Кількість могил вагнерівців на цвинтарі у Краснодарському краї за пів року зросла на 776. ВIДЕО
Дослідник могил загиблих військових Віталій Вотановський оприлюднив фото цвинтаря ПВК "Вагнер" та колумбарію у станиці Бакинській. За вісім місяців могили зайняли половину території цвинтаря. Якщо у грудні 2022 року в Бакинській було 48 могил, то 8 липня 2023 року Вотановський нарахував вже 824 могили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.
Родичка загиблого вагнерівця розповідає, що з могил прибирають хрести. Російська влада та Міноборони перестали повідомляти про кількість загиблих на війні росіян. Журналісти та місцеві мешканці з регіонів намагаються самостійно порахувати, скільки їхніх земляків було вбито.
Ти прийшов, вкрай жадобою кручений,
Лиш бажаючи «гарно пожить»…
А залишився, кулями звалений,
На Донбасі, в проритвині, гнить…
Що сказать твоїй матері, батькові,
Ти ж тоді промовчав, не сказав,
Що ціною крові української
Ти достаток собі заробляв…
Гайвороння співає над битвою,
Галич ділить на шмаття твій труп,
І пояснення так, що «гонитвою,
Лиш за правдою тут був твій рух…».
Це казки! Ці красиві повідання
На дітей розраховані лиш,
А грабунок країн, що піддалися
На солодкий, до притору, книш…?!
Розсипається лжа, відкриваються
Очі в тих, що луда запливла
Подивіться, лишень, в Україну,
Що в зусиллях, в борні, постала…
Розбереться Вкраїна без помочі,
Без підказок кремлівських, однак,
Якось так, «без гвалту, без голосу»
Без бездумних московських атак.
Нащо ліг ти в степах України,
Що забув ти в її ковилах?
«Євшан-зілля» в Башкирії, пахнуче,
Точно так, як в Таврійських степах…
І сказала Вкраїна: «Воістину,
Хочу жить я сама, процвітать….
І не хочу, щоб дітьми моїми
Кожен дурень тут міг попихать…
Хай не зможе ніхто наказать
Як стоять, як робить, що жувать,
Сало смажить, солить, чи по-іншому
На обід із борщем уживать…
Я живу, як умію, як хочу я,
Добре - ні, я живу… І облиш!
Я одного прошу - не встрявай сюди,
Україну в спокої залиш…».
С. Гайдамака
9.12.2014 р.
Там еще скандал был шо власти Горячих Ключей не разрешают больше хоронить у себя "вагнеров"."Вагнера выпустили ролик, где сказали шо "..месные власти хуже ВСУ." И обещали приехать з фронта разобраться.
тому здихають і будуть здихати на нашій територіі 😠
хто отримавши каліцтво, виведений за штат на 600 грн в місяць без виплат по пораненню
а про призов через мордою в асфальт чи кайданки...
бо на початку війни стояли черги добровольців
влада не хоче доповісти народу
а що ж ***** змінилося в головах українців і чому воно змінилося???
може треба дивитися в середині своєї країни а не заглядати в сраку здохлим оркам???
може оп, кабмін, вр, та й сам президент робе щось не так????
чи думалка лиш про те як куйово в параші і про майбутні вибори???
один раз проканали вибори по приколу за рахунок телевідеокіно
маю надію що народ освідомив що слухати і бачити треба не вухами та очима
В расєє як що хтось помирає кажуть - Мєньшє народа, больше кіслорода.
Паскуди рашистськи, горіть у пеклі!