Українські захисники дроном знищують склад з боєприпасами окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
12-й окремий загін загін спецпризначення за допомогою дронів допомагає ЗСУ наступати в Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео поширене у соцмережах.
Зазначається, що безпілотником був знищений склад з боєприпасами, який росіяни підвезли до села, на яке наступають наші воїни. Склад було знищено.
Також були знищені російський бліндаж, зенітка, гармата та 3 ворожі БТР.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПравдаЛюбка
показати весь коментар08.07.2023 22:53 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
bebehas bebehas
показати весь коментар08.07.2023 22:53 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Игорь Матвеев #551288
показати весь коментар08.07.2023 22:55 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Vika Lysenko
показати весь коментар09.07.2023 03:00 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль