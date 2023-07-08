УКР
Українські захисники дроном знищують склад з боєприпасами окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

12-й окремий загін загін спецпризначення за допомогою дронів допомагає ЗСУ наступати в Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео поширене у соцмережах.

Зазначається, що безпілотником був знищений склад з боєприпасами, який росіяни підвезли до села, на яке наступають наші воїни. Склад було знищено.  

Також були знищені російський бліндаж, зенітка,  гармата та 3 ворожі БТР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": HIMARS знищив російську РСЗВ "Торнадо" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Запорізька область (4080) дрони (5625) контрнаступ на Півдні (345)
Слава ЗСУ! Героям Слава!
08.07.2023 22:53 Відповісти
Нам би завод по будiвництву дронiв
08.07.2023 22:53 Відповісти
Усе пішло на барабани і овочерізки.
08.07.2023 22:55 Відповісти
Было -бы ЖЕЛАНИЕ И ЦЕЛЬ , а всех мегамарадеров должны арестовать ФБР И ЦРУ , украинские все правоохранители и в ТЕМЕ И В ДОЛЕ
09.07.2023 03:00 Відповісти
 
 