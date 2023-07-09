Воїни ЗСУ за допомогою дрона та міномета знищили ворожий БК, бліндаж, а також ліквідували окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Наші бійці за допомогою дрона та міномета тактичної групи "Дві сокири" спалили ворожий БК. Окрім цього, ліквідували групу окупантів та знищили бліндажі противника на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші воїни ліквідували щонайменше двох окупантів та знищили спостережний пункт противника у Запорізькій області. ВIДЕО