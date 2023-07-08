Воїни 21 мотострілецького батальйону взяли у полон 9 окупантів із так званих "ПВК" на Донеччині. ВIДЕО

8 липня у мережу потрапило відео, як українські воїни беруть у полон російських окупантів із числа так званих "приватних військових компаній".

Як інфомує Цензор.НЕТ, кадри опубліковані у соцмережах.

Зазначається, що "в районі села Оріхово-Василівка Донецької області бійцями 21-го мотострілецького батальйону було взято в полон дев'ять російських окупантів з так званих "ЧВК".

