Кількість могил вагнерівців на цвинтарі у Краснодарському краї за пів року зросла на 776. ВIДЕО

Дослідник могил загиблих військових Віталій Вотановський оприлюднив фото цвинтаря ПВК "Вагнер" та колумбарію у станиці Бакинській. За вісім місяців могили зайняли половину території цвинтаря. Якщо у грудні 2022 року в Бакинській було 48 могил, то 8 липня 2023 року Вотановський нарахував вже 824 могили.

Родичка загиблого вагнерівця розповідає, що з могил прибирають хрести. Російська влада та Міноборони перестали повідомляти про кількість загиблих на війні росіян. Журналісти та місцеві мешканці з регіонів намагаються самостійно порахувати, скільки їхніх земляків було вбито.

