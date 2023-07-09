Ми взяли важливий рубіж. Троє бійців мають поранення, у мене контузія, - Сенцов. ВIДЕО
Відомий режисер та колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов записав відео, в якому він звітує про взяття важливого рубежу та отриману контузію.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео він опублікував у фейсбуці.
Він зазначив: "Ми щойно вийшли з бою — ті, хто залишився. Виконали задачу, взяли дуже важкий рубіж. Троє бійців мають осколкові поранення. У мене, напевне, контузія. Неважка".
Під постом він написав: "Це було вчера. Сьогодні вже краще. В лікарні. Хлопці теж".
Кари, московським убивцям, страшної кари!!
Слава Україні‼️‼️
Бо виходить, що всі читачі Цензора теж раптом стали героями.
Ні, ми не герої. Це вони, - наші Захисники, - справжні герої.
Радий що він достойна людина і патріот. Радий що він живий.
Що значить "взяла" ? Вкрала ? Ніт. Значить все її.
Звання Героя не відміняли. З голоду не помруть.
Уклін за захист та звільнення нашої землі.
Інша справа, що майже всі наші люди, які стали заручниками, були захоплені ворожими силами при дурнуватих обставинах: хтось через свою самонадіяність, що подорож на територію супротивника - це такий собі безпечний тур, хтось - завдяки хибним уявленням про лжепорядність запоребрикових особей, а моряки - так вони взагалі стали жертвою української президенської виборчої кампанії й непродуманої операції як піар-акції.
Хай тебе береже Бог і всіх патріотів України.
Здесь на днях какой-то недоумок из диванных бойцов волал про 'русские фамиии", мол слишком много их на слуху, так вот, фамилию Сенцов нужно каждый день повторять всем, кто "я налоги заплатил, нехай другие воюют".