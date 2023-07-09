УКР
12 994 26

Воїни 21 окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" беруть у полон 4 окупантів під Бахмутом. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як воїни 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" під час штурму позицій росіян під Бахмутом взяли у полон 4 російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри цього процесу опубліковані у соцмережах.

"Бійці 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" здійснили штурм російських окопів під Бахмутом і зуміли взяти в полон 4 росіян", - зазначається  у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 21 мотострілецького батальйону взяли у полон 9 окупантів із так званих "ПВК" на Донеччині. ВIДЕО

полон (1655) Бахмут (1567) полонені (2350)
Топ коментарі
+13
Хробаки повилазили.
09.07.2023 19:02 Відповісти
09.07.2023 19:02 Відповісти
+13
Не допомогла щурам нора.
09.07.2023 19:10 Відповісти
09.07.2023 19:10 Відповісти
+9
Мне те парашники, которые улыбались (в виде черепа) больше понравились, чем пленные.
У пленных скучное лицо...
09.07.2023 19:11 Відповісти
09.07.2023 19:11 Відповісти
09.07.2023 19:02 Відповісти
09.07.2023 19:10 Відповісти
09.07.2023 19:11 Відповісти
хотите нацистов-их есть у меня
09.07.2023 19:12 Відповісти
09.07.2023 19:12 Відповісти
бережіть себе - ви самі не знаєте як ви всім потрібні....
09.07.2023 19:14 Відповісти
09.07.2023 19:14 Відповісти
09.07.2023 19:16 Відповісти
09.07.2023 19:16 Відповісти
Ну, если в рот взяла, то придется глотать!
10.07.2023 13:27 Відповісти
10.07.2023 13:27 Відповісти
і ще не понятно хто такая матушка?
показати весь коментар
10.07.2023 13:49 Відповісти
""

Браві кіношні успішні кавалерійські штурми, які ви так любите дивитись у тіктоках, і де такий набір якостей, в теорії, може стати в нагоді - здебільшого закінчуються розй#бом "кавалеристів" вхлам. Дев'ять з десяти відосиків таких штурмів ви не бачите, бо нема кому гоупрошку з сіряка дістати, щоб вас контентом розважити.

Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.

А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ може закінчуватись максимально харошимі руськімі.

Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.

Але ні.

Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.

Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Джерело: ""
09.07.2023 19:16 Відповісти
09.07.2023 19:16 Відповісти
Люто плюсую.Я з подивом зустрів інформацію,про будівництво з німцями танкового виробництва-"Пантер",хоч і 5 чи 25 покоління.Нахер кому та "котяра",якщо кусок пластмаси з тротилом робить з неї купу брухту?
09.07.2023 19:29 Відповісти
09.07.2023 19:29 Відповісти
кусок пластмаси без електроніки то шматок пластику.

скільки саме ви завезете в Україну електроніки щоб повноцінно запустити бодай одну лінію виробництва фпв-дронів? це якщо не виколупувати як москалі електроніку з електрочайників.

єдине у чому погоджуюсь з вами що якщо нічого не робити то війна сама по собі не виграється, ми не в 10 столітті коли війна починалася і закінчувалася однією і тією ж зброєю.
09.07.2023 19:38 Відповісти
09.07.2023 19:38 Відповісти
В танках електроніки не менше,а значно більше,ніж у більшості дронів.Просто, це трохи інший рівень.
Я мав на увазі,що "зоряні війни" то питання недалекого завтра.Якщо не вірите,більше читайте про штучний інтелект.
09.07.2023 19:52 Відповісти
09.07.2023 19:52 Відповісти
так ми що танки що бпла масово не виробляємо, нічия.
09.07.2023 20:09 Відповісти
09.07.2023 20:09 Відповісти
Це звісно.Я про пріоритети на майбутнє,якщо їх правильно не визначити,тоді явний програш.
09.07.2023 22:13 Відповісти
09.07.2023 22:13 Відповісти
ну. тут все просто. або ми випихнемо російськомовних недоносків за наші кордони або не буде у нас ніякого майбутнього.
09.07.2023 22:19 Відповісти
09.07.2023 22:19 Відповісти
велись в минулому розробки,що солдат на полі бою повністю автономний...навіть зі своїм кисневим захистом,на випадок хімічної атаки...одним словом як в скафандрі зі связком і відео з поля пою з коптером, так і зі штабом чи командиром...в якомусь журналі 80-х років було навіть фото такого бійця...але на практиці напевно дорого і не вигідно в плані пересування..не знаю..
09.07.2023 20:13 Відповісти
09.07.2023 20:13 Відповісти
котяры ходят с противо дроными зонтиками
09.07.2023 19:38 Відповісти
09.07.2023 19:38 Відповісти
можна помедленнее Я записываю
09.07.2023 19:36 Відповісти
09.07.2023 19:36 Відповісти
Дроны не заменят танки, артиллерию и авиацию. Ну а пехоту тем более. А вот производство дронов в промышленном масштабе надо не то что педалировать, а галопировать. И тут опять упирается вопрос в Гособоронзаказ... А на него Резников не только наложил большую кучу, но и свои очки на нее водрузил.
09.07.2023 19:37 Відповісти
09.07.2023 19:37 Відповісти
Як нагадує сцену зачистки японців американцями на островах Тихого окиану.
Тільки американці там багато застосовували ще й вогнемети. До речі, чому ЗСУ майже не використовують РПО? Скінчилися? За впертістю та фанатичності рашисти нагадують тодішніх японців. Дехто навіть підриває себе гранатами, аби лише в полон не потрапити. Хоча це безглуздо - їх ніхто не катує і не знущається.
Скільки так треба кожну орчу нору колупати, щоб дістати звідти цих виродків
09.07.2023 19:44 Відповісти
09.07.2023 19:44 Відповісти
наші чекають коли москалі першими почнуть вогнеметами випалювати піхотні украплення.

ми не вмієм буром перти першими.
09.07.2023 20:11 Відповісти
09.07.2023 20:11 Відповісти
Бідні наші хлопці. Доводиться буквально "виковирювати" паскуд.
09.07.2023 19:51 Відповісти
09.07.2023 19:51 Відповісти
Недарма Мадяр називає їх хробаками
09.07.2023 19:58 Відповісти
09.07.2023 19:58 Відповісти
Ето називетьтся побоище, рюзких с трусиков бьют, как же так?
09.07.2023 20:15 Відповісти
09.07.2023 20:15 Відповісти
Може вже пора домовитися, щоб кацапів позначати не "триколором", а купою лайна?
09.07.2023 20:36 Відповісти
09.07.2023 20:36 Відповісти
Влучно кидають
10.07.2023 00:47 Відповісти
10.07.2023 00:47 Відповісти
 
 