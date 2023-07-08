УКР
Воїни 21 мотострілецького батальйону взяли у полон 9 окупантів із так званих "ПВК" на Донеччині. ВIДЕО

8 липня у мережу потрапило відео, як українські воїни беруть у полон російських окупантів із числа так званих "приватних військових компаній".

Як інфомує Цензор.НЕТ, кадри опубліковані у соцмережах.

Зазначається, що "в районі села Оріхово-Василівка Донецької області бійцями 21-го мотострілецького батальйону було взято в полон дев'ять російських окупантів з так званих "ЧВК".

полон (1655) Донецька область (9634) ЗСУ (7923)
+54
08.07.2023 22:11 Відповісти
+50

з днем народження пане Генерале!!!!
08.07.2023 21:56 Відповісти
+25
Знатний пендель
08.07.2023 22:05 Відповісти
з днем народження пане Генерале!!!!
08.07.2023 21:56 Відповісти
08.07.2023 22:11 Відповісти
done
08.07.2023 23:22 Відповісти
Good job, motherfuckers!!!!!!
08.07.2023 23:30 Відповісти
Довести кількість "нацистів" в Україні до 98%
08.07.2023 23:47 Відповісти
Я б всі рожки розрядив..
08.07.2023 22:00 Відповісти
Лучше пусть крутит галсы по минному полю, типо, дать безнадежную надежду.
08.07.2023 22:15 Відповісти
Друже, стесняюсь спросить про пана Балаганова, мол, как там русалоньки( на рыбалке). Чи кацапы испортили все подходы, если дошли до того места,перед драпаком?
08.07.2023 22:20 Відповісти
Это зря, там одного бы хватило. А вообще то частные военные армии и прочии кампании подобные не подпадают ни под какие конвенции тем более Женевскую. Так что патроны беречь, на всех подобных может и не хватить. А арматурой как то не культурно.
09.07.2023 21:53 Відповісти
Знатний пендель
08.07.2023 22:05 Відповісти
а вас бы по крашанкам...
08.07.2023 22:08 Відповісти
Знову та сама тема - обмінний фонд. А так хотілося, щоб полонених не було взагалі - тільки трупи і каліки.
08.07.2023 22:11 Відповісти
подарунок генералу на день народження.
слава ЗСУ!!!!
Респект та вітання головнокомандувачу Залужному!!!
08.07.2023 22:32 Відповісти
Это же надо иметь такие железные нервы, что бы не перестрелять этих свинособак.
08.07.2023 22:38 Відповісти
"

Браві кіношні успішні кавалерійські штурми, які ви так любите дивитись у тіктоках, і де такий набір якостей, в теорії, може стати в нагоді - здебільшого закінчуються розй#бом "кавалеристів" вхлам. Дев'ять з десяти відосиків таких штурмів ви не бачите, бо нема кому гоупрошку з сіряка дістати, щоб вас контентом розважити.

Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.

А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ може закінчуватись максимально харошимі руськімі.

Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.

Але ніт.

Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.

Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Джерело: "
08.07.2023 22:55 Відповісти
Как вам зажигательная немецкая песенка от "Д' Артаньяна" в видео?

...Мы будем бухать все вместе до восходящего солнца, но не в одиночестве!
Мы будем работать все вместе день и ночь пока не выиграем битву, но не в одиночестве!
Мы будем сражаться все вместе пока не победим тирана и будем погибать но не в одиночестве!
Ну, а потом будем опять бухать но не в одиночестве!...
Как-то так, пусть немцы поправят, если что
08.07.2023 23:08 Відповісти
Полная песня здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=WiR-5swzlvE
08.07.2023 23:25 Відповісти
Оригинал, по моему, ирландский. Но песня классная, есть на многих языках.
09.07.2023 08:47 Відповісти
Если честно, я не знал, что песня ирландская, хотя наверное должен был догадаться по мотивам. Песня мне давно нравится.
09.07.2023 21:37 Відповісти
" Насправді, голландський гурт Bots написав текст пісні лише у 1976 році, кавер-версію виконав ансамбль із НДР - Oktoberklub."https://www.youtube.com/watch?v=doQpiqTq8o0 Німецька пісня - "Was wollen wir trinken" [Український переклад]
09.07.2023 23:10 Відповісти
А вот подскажите, пожалуйста, "Was wollen wir trinken" разве не вопросительная форма и вроде должен стоять вопросительный знак. Возможно я не прав, но разве не переводится, как "Что мы будем пить?"
09.07.2023 23:36 Відповісти
Was wollen wir trinken, sieben Tage lang? Що будемо(хочемо) ми пити впродовж 7ми днів?
10.07.2023 20:37 Відповісти
Спасибо за ссылку. А я, вот нашёл ещё одну версию на английском, аж с самим Ричи Блэкмором и его женой! Правда Ричи там не с гитарой в руках, а с кружкой пива
https://www.youtube.com/watch?v=KPlYOA8UMrs

А то вам бонус "Разорванные клочья тараканы":
https://www.reddit.com/r/*********/comments/14v3od6/repulse_of_the_enemy_assault_stormz_with/
09.07.2023 23:55 Відповісти
👍дякую
10.07.2023 20:39 Відповісти
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
Кари, московитам *****, страшної кари!
08.07.2023 23:19 Відповісти
...а продовження...
09.07.2023 00:04 Відповісти
Тяжелая и опасная работа, смертельно опасная - и веселая музычка. Это, конечно, дело любительское, но превращать войну в шоу нельзя. Так и воспринимается война большинством населения, что это что-то далекое, их не касающееся. Вот и аплодируют шуту в кресле президента, а представления квартала становятся все циничнее. И только покалеченные бойцы да родственники погибших знают настоящую цену происходящему кошмару. Да еще под веселые шоу легче воровать миллиарды у армии.
09.07.2023 07:28 Відповісти
Это, вообщем, не "веселая песенка". Это песня ирландская, и как раз о вполне себе вооруженной борьбе. Существует в многочисленных переводах. Так что все рассуждения про "шоу" - это от незнания!
09.07.2023 08:50 Відповісти
Я з вами згоден на всі 100, правильно пишете. Ваші дописи мали б ще більшу силу, якби вони були коротше.
09.07.2023 19:21 Відповісти
Вместе сражаться и вместе погибать по вашему весело? И вообще это песня про единство нации, как в мирное, так и в лихое время.
09.07.2023 21:41 Відповісти
Шахтеры наверное нор нарыли как крысы.
09.07.2023 07:40 Відповісти
Армию берегут, посылают в окопы всякую сволочь.
09.07.2023 13:33 Відповісти
рыбаки?браконьеры.
09.07.2023 14:14 Відповісти
 
 