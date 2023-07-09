Воїни ЗСУ за допомогою дрона та міномета знищили ворожий БК, бліндаж, а також ліквідували окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Наші бійці за допомогою дрона та міномета тактичної групи "Дві сокири" спалили ворожий БК. Окрім цього, ліквідували групу окупантів та знищили бліндажі противника на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Там скоро осінь, а у нас проблема мінних полів. Давайте їх випалювати напалмом.
Забудьмо про заборони, обмеження та гарантії. Нам відмовляють у НАТО та кажуть що будувать давати зброю поки нам не надоїсть воювати, давати як Ізраїлю, а я нагадую у нього є ядерка і він робить все що хоче від зносу приватних будинків своєї вати за спробу кинути камінь в машину, до катування до смерті своїх ворогів та їх агентури.