Ми взяли важливий рубіж. Троє бійців мають поранення, у мене контузія, - Сенцов. ВIДЕО

Відомий режисер та колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов записав відео, в якому він звітує про взяття важливого рубежу та отриману контузію.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео він опублікував у фейсбуці.

Він зазначив: "Ми щойно вийшли з бою — ті, хто залишився. Виконали задачу, взяли дуже важкий рубіж. Троє бійців мають осколкові поранення. У мене, напевне, контузія. Неважка".

Під постом він написав: "Це було вчера. Сьогодні вже краще. В лікарні. Хлопці теж".