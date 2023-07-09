УКР
Ми взяли важливий рубіж. Троє бійців мають поранення, у мене контузія, - Сенцов. ВIДЕО

Відомий режисер та колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов записав відео, в якому він звітує про взяття важливого рубежу та отриману контузію.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео він опублікував у фейсбуці. 

Він зазначив: "Ми щойно вийшли з бою — ті, хто залишився. Виконали задачу, взяли дуже важкий рубіж. Троє бійців мають осколкові поранення. У мене, напевне, контузія. Неважка".

Під постом він написав: "Це було вчера. Сьогодні вже краще. В лікарні. Хлопці теж".

Сенцов Олег (899) ЗСУ (7923)
+81
Ты говнюк лучше на разницу между Сенцовым и друзьями Вовы Зеленского, орденоносцев Пикалова, Кошевого и как его там, третью свинью из них зовут, обрати внимание, чмо.
09.07.2023 21:10
+80
Низький уклін Захисникам України та їх Сім'ям ‼️‼️‼️⚔️🪖✊🫡
Кари, московським убивцям, страшної кари!!
Слава Україні‼️‼️
09.07.2023 21:04
+57
Колись в Монреалі на мітингу українців присвяченому підтримці політв'язню Кремля Олегу Сенцову викрикував:"Free Sentsov. putin is the killer"
Радий що він достойна людина і патріот. Радий що він живий.
09.07.2023 21:25
09.07.2023 21:04
На свій сором забув про Сенцова.
09.07.2023 22:09
коментар відмічено як спам
09.07.2023 21:06
09.07.2023 21:10
ти зелене падло - онкоологію тобі на всю тіло!
09.07.2023 21:10
Луценко під Бахмутом півроку комвзводу дронів, а цей у траві невідомо де лежить.
09.07.2023 21:10
Зато відомо чим тобі ведмедук сплачує за "гов..цо не вентілятор"- млиці на д.пі прогріває, потім тобі скормлює.
10.07.2023 00:38
Що ти хотів цим сказати? Здогадуюсь, що тепер тобі, крім Порошенка, ще й Луценко в штани сере
09.07.2023 21:10
А їм у відповідь не потрібно нічого писати - в спам таких . Якщо є бажання - то їх прокацапські висери можна в СБУ відправляти .
10.07.2023 07:53
ганьба вам.
09.07.2023 21:18
09.07.2023 21:25
шо з хлопцем?
09.07.2023 21:08
Контузило.
09.07.2023 21:11
.
09.07.2023 21:15
Ми з Вами Герої !
09.07.2023 21:08
Ви кому забули поставити. )))
Бо виходить, що всі читачі Цензора теж раптом стали героями.
Ні, ми не герої. Це вони, - наші Захисники, - справжні герої.
09.07.2023 21:30
Ех ... кіношник до мозку кісток. Одужуйте Режисер !
09.07.2023 21:09
кіношників і режисерів з Квартала95 ми нікого не бачимо - могли б теж зняти таке кіно - реалібітуватися після "********** паличок" та "Німецької *****, принимающей со всех сторон"
09.07.2023 21:15
І до чого цей гнівний комент ?? Сенцов у нас хто ? До війни, звичайно.
10.07.2023 12:25
Повилазила тут ЗЕлена пліснява.
09.07.2023 21:23
мимо каси, мем
10.07.2023 12:26
Бережи вас Господь, хлопці
09.07.2023 21:20
09.07.2023 21:25
Чемпіонат з забивання гвіздків мікроскопами продовжується. А чи не думали ви всі, якщо культуру України винищать на полях боїв, то залишиться Кошовий і компанія з кварталу 95 у якості культури. Яке нове покоління українців вони вам виховають думаю пояснювати не потрібно?
09.07.2023 21:28
Нам поляки допоможуть. Позавчора польський режисер почав знімати фільм "Путін", для чого назбирав уже 12 млн. дол
09.07.2023 21:36
Сенцов пішов добровольцем, це його свідомий вибір. С міг би сидіти і розповідати що він Режисер та ще й вязень кре мля і на війні йому не місце. І казати що його діло нести добре і вічне мистецтво в уми молодих українців, що це його фронт. Але ні. Тому на питання хто має виховувати наступні покоління відповідь проста, це маємо робити ми, і відчувати якесь зобовязання не тільки перед дітьми за їх майбутнє а і перед умовним Сенцовим який готовий загигути за нас. І перед тими що вжен загинули також. І тоді жодні квартали і голобородьки не зможуть досягти своєї мети.
09.07.2023 21:43
Якщо вся родина жере з екрану у захльоб лайно кварталу95 то дітей з такої родини нічого не виховає..... вони теж жратимуть те саме.
09.07.2023 23:27
Жодного разу не дивився квартал 95 . Але вважаю , що в цьому випадку це вибір кожної . А Сєнцов пішов захищати Україну добровільно .
10.07.2023 07:58
Мужня Людино, уклін тобі і побратимам.🙏🇺🇦
09.07.2023 21:38
Щоб ми знали і пам'ятали, яку ціну платять справжні ЛЮДИ за нашу з вами свободу!!! Пам'ятали завжди.
09.07.2023 21:41
От нам приклад двох вязнів за яких ми переживали :Олег і Надя...Олег справжній патріот ,А Надя -просто Гадя.
09.07.2023 21:42
не знаю, що там і як, але на війну її по-любому не узяли б після подій у ВР і після кримінальної справи проти неї
10.07.2023 12:30
Скажіть краще куди її взяли?От вона з сестричкою і матусею від цієї країни гарно взяли.Алкоголічка потрусила Україну як стару грушу.
10.07.2023 15:51
Кажуть зараз вдома сидить.

Що значить "взяла" ? Вкрала ? Ніт. Значить все її.

Звання Героя не відміняли. З голоду не помруть.
10.07.2023 18:40
"Заробила"-нема питань,от тільки хлопців не повернути,які склали голову цю дурепу рятуючи.
10.07.2023 19:19
"Врятувати рядового Райяна"
11.07.2023 17:04
Одужання Вам, Олеже, і Вашим побратимам.

Уклін за захист та звільнення нашої землі.
09.07.2023 21:49
Сенцов, ти молодець!!! Тримайся, після війни зробиш настоящий фільм про війну проти монголоїдів!!!!
09.07.2023 21:49
Колись стояв біля нього на одній акації, коли застряг на декілька діб в Києві під час пандемії...
09.07.2023 21:51
Хто на кому стояв????
10.07.2023 08:15
... біля нього ...
10.07.2023 09:13
А чому на акації?
10.07.2023 15:52
а ось цю опечатку я і не побачив, зір вже не той ))
10.07.2023 16:17
З огляду на сьогоднішній день та 500 днів війни, що вже минули, рішення про обмін у вересні 2019 року наших воєнних моряків, Олега Сєнцова й інших українців - заручників пітьми на воєнного злочинця цемаха, було правильним, не дивлячись на втрати під час спецоперації із захоплення цього рашиста.
Інша справа, що майже всі наші люди, які стали заручниками, були захоплені ворожими силами при дурнуватих обставинах: хтось через свою самонадіяність, що подорож на територію супротивника - це такий собі безпечний тур, хтось - завдяки хибним уявленням про лжепорядність запоребрикових особей, а моряки - так вони взагалі стали жертвою української президенської виборчої кампанії й непродуманої операції як піар-акції.
09.07.2023 21:52
І Луценко, і Сенцов справжні герої. І тільки кацапська почвара може їх протипоставляти.
09.07.2023 21:58
Золоті слова ! Та нікчема не варта навіть шнурка на черевиках Сєнцова або Луценка .
10.07.2023 08:01
Сєнцов великий РЕСПЕКТ
Хай тебе береже Бог і всіх патріотів України.
09.07.2023 22:06
Дякуємо Олегу Сенцову та його всім побратимам за наш захист . Одужуйте . Лікуйтесь добре , бо це все дуже серйозно . Ви справжні захисники Українського народу . Було б добре , якби Олег Сенцов знімав кінофільми про людей війни , бо це все потрібно передати нашим майбутнім поколінням , щоб берегли Україну і знали якою ціною виборювалась її воля .
09.07.2023 22:50
Олег замечательный человек, калибра Вячеслава Чорновола. Так же как он прошел рсукую каторгу, так же не сломился, остался настоящим патриотом страны.
Здесь на днях какой-то недоумок из диванных бойцов волал про 'русские фамиии", мол слишком много их на слуху, так вот, фамилию Сенцов нужно каждый день повторять всем, кто "я налоги заплатил, нехай другие воюют".
09.07.2023 22:58
Дякую вам, пане Сенцов, за службу Україні. Бажаю вам і вашим товаришам швидкого одужання.
10.07.2023 00:34
 
 