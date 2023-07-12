Ми отримали підтримку лідерів і недвозначність того, що Україна буде в НАТО, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із журналістами після саміту НАТО у Вільнюсі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному телеграмі Володимира Зеленського.

"Що ми отримали від Саміту? Підтримку лідерів і недвозначність того, що Україна буде в НАТО. Коли це буде? Я вважаю, що ми будемо в НАТО, щойно безпекова ситуація стабілізується. Простою мовою – тоді, коли закінчиться війна, Україну точно запросять в НАТО, і Україна точно стане членом Союзу. Жодної іншої думки я сьогодні не чув", - зазначив президент.

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