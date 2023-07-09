Воїни 21 окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" беруть у полон 4 окупантів під Бахмутом. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як воїни 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" під час штурму позицій росіян під Бахмутом взяли у полон 4 російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри цього процесу опубліковані у соцмережах.

"Бійці 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" здійснили штурм російських окопів під Бахмутом і зуміли взяти в полон 4 росіян", - зазначається у повідомленні.

