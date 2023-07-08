Український прикордонник садить ворожий безпілотник за допомогою антидронової рушниці. ВIДЕО

Держприкордонслужба оприлюднила відео, як прикордонник з позивним Джокер садить російський безпілотник із боєприпасом за допомогою антидронової рушниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ в телеграмі.

У повідомленні зазначається: "Наш "Джокер" не блефує, а майстерно садить ударний FPV. За допомогою антидронової рушниці прикордонник з позивним "Джокер" на півдні України вправно приземлив небезпечного ворожого "птаха" поблизу позиції охоронців кордону. FPV-дрон, споряджений боєприпасом від ручного протитанкового гранатомета, "присів" обережно, адже його курс змінював справжній професіонал разом зі своєю командою".

