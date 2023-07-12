Пожежа у Росії: майже 30 будинків згоріло у селі Шайдуріха Свердловської області. ВIДЕО
Близько 30 будинків згоріло у селі Шайдуріха Свердловської області. Сотні людей й досі намагаються впоратися з вогнем. Рух найближчою трасою перекрито. Жителів села евакуювали, однак не усіх: дехто відмовляється від евакуації.
Про це повідомляє телеграм-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.
Село Шайдуріха знаходиться за 90 кілометрів від Єкатеринбурга: там проживає близько 400 осіб. У лісах району запроваджено режим надзвичайної ситуації до 21 липня.
Топ коментарі
+23 ghfhg jhjh
показати весь коментар12.07.2023 23:08 Відповісти Посилання
+18 Юрій Вінгорськи
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+17 Оксана Щербакова #502138
показати весь коментар12.07.2023 23:02 Відповісти Посилання
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про новий рік тоже показують щороку в той самий час
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«Зафиксировано 28 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 604 га. Продолжает гореть на площади 1203 га. На карте Наса за неделю весь регион в огне. В Оренбурге тоже самое . Пожарники или на войне, или закобзонились. https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#t:adv;d:2023-07-07..2023-07-13,2023-07-07;l:landsat,noaa20-viirs,viirs,modis_a,modis_t,countries;@40.2,54.8,8z