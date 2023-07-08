Ми тільки вчимося, - нещодавно створена 21 ОМБр знищила велику бронегрупу окупантів. ВIДЕО
Воїни нещодавно створеної 21-ї окремої механізованої бригади знищили велику бронегрупу росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдесться у відео, яке розповсюджується в соцмережах.
Зокрема, було знищено танк Т-72, пошкоджено танк Т-90.
Топ коментарі
+12 GRaF Kiyv #371709
показати весь коментар09.07.2023 00:14 Відповісти Посилання
+11 Оксана Гурай #512400
показати весь коментар08.07.2023 23:42 Відповісти Посилання
+8 Urs
показати весь коментар08.07.2023 23:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"бо коли той, який навчений, то він піднімається вище лавровської колокольні і зтуда зверху все бачить і лупить кацапню - не то що тей ненавчений..."
Дякую, 21ша!
слава украине
это орковские?