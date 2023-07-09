Зеленський провів тривалу координаційну нараду щодо безпекової ситуації на Волині. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів у Замку Любарта в Луцьку тривалу координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Луцьк, Замок Любарта, тривала координаційна нарада щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині. Перше: кордон, ситуація у прикордонній Білорусі. Друге: посилення наших Сил оборони та безпеки й усієї північної ділянки кордону, в кожній області. Доповідали військові, правоохоронці, місцева влада. Третє: стан укриттів. Четверте: бюджетне забезпечення. Пʼяте: робочі місця", - йдеться у повідомленні.

"Вдячний усім в області, хто працює заради наближення нашої перемоги!", - додав Зеленський.

