєю командою".
Топ коментарі
+20 ХОРТ
показати весь коментар08.07.2023 18:07 Відповісти Посилання
+19 Яр Холодний
показати весь коментар08.07.2023 18:04 Відповісти Посилання
+13 Чайка Київ
показати весь коментар08.07.2023 18:08 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но нигде не видно такого характерного острого наконечника.
До речі - збільш зображення тої гранати у довіднику і придивися Там НЕМАЄ ВПАДИН Конус гладкий!
Ищи похожую.
Тепер ти мені вкажи на конкретний ********* на викладеному тобою фото і підтвердь ідентичність!
А ти мені якісь міни пхаєш!
Вот изображение неуправляемой авиационной ракеты С-8КО (кумулятивнр-осколочной)
Ти мені старий анекдот нагадав:
Просыпается поручик Ржевский утром Голова трещит с похмелья Похмелился "Похорошело" Зовёт денщика:
- Иван!
- Слушаю вашбродь!
- Придумай мне какой-нибудь каламбурчик , чтоб я в офицерском собраннни этак "блеснул остроумием"!
- Ну так скажите: "Ты - гандон! И ты -гандон! А я - виконт де Бражелон!"
- Так ! Надо запомнить ...
Вечером в собрании поручик нажрался водки и вспомнил о каламбуре:
- Га-аспа-ада! Новый каламбурчик! Так - как там Иван говорил? А-а-а! Вспомнил! Мушкетёры! Вот! Слушайте : "В-с-се вы - ********! Адин я - д"Артаньян!"
Група людей тобі приводять аргументовані пояснення стосовно типу **********, а ти з себе зображаєш "поручика Ржевського"...
Вот твоя пресловутая "граната", от которой отпилили хвостовик чтобы беспилотник смог поднять такой груз.
Там буде чітке зображення ********** у боковій проекції, його діаметр, форма, вказана його вага Бо на відео прекрасно, видно що корпус ********** виготовлений з тонкого листового металу (алюмінієвого сплаву), а корпуси мін відливаються і ВИТОЧУЮТЬСЯ з чавуну чи заліза Мені відома лише одна міна, корпус якої виготовлявся з листового металу (жерсті) - англійська фугасна, 80 мм, часів ІІ Світової Але я сумніваюся, що вона могла якимсь чином потрапить до російської армії Крім того - на головній частині мін, показаних тобою, прекрасно видно поперечні кільцеві заглиблення -проточки виготовлені фрезеруванням А на відео їх на корпусі нема (ти навіть сам на це мою увагу звертаєш, кажучи шо він ГЛАДКИЙ!!!)
https://placdarm.net/uploads/posts/2020-02/1582295605_risunok_2.jpg
К минам основного назначения относят фугасные осколочно-фугасные и осколочные мины. Их корпуса делаются из чугуна хотя встречаются цельнотянутые стальные. По устройству они практически одинаковые - различие состоит только в толщине корпуса и количества снаряженного взрывчатого вещества. Для примера в фугасной мине тонкие стены и максимальное число ВВ а в осколочной наоборот. Еще к этой группе относят и кумулятивные мины которые ввиду своей низкой эффективности практически не применялись.
https://placdarm.net/uploads/posts/2020-02/1582295630_glavnaja-mina.jpg
Мины специального назначения
осветительные, дымовые зажигательные, агитационные. Из наименований понятно для чего они применяются. Единственная из них которая может поражает цели - это дымовая которая в себе несет тротиловую шашку для разрыва корпуса и разброса дымообразующего состава при ударе об землю.
А тепер : "Вишенька на тортик"!
ВКДП 7-01(03-05,22,23)03.01
КЕРІВНИЦТВО
ЗІ СТРІЛЕЦЬКОЇ СПРАВИ
"РУЧНИЙ ПРОТИТАНКОВИЙ
ГРАНАТОМЕТ РПГ-7В (РПГ-7Д)"
3.1.2.4. Постріл ПГ-7ВЛ "Луч" (індекс 7П16 с гранатою ПГ-7Л)
(рисунок 50).
Призначений, перш за все, для ураження танків, які захищені
композитним, багатошаровим або рознесеним бронюванням.
Прийнятий на озброєння в 1977 році. До нової гранати був розроблений
детонатор підвищеної безпеки і надійності ВП-22 зі зменшеними
масогабаритними характеристиками. Матеріал труби - сталь 40Х, був замінений алюмінієвим сплавом В-95."
Це саме ті характеристики, про які я тобі писав! Я ЗНАЮ, ЯК і ДЕ шукать інформацію А ти - ні!
З тебе такий "старший інженер з озброєння", як з мене - балерина!!!
И картинки я такие давно уже показал. Ты слабоват в поиске по ресурсам интернета?
У РПГ-7 майже усі гранати - "надкаліберні" Виняток - "ОГ-7В «Осколок» / 7П50https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RPG_OG_7VL.png https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 осколкова " Вона - КАЛІБЕРНА
Головна частина ********** до РПГ7 іменується "граната" Зібраний та готовий до бою ********* (з приєднаним "вишибним зарядом) іменується "постріл"
Ти взагалі в армії служив?!!! Бо що ти - не зброяр, я вже зрозумів!
І більше не хвалися на форумі що ти "старший інженер по озброєнню" Бо ти не знаєш елементарних речей, відомих простому стрілку-гранатометнику
Ось тобі маленький приклад:
А ви знаєте особисто цього Яра?? За декілька років, що я на цьому ресурсі в мене склалась думка, що під цим ніком сховалась групка освіченеих, більш-менш поміркованих порохоботів (в хорошому змісті).
Так що ви нарвались на спецефічного чегового по ніку )
показати весь коментар
.
Я тобі запропонував назвать чітко *********, який показано у відео по темі спілкування Ти цього не зробив, а почав "фантазувать", завалюючи опонентів купою "картинок" та словесного барахла Ти попросив навести докази моєї правоти - я тобі вказав на відкритий документ ДСП - "довідник по РПГ-7 для ЗСУ Ти знову почав "розводить срач"
Може ти якось до військової зброї і "дотичний" Але ти лише з нею "поряд ходив" У тебе немає базових елементів знань Ти - звичайний "авіатор-підводник", який на підводі возив відходи на свинарник з солдатської їдальні
На цьому і закінчимо Бо ти мені вже надоїдать став Я думав, що зустрів "тямущу людину", а виявилося, що ти - "пустишка" Як кацапи кажуть: "Думала - он Лев Толстой! Оказался - "хрен пустой"!"
Выбирайте мину из предложенных.
І разом з поверхнею міни ці ковпачки утворюють конічну поверхню. І утворююча ктакого конуса є прямою тільки у одної міни, яка геть не схожа на ту гранату, що на відео.
- выстрелы с осколочно-фугасной миной скалистого чугуна, взрывателем ГВМЗ-7 и переменным зарядом (см. рис. 62);
- выстрелы с осколочно-фугасными стальными минами, взрывателем ГВМЗ-7 и переменным зарядом (рис. 63, а);
- выстрелы с осколочно-фугасной миной сталистого чугуна (улучшенной конструкции), с взрывателем ГВМЗ-7 и переменным зарядом (рис. 63, б и в);
- выстрелы с дымовой миной, с взрывателем ГВМЗ-7 и переменным зарядом (рис. 63, г);
От тільки нахєра ти тут флуд розводиш?
Слава ЗСУ! Слава УКраїні!
Смерть ворогам!!!
https://dev.ua/ru/news/pushka-1653576664
дешева і дуже страшна річ, але зелебобіки подоляківці як завжди будуть ржати з тупих кацапів.
Зараз мінімум 10 антидронщиків померли зі сміху.
Шановна редакція, будь ласка перед тим як публікувати "таке" звяжіться хоч із одним нормальним антидронщиком, він розповість принцип роботи рушниці.
І да, передайте герою відео що якщо би уї....в постріл з рпг при посадці це було б крайне його відео.
Не позорьтесь.