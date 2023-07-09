Воїни 21 окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" беруть у полон 4 окупантів під Бахмутом. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри того, як воїни 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" під час штурму позицій росіян під Бахмутом взяли у полон 4 російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри цього процесу опубліковані у соцмережах.
"Бійці 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" здійснили штурм російських окопів під Бахмутом і зуміли взяти в полон 4 росіян", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+13 Игорь Матвеев #551288
показати весь коментар09.07.2023 19:02 Відповісти Посилання
+13 Саша Пончик
показати весь коментар09.07.2023 19:10 Відповісти Посилання
+9 ZoV KobZona
показати весь коментар09.07.2023 19:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У пленных скучное лицо...
Браві кіношні успішні кавалерійські штурми, які ви так любите дивитись у тіктоках, і де такий набір якостей, в теорії, може стати в нагоді - здебільшого закінчуються розй#бом "кавалеристів" вхлам. Дев'ять з десяти відосиків таких штурмів ви не бачите, бо нема кому гоупрошку з сіряка дістати, щоб вас контентом розважити.
Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.
А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ може закінчуватись максимально харошимі руськімі.
Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.
Але ні.
Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.
Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Джерело: ""
скільки саме ви завезете в Україну електроніки щоб повноцінно запустити бодай одну лінію виробництва фпв-дронів? це якщо не виколупувати як москалі електроніку з електрочайників.
єдине у чому погоджуюсь з вами що якщо нічого не робити то війна сама по собі не виграється, ми не в 10 столітті коли війна починалася і закінчувалася однією і тією ж зброєю.
Я мав на увазі,що "зоряні війни" то питання недалекого завтра.Якщо не вірите,більше читайте про штучний інтелект.
Тільки американці там багато застосовували ще й вогнемети. До речі, чому ЗСУ майже не використовують РПО? Скінчилися? За впертістю та фанатичності рашисти нагадують тодішніх японців. Дехто навіть підриває себе гранатами, аби лише в полон не потрапити. Хоча це безглуздо - їх ніхто не катує і не знущається.
Скільки так треба кожну орчу нору колупати, щоб дістати звідти цих виродків
ми не вмієм буром перти першими.