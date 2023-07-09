УКР
Зеленський у Львові узяв участь у молебні за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки на Львівщину Президент України Володимир Зеленський узяв участь у молитовному заході "Боже, Україну бережи! 500 днів опору й звитяги".

Про це повідомляє сайт президента України, передає Цензор.НЕТ.

Біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові представники духовенства та керівники релігійних організацій виголосили молитви за Україну. Вони молилися за перемогу нашої держави та справедливий мир. Духовні лідери просили заступництва й сил для захисників нашої Батьківщини, благословення для представників української влади та порятунку для всіх постраждалих від війни. Також молилися за відновлення територіальної цілісності України.

У виконанні камерного хору пролунала "Молитва за Україну".

У молитовному заході також взяли участь: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міський голова Львова Андрій Садовий.

Зеленський Володимир молитва
А про "термос" рассказал всем присутствующим?
09.07.2023 02:04 Відповісти
У нього сьогодні піаршоузавдання -перебити увагу від ювілею Залужного
09.07.2023 04:29 Відповісти
у лютого врага зеленского - Гетьмана Залужного сегодня день рождения.....
чтобы перебить этот информ-повод, Zelebobicus Primarius целый день устраивает свои бессмысленные шоу..... и возвращение Героев Азова, именно в этот день, я уверен - не случайность....
09.07.2023 03:24 Відповісти
Даже если не знаешь, что такое сарказм или отсылка (на российскую пропаганду), англосаксы - вполне себе научный термин.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Anglo-Saxons, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Angelsachsen, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA дат. angelsaksere
09.07.2023 10:24 Відповісти
Англо-саксы? Запоребриковый?
09.07.2023 10:35 Відповісти
Запоребриковый? Лахтинский?
09.07.2023 10:41 Відповісти
+ 100 !!!
вік прожив, а не бачив жодного англа або сакса.
09.07.2023 11:02 Відповісти
З англо-саксами. Ага, ага. От прям з усіма відразу. Ти, таки, хочеш зробити ідіотами всих нас. Вважаєш що в нас пам'ять як у акваріумної рибки. Знаєш, общатєль, таких сук як ти, я, зазвичай, нещадно ******, інколи ногами
09.07.2023 11:40 Відповісти
"Настало время *********** историй".
09.07.2023 09:08 Відповісти
Зе не поздравил генерала Залужного с юбилеем?
09.07.2023 09:26 Відповісти
Зеленский поздравил Залужного с Днем Рождения. Судя по всему, ежедневное обращение Президента сегодня будет в текстовом виде. Впервые с начала войны.
Так що сьогодні нарід без відосіка.
09.07.2023 10:24 Відповісти
Источник: Зеленский в https://t.me/V_Zelenskiy_official/2461 видеообращении

Прямая речь: "Поздравил сегодня (8 июля - ред.) главкома Залужного с днем рождения.

Пожелал ему здоровья, пожелал ему и всем нам самого важного - победы".

Детали: Также Зеленский в видеообращении поблагодарил Залужного за службу.
09.07.2023 11:23 Відповісти
Взагалі то дуже добра акція. Але більшості тут всі не такі, мабудь і український народ вам не підходить.
09.07.2023 09:37 Відповісти
you must be proud you are free you are brave you are fighting against dark against russia you are not slaves SLAVA UKRAINI!
09.07.2023 09:45 Відповісти
Ми нічого тобі не винні, і не прикривайся англійською а пиши на мові своїх хазяїв, щоб всім було видно звідки ти.
09.07.2023 09:58 Відповісти
ya iz armenii iz erevana nenaviju rossiyu pishu na angliiskom potomu chto ne xoschu pisat po russki
09.07.2023 17:24 Відповісти
here in armenia the government and people are proud to be a slaves of russia..trying always to please russia cos russia is the owner of armenia... .you see the difference?
09.07.2023 09:49 Відповісти
Яким боком оцеє до молебню за Україну? Воно від 19р робило все щоб знищити державу, тепер на молебень Яким богам молишся преЗедент?
09.07.2023 10:20 Відповісти
Обрезные на молебне. А где раввины, или им на Украину пох?
09.07.2023 10:37 Відповісти
"Как вам спіцца гаспадін прізідєнт? Пакойнікі вам ні сняцца?"
09.07.2023 10:58 Відповісти
ЗЕлене шапіно!
09.07.2023 11:04 Відповісти
Зеля нехрещений , і не обрізаний , як жиди , бо тато, мама були комуняками . Його молитва не щира !
09.07.2023 12:49 Відповісти
і відразу зїбавсь, без жодного слова! заууукали Зелю у Львові !
09.07.2023 13:19 Відповісти
