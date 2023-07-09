Зеленський у Львові узяв участь у молебні за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під час робочої поїздки на Львівщину Президент України Володимир Зеленський узяв участь у молитовному заході "Боже, Україну бережи! 500 днів опору й звитяги".
Про це повідомляє сайт президента України, передає Цензор.НЕТ.
Біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові представники духовенства та керівники релігійних організацій виголосили молитви за Україну. Вони молилися за перемогу нашої держави та справедливий мир. Духовні лідери просили заступництва й сил для захисників нашої Батьківщини, благословення для представників української влади та порятунку для всіх постраждалих від війни. Також молилися за відновлення територіальної цілісності України.
У виконанні камерного хору пролунала "Молитва за Україну".
У молитовному заході також взяли участь: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міський голова Львова Андрій Садовий.
