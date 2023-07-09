УКР
Воїни ЗСУ за допомогою дрона та міномета знищили ворожий БК, бліндаж, а також ліквідували окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Наші бійці за допомогою дрона та міномета тактичної групи "Дві сокири" спалили ворожий БК. Окрім цього, ліквідували групу окупантів та знищили бліндажі противника на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Наші воїни ліквідували щонайменше двох окупантів та знищили спостережний пункт противника у Запорізькій області.

ліквідація (4455) Бахмут (1567)
Песенка доставляет больше самого видео.
09.07.2023 11:00 Відповісти
Ефектно! І ефективно!
09.07.2023 13:28 Відповісти
Гарно палає
09.07.2023 17:47 Відповісти
Треба більше ефективності.

Там скоро осінь, а у нас проблема мінних полів. Давайте їх випалювати напалмом.

Забудьмо про заборони, обмеження та гарантії. Нам відмовляють у НАТО та кажуть що будувать давати зброю поки нам не надоїсть воювати, давати як Ізраїлю, а я нагадую у нього є ядерка і він робить все що хоче від зносу приватних будинків своєї вати за спробу кинути камінь в машину, до катування до смерті своїх ворогів та їх агентури.
10.07.2023 00:41 Відповісти
 
 