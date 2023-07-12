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Ми отримали підтримку лідерів і недвозначність того, що Україна буде в НАТО, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із журналістами після саміту НАТО у Вільнюсі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному телеграмі Володимира Зеленського.

"Що ми отримали від Саміту? Підтримку лідерів і недвозначність того, що Україна буде в НАТО. Коли це буде? Я вважаю, що ми будемо в НАТО, щойно безпекова ситуація стабілізується. Простою мовою – тоді, коли закінчиться війна, Україну точно запросять в НАТО, і Україна точно стане членом Союзу. Жодної іншої думки я сьогодні не чув", - зазначив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська делегація повертається додому зі значною безпековою перемогою, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) НАТО (6636)


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Топ коментарі
+11
Буде, буде Україна в НАТО, але коли тебе і твоєї ЗЕ - шобли при владі не буде.
Там навкруги тебе одні злодюги - Рєзніков, Татаров, Єрмак і десятки інших.
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12.07.2023 20:56 Відповісти
+9
Треба було вигризати цей статус, а не всіма ображеного з себе строїти
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12.07.2023 20:56 Відповісти
+8
хто-небудь заткне вже йому пельку
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12.07.2023 20:56 Відповісти
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Він же це казав вже. Навіщо повторюватися ? Краще б сказав що від нього хоче НАТО і сказав би що він буде робити для виконання цих вимог. І коли у які строки.
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12.07.2023 20:55 Відповісти
"Я вважаю, що ми будемо в НАТО, щойно безпекова ситуація стабілізується. Простою мовою - тоді, коли закінчиться війна"
-------------------------------
Яке ж воно тупе... Нагадати сьогоднішні слова Кірбі?
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12.07.2023 20:56 Відповісти
Буде, буде Україна в НАТО, але коли тебе і твоєї ЗЕ - шобли при владі не буде.
Там навкруги тебе одні злодюги - Рєзніков, Татаров, Єрмак і десятки інших.
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12.07.2023 20:56 Відповісти
Треба було вигризати цей статус, а не всіма ображеного з себе строїти
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12.07.2023 20:56 Відповісти
Нет, тока медицинская президентская дорожка кокса...
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12.07.2023 21:02 Відповісти
ви вважаєте він не вигризав? йому наплювали в обличчя просто. На його місці я б взагалі туди не їхав
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13.07.2023 00:05 Відповісти
Вважаю. Він більше піклується про власний піар, аніж про державу. Дозволяє красти своїм партійцям і наближеному колу, систематично продовжує призначати зрадників на посади.
І ще здивувався, що йому наплювали в обличчя. Бо таких не поважають.
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13.07.2023 08:19 Відповісти
може ви не зрозуміли? Зараз зеленський не для кола просив, і не для піару. А для держави Україна і вас особисто. На краще його обплювати і гордо сидіти під обстрілами щоночі, еге ж?
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13.07.2023 15:46 Відповісти
Я все зрозуміла. Повторюю. Просити мало
Треба було звільнити єрмака і інших Крим. І врешті змусити свою фракцію працювати на державу
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13.07.2023 16:50 Відповісти
Не Крим, а крис.
З таким багажем навколо Зеленського нас в НАТО не приймуть. Бо вони вже зраджували Україну і зараз безбожно крадуть гроші.
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13.07.2023 16:52 Відповісти
тут немає жодної з тієї маячні що ви написали. Інші причини

https://www.newsweek.com/2023/07/21/exclusive-cias-blind-spot-about-ukraine-war-1810355.html?fbclid=IwAR2NxswIp1nqcovPYrHAzP-KL4gqK4BoxFiBzcJTy9jVVRrX0biP-Do139g
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13.07.2023 17:15 Відповісти
хто-небудь заткне вже йому пельку
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12.07.2023 20:56 Відповісти
Та вже досить ''надувати щоки''. Опустили тебе на землю, отож починай прибирати свої про**би за собою!
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12.07.2023 20:59 Відповісти
змагання з кулебою... дивно- ветеринар ще нічого не кукурекав, будений мовчить
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12.07.2023 21:00 Відповісти
Мы нужны НАТО. Не НАТО нам, а мы НАТО
Исходить нужно из этого
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12.07.2023 21:00 Відповісти
НАТО на хрен не нужны воры мародеры и кремлевские агенты которые сидят в руководстве Украины - которое выбрал туповатый народ - за что его народ предатели из ЗЕ-слуг уже наказали до кровавых соплей
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12.07.2023 23:17 Відповісти
Ми отримали Україна і її народ) великий "натівський болт з однієї сторони і нескінченну війну.смерть і розруху з рашистської сторони(а це двозначність)
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12.07.2023 21:00 Відповісти
в тебе прапорець український, але "калякаєш по -расольски "- і без вусів
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12.07.2023 22:32 Відповісти
не коси под дурочка бот ватный
НАТО на хрен не нужны воры мародеры и кремлевские агенты которые сидят в руководстве Украины
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12.07.2023 23:19 Відповісти
не коси под дурочка бот ватный В НАТО до сьогодні кремлівських агентів більше,як в базарної суки бліх.До недавнього часу в особі Меркель,Угорщина, іноді Туреччина і т.д і т.п
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12.07.2023 23:30 Відповісти
кто в нато агент кремлевский и имеет доступ к военному планирванию? кто ворует миллиарды у своего народа ты **** ватная не позорься
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12.07.2023 23:46 Відповісти
Були знаки чи чуика ?
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12.07.2023 21:00 Відповісти
Оманське горе
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12.07.2023 21:07 Відповісти
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12.07.2023 21:08 Відповісти
Очередная тусовка нато. Ну им то шо.
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12.07.2023 22:43 Відповісти
что ты морозишь ботяра тусовка у НАТО - а у твоего ЗЕ торчка горшок с дерьмо на голове
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12.07.2023 23:20 Відповісти
краще промовчав
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12.07.2023 21:09 Відповісти
лучшебыубилсяапстену так быстрее бы победили русню
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12.07.2023 23:21 Відповісти
Будет-будет... когда миллионов 5 останется.
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12.07.2023 21:10 Відповісти
Що візьмеш з дурня , крім аналізів ?
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12.07.2023 21:13 Відповісти
Запрошують до одкб, до НАТО просяться.
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12.07.2023 21:19 Відповісти
Ніх...я ми не отримали
Ти може щось і отримав
А МИ ,як народ України. - Ні ху....
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12.07.2023 21:20 Відповісти
Бомбануло у ЗЕ-хейтерів знатно
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12.07.2023 21:36 Відповісти
а ты что кацап или зелебот? спалился ботяра
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12.07.2023 23:22 Відповісти
🤡
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12.07.2023 23:42 Відповісти
Зеленський: Чи треба нам у ЄС і НАТО? Я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть.
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12.07.2023 21:39 Відповісти
не так тебя не просят в НАТО потому что ты вор и предатель ?
а туповатому и малограмотному украинскому народу очень нужно в клуб ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ и ЦИВИЛИЗОВАННЫХ стран что-бы самим жить лучше и безопаснее
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12.07.2023 23:24 Відповісти
"Недвозначність":
Залужного хочуть у НАТО, а Єрмака - НІТ!
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12.07.2023 22:00 Відповісти
Дырку от бублика мы получили.
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12.07.2023 22:15 Відповісти
вы кацапы получите дырку в башке и черный пакет -с вас хватит
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12.07.2023 23:25 Відповісти
С 2021 года западные спецслужбы предупреждают Зе ,что в его окружении полно засланых казаков называя ФИО и оперативные погоняло , а что в ответ? А в ответ большой ноль внимания . Назначения на должности кого угодно с окружения , и плевать на опыт , знания и различные связи с нашим врагом рашкой. А коррупция , взятки , воровство на крови , когда в это время гибнут лучшие из лучших . Неужели он думает , что с таким прицепом нас примут в ЕС или НАТО очень сомневаюсь Ладно , все вопросы будем задавать после победы .
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12.07.2023 22:17 Відповісти
Ми отримали пшик і неоднозначність на майбутнє в ракурсі вступу до НАТО, а ***** надію, що п'ята колона допоможе йому переломати і хід війни. Єдина добра новина це пакети зброї.
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12.07.2023 22:43 Відповісти
да твои оманские твари и ермаки получили пендаля под зад а ты что тварь ожидал или ты как твой ще торчко будешь косить под дурачка вовровать и сливать все кремлядам и требовать НАТО? идите ***** уроды
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12.07.2023 23:27 Відповісти
Ти дебіл? Букви вивчив, а зрозуміти написане розуму катма? Підтягни онлайн-перекладач з української на зрозумілу тобі мову, може допоможе.
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12.07.2023 23:57 Відповісти
Пане Президенте, про те, що Україна колись може стати членом НАТО - було тим же НАТО сказано ще у Бухаресті, П'ЯТНАДЦЯТЬ, млять, років тому назад!!! І сьогодні видавати вільнюське повторення бухарестської обіцянки п'ятцятирічної давнини, за свій сьогоднішній "натівський" успіх - верх ідіотизму!!!
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12.07.2023 22:54 Відповісти
Всього одне слово: "Злив!!!"
Або "Просрав!!!"
Кому як до вподоби.
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12.07.2023 23:10 Відповісти
пендаль украинскому кремлевскому президенту зеленскому Ермаку
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12.07.2023 23:29 Відповісти
 
 