3 724 26

Зеленський провів тривалу координаційну нараду щодо безпекової ситуації на Волині. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів у Замку Любарта в Луцьку тривалу координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Луцьк, Замок Любарта, тривала координаційна нарада щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині. Перше: кордон, ситуація у прикордонній Білорусі. Друге: посилення наших Сил оборони та безпеки й усієї північної ділянки кордону, в кожній області. Доповідали військові, правоохоронці, місцева влада. Третє: стан укриттів. Четверте: бюджетне забезпечення. Пʼяте: робочі місця", - йдеться у повідомленні.

"Вдячний усім в області, хто працює заради наближення нашої перемоги!", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Дуда прибули у Луцьк (оновлено). ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (25515) нарада (60) Волинська область (910)
Топ коментарі
+21
Какое свинство. Замок Любарта музейный комплекс, довольно интересный. Но, млять, усестся в МУЗЕЕ и проводить "тривалу координаційну нараду". Привезти в музейный комплекс все эти плакаты с подставками, Охрана на каждом углу. А люди в воскресенье с детьми ехали полюбоваться замком... Здание городской администрации не соответствует статусу царя?
показати весь коментар
09.07.2023 13:13 Відповісти
+17
Гучний піар - його все
показати весь коментар
09.07.2023 13:03 Відповісти
+17
А шо то була за вистава вчора у Львові? Командири "Азову" хоч розуміють, що їх знову використали, щоб нас...ати Залужному? Зараз сила України в ЗСУ, якими керує Залужний, а не президент Ермак із прес-секретарем Зеленським. Це настільки треба бути нікчемою, щоб піаритись на крові українських захисників?
показати весь коментар
09.07.2023 13:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гучний піар - його все
показати весь коментар
09.07.2023 13:03 Відповісти
Як і всіх інших популістів
показати весь коментар
09.07.2023 14:25 Відповісти
Щось запіарився ,мабуть щоб затмити день народження нашого героя народного Залужного.
показати весь коментар
09.07.2023 13:10 Відповісти
знов поїхав в Луцьку область ?
показати весь коментар
09.07.2023 13:12 Відповісти
Какое свинство. Замок Любарта музейный комплекс, довольно интересный. Но, млять, усестся в МУЗЕЕ и проводить "тривалу координаційну нараду". Привезти в музейный комплекс все эти плакаты с подставками, Охрана на каждом углу. А люди в воскресенье с детьми ехали полюбоваться замком... Здание городской администрации не соответствует статусу царя?
показати весь коментар
09.07.2023 13:13 Відповісти
Там надто просто(в мерії).
показати весь коментар
09.07.2023 13:18 Відповісти
Хтось прищеплює Зеленському зацікавленість до історичних пам'яток України.
показати весь коментар
09.07.2023 13:20 Відповісти
То ввечері було, але дійсно вибір місця якийсь дивний. Якісь комплекси у маленького Вови.
показати весь коментар
09.07.2023 13:23 Відповісти
Там легко забезпечити відсутність навколо бажаючих задавати, не дай Боже, незручні питання лідор Всесвіту…
показати весь коментар
09.07.2023 13:23 Відповісти
Замок дійсно гарний.А праворуч перед замком є цікавий генделик"Корона Вітовта". Справжню нараду думаю ЗЕ там проводив
показати весь коментар
09.07.2023 15:54 Відповісти
А шо то була за вистава вчора у Львові? Командири "Азову" хоч розуміють, що їх знову використали, щоб нас...ати Залужному? Зараз сила України в ЗСУ, якими керує Залужний, а не президент Ермак із прес-секретарем Зеленським. Це настільки треба бути нікчемою, щоб піаритись на крові українських захисників?
показати весь коментар
09.07.2023 13:21 Відповісти
А як саме "вистава у Львові" насере Залужному?
І в чому саме "вистава"? У тому, що президент /Верховний виявив повагу та шану до героїв? Чи "Азовці" не герої? Чи не треба було президенту/Верховному їх зустрічати та вітати?
показати весь коментар
09.07.2023 14:32 Відповісти
Дуже погано, що декому незрозуміло - справжніх героїв України набагато більше, включно з "Азовцями" (також тими, що зараз в полоні в кацапстані). А перемога ще дуже далеко, на превеликий жаль ще буде багато жертв - то до чого була саме ця "вистава", з пошуками в кущах снайперів, або вибухівок? Крім того там, де піаряться Єрмак, Зеленський та їх свита та, чомусь, результати викликають багато запитань - одне з них буде на саміті НАТО (тільки лінивий не чув, чи читав коментарі Байдена, Столтенберга та ін. - чому нам не світить стати членом НАТО). Про корупцію в МО та й в державі Україна не знає хіба що той, хто взагалі нічого не чув про Україну. Реально, буквально, спасли Україну саме ЗСУ і ті генерали й офіцери, що стали на захист держави, а ще ті рядові Василі, Сергії, Івани та багато інших, що стали на шляху кацапської орди - їх десятки тисяч і живих і вже мертвих.
А тепер хай президент Єрмак із прес-секратарем Зеленським краще скаже - де зараз Баканов? Чому Коломойський досі не відповідає за шахрайства та інші злочини? Цей список питань дуже довгий і на нього доведеться відповідати, рано чи пізно.
показати весь коментар
09.07.2023 17:17 Відповісти
Ваші гасла "проти Зеленського" тут ні до чого - ми не на мітингу опозиції.
Я поставив конкретні запитання. Нема відповідей?
показати весь коментар
09.07.2023 18:08 Відповісти
Азовців вже зустрічалися з родинами в Туреччині, із лідором також зустрічалися там само Тому і вистава (вони були не в полоні а лікувалися і з родинами) Підлеглі ще досі в полоні їх там кчлічать, судилище вчиняють, вбивають Ви про це щось чули? Ні, янелох гарантував, "євакуював" і брехав і брехав
показати весь коментар
09.07.2023 19:06 Відповісти
Ну тепер треба ждать що москалота розбомбить той замок вщент!
От нахріна язиком патякать де нарада проводилась?
показати весь коментар
09.07.2023 13:21 Відповісти
Ви якісь злі! 😊 Туди, де Зєлєнскій проводить з Єрмаком свої піар-акції - нічого не прилітає. От вчора цілий деь їздив по Європі в режимі прямої трансляції - був на Зміїному, у Львові, у який буквально днями прилетіло і наробило біди, тепер у Луцьку. Всюди ці акції були тривалими і зовсім не таємими. У Львові так навіть молебен у формі параду провели - із вишикуваними солдатами, парадним маршем. Кацапи навіть спроб не робили кудись вдарити. Я ні на що не натякаю. Просто для початку дивуюся із фартовості Зєлєнского, чи Єрмака.
показати весь коментар
09.07.2023 13:47 Відповісти
А ZE привітало головкома з Юбілеєм?
показати весь коментар
09.07.2023 13:44 Відповісти
Він не знає, хто це такий. Або думає, що Головком - то Єрмак, який кожного дня йому доповідає на вушко всі побрехеньки, нові анекдоти і навіть деякі приємні новини.
показати весь коментар
09.07.2023 14:48 Відповісти
Шановна, це ви про себе? Ви ж теж є коментатор на цензорі)))
А що не так, чи з Ізраїлю видніше, що твориться в Україні?
От із за таких як ви " з руськомовною щелепою", ***** прийшло "спасати" Україну. І таких як ви, росія приймає з розпростертими руками.
показати весь коментар
09.07.2023 16:04 Відповісти
«Доблестно и отважно, зла сокрушая рать, рыцарю очень важно шпоры не обосрать!» (С © Игорь Губерман
показати весь коментар
09.07.2023 16:30 Відповісти
******** *****, про що ти там домовлявся з президентом ПАР під час візиту африканців до України? Вони ***** приймають у себе на саміті БРІКС попре заборони всього цивілізованого світу! Зрадник знов домовлявся, як в Омані як у цьому році барижнути збіжжям за підтримки *****?!
показати весь коментар
09.07.2023 21:30 Відповісти
 
 