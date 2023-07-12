Ми отримали підтримку лідерів і недвозначність того, що Україна буде в НАТО, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із журналістами після саміту НАТО у Вільнюсі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному телеграмі Володимира Зеленського.
"Що ми отримали від Саміту? Підтримку лідерів і недвозначність того, що Україна буде в НАТО. Коли це буде? Я вважаю, що ми будемо в НАТО, щойно безпекова ситуація стабілізується. Простою мовою – тоді, коли закінчиться війна, Україну точно запросять в НАТО, і Україна точно стане членом Союзу. Жодної іншої думки я сьогодні не чув", - зазначив президент.
Топ коментарі
+11 Cep #573358
показати весь коментар12.07.2023 20:56 Відповісти Посилання
+9 Ksenia VB
показати весь коментар12.07.2023 20:56 Відповісти Посилання
+8 alex #471802
показати весь коментар12.07.2023 20:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-------------------------------
Яке ж воно тупе... Нагадати сьогоднішні слова Кірбі?
Там навкруги тебе одні злодюги - Рєзніков, Татаров, Єрмак і десятки інших.
І ще здивувався, що йому наплювали в обличчя. Бо таких не поважають.
Треба було звільнити єрмака і інших Крим. І врешті змусити свою фракцію працювати на державу
З таким багажем навколо Зеленського нас в НАТО не приймуть. Бо вони вже зраджували Україну і зараз безбожно крадуть гроші.
https://www.newsweek.com/2023/07/21/exclusive-cias-blind-spot-about-ukraine-war-1810355.html?fbclid=IwAR2NxswIp1nqcovPYrHAzP-KL4gqK4BoxFiBzcJTy9jVVRrX0biP-Do139g
Исходить нужно из этого
НАТО на хрен не нужны воры мародеры и кремлевские агенты которые сидят в руководстве Украины
Ти може щось і отримав
А МИ ,як народ України. - Ні ху....
а туповатому и малограмотному украинскому народу очень нужно в клуб ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ и ЦИВИЛИЗОВАННЫХ стран что-бы самим жить лучше и безопаснее
Залужного хочуть у НАТО, а Єрмака - НІТ!
Або "Просрав!!!"
Кому як до вподоби.
украинскомукремлевскому президенту зеленскомуЕрмаку