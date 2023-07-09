УКР
Кількість могил вагнерівців на цвинтарі у Краснодарському краї за пів року зросла на 776. ВIДЕО

Дослідник могил загиблих військових Віталій Вотановський оприлюднив фото цвинтаря ПВК "Вагнер" та колумбарію у станиці Бакинській. За вісім місяців могили зайняли половину території цвинтаря. Якщо у грудні 2022 року в Бакинській було 48 могил, то 8 липня 2023 року Вотановський нарахував вже 824 могили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

Родичка загиблого вагнерівця розповідає, що з могил прибирають хрести. Російська влада та Міноборони перестали повідомляти про кількість загиблих на війні росіян. Журналісти та місцеві мешканці з регіонів намагаються самостійно порахувати, скільки їхніх земляків було вбито.

Кількість могил вагнерівців на цвинтарі у Краснодарському краї за пів року зросла на 776 01

кладовище (205) росія (67841)
+21
думаю тут уместный комментарий - Я плюю на ваши могилы.
09.07.2023 13:22 Відповісти
+11
Це старе відео яке вже показували-маю надію що з того часу цей та іньші скотомогильники на рабсєє набагато збільшились...
09.07.2023 13:15 Відповісти
+11
та чего они так переживают - там до леса еще километр места, еще хватит для тех, кто только в этом году школу заканчивает.
09.07.2023 13:40 Відповісти
З@їбісь 💪🇺🇦
09.07.2023 13:14 Відповісти
Це старе відео яке вже показували-маю надію що з того часу цей та іньші скотомогильники на рабсєє набагато збільшились...
09.07.2023 13:15 Відповісти
На кацапоресурсі блокнот.краснодар.сру була інфа що цей скотомогильник навіть охороняють.
09.07.2023 19:44 Відповісти
Башкиру - «россіяніну»…

Ти прийшов, вкрай жадобою кручений,

Лиш бажаючи «гарно пожить»…

А залишився, кулями звалений,

На Донбасі, в проритвині, гнить…

Що сказать твоїй матері, батькові,

Ти ж тоді промовчав, не сказав,

Що ціною крові української

Ти достаток собі заробляв…

Гайвороння співає над битвою,

Галич ділить на шмаття твій труп,

І пояснення так, що «гонитвою,

Лиш за правдою тут був твій рух…».

Це казки! Ці красиві повідання

На дітей розраховані лиш,

А грабунок країн, що піддалися

На солодкий, до притору, книш…?!

Розсипається лжа, відкриваються

Очі в тих, що луда запливла

Подивіться, лишень, в Україну,

Що в зусиллях, в борні, постала…

Розбереться Вкраїна без помочі,

Без підказок кремлівських, однак,

Якось так, «без гвалту, без голосу»

Без бездумних московських атак.

Нащо ліг ти в степах України,

Що забув ти в її ковилах?

«Євшан-зілля» в Башкирії, пахнуче,

Точно так, як в Таврійських степах…

І сказала Вкраїна: «Воістину,

Хочу жить я сама, процвітать….

І не хочу, щоб дітьми моїми

Кожен дурень тут міг попихать…

Хай не зможе ніхто наказать

Як стоять, як робить, що жувать,

Сало смажить, солить, чи по-іншому

На обід із борщем уживать…

Я живу, як умію, як хочу я,

Добре - ні, я живу… І облиш!

Я одного прошу - не встрявай сюди,

Україну в спокої залиш…».

С. Гайдамака

9.12.2014 р.
10.07.2023 10:15 Відповісти
Мало.
09.07.2023 13:17 Відповісти
их хоронили в основном на ростове
09.07.2023 13:30 Відповісти
В Горячие Ключи тоже есть кладбище "вагнеров".
Там еще скандал был шо власти Горячих Ключей не разрешают больше хоронить у себя "вагнеров"."Вагнера выпустили ролик, где сказали шо "..месные власти хуже ВСУ." И обещали приехать з фронта разобраться.
09.07.2023 13:57 Відповісти
Ненатурально плаче
09.07.2023 13:20 Відповісти
думаю тут уместный комментарий - Я плюю на ваши могилы.
09.07.2023 13:22 Відповісти
и сразу 3 раза, как частей
09.07.2023 13:31 Відповісти
Помочитись на них.
09.07.2023 13:32 Відповісти
до речі, хороший фільм Я плюю на ваши могилы
09.07.2023 13:39 Відповісти
я б накакав.. так щоб накрило всіх...що треба з"їсти? кабачки? патісони? селедку з молоком?
09.07.2023 13:52 Відповісти
Ми кацапів на нашу землю не кликали і не кличемо ,
тому здихають і будуть здихати на нашій територіі 😠
09.07.2023 13:23 Відповісти
Відео старе, я його теж вже бачив. Ну, що можу тут сказати?... Дуже сумно. Дуже. Сумно, що автор відео обходить цей свіженький цвинтаж пішки. Бажаю, щоб наступне відео вона вже знімала, принаймні, з велосипеда, а краще - з електробайка. В іншому разі ролік вийде дуже довгий, ніхто до кінця не витримає.
09.07.2023 13:29 Відповісти
електробайк для них має стати недосяжною розкішшю, скрепно пішки в лаптях, або на волокушах, щоб коні тягнули.
09.07.2023 18:54 Відповісти
плачет по оккупантам. А как же быть с теми кого они убивали В ЧУЖОЙ СТРАНЕ ?
09.07.2023 13:30 Відповісти
Ну шо, переслати це відео і фотку своїм знайомим до Кеніґсбергу? Нехай подивляться на свою другу армію.
09.07.2023 13:35 Відповісти
Так це тільки вагнерівці. Мабуть треба цілий альбом майстрювати для знайомих.
09.07.2023 20:00 Відповісти
а скільки наших, тих хто у в"язницях рф, хто лежить в полях, хто безвісті зниклий
хто отримавши каліцтво, виведений за штат на 600 грн в місяць без виплат по пораненню
а про призов через мордою в асфальт чи кайданки...
бо на початку війни стояли черги добровольців
влада не хоче доповісти народу
а що ж ***** змінилося в головах українців і чому воно змінилося???
може треба дивитися в середині своєї країни а не заглядати в сраку здохлим оркам???
може оп, кабмін, вр, та й сам президент робе щось не так????
чи думалка лиш про те як куйово в параші і про майбутні вибори???
один раз проканали вибори по приколу за рахунок телевідеокіно
маю надію що народ освідомив що слухати і бачити треба не вухами та очима
09.07.2023 13:36 Відповісти
та чего они так переживают - там до леса еще километр места, еще хватит для тех, кто только в этом году школу заканчивает.
09.07.2023 13:40 Відповісти
Та чи не пох.
В расєє як що хтось помирає кажуть - Мєньшє народа, больше кіслорода.
09.07.2023 13:42 Відповісти
Этот шикарный вид должен напоминать кацапу который пришел с оружием на нашу Украину.
09.07.2023 13:45 Відповісти
А скільки їх в Україні позгнивало тварюк?Тьфу, гидоти!
09.07.2023 13:55 Відповісти
В Мелітополі сьогодні знов бавовнило
09.07.2023 14:22 Відповісти
Місця у них ще достатньо, не бачу ніяких проблем
09.07.2023 14:24 Відповісти
СКОТОМОГИЛЬНИК!!!
09.07.2023 15:08 Відповісти
"Душа обблевается!!"
09.07.2023 15:09 Відповісти
****** им на воротник, а не царства небесного!
09.07.2023 15:17 Відповісти
Це місце, де адепти секти пабєдобєсія, будуть збиратися, пити скломий та розповідати про те як дідиваівалі.
Паскуди рашистськи, горіть у пеклі!
09.07.2023 15:21 Відповісти
от кацапка тупа, що так рюмзати? радіти треба, бо стільки пакетів з пєльмєшками та стільки "бєлих Лад" отримають счастлівиє абладатєлі повідомлень про обнулєніє чергового їхнього ванюшки...
09.07.2023 15:45 Відповісти
Чий Крим, Льоша?
09.07.2023 16:02 Відповісти
Что ты мелишь ****** тупое, какая справедливость??? Твои свинособаки погибли *** зная за что, и на их могилы будут сцать даже их же родсвенники
09.07.2023 16:37 Відповісти
 
 