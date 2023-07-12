Пожежа у Росії: майже 30 будинків згоріло у селі Шайдуріха Свердловської області. ВIДЕО

Близько 30 будинків згоріло у селі Шайдуріха Свердловської області. Сотні людей й досі намагаються впоратися з вогнем. Рух найближчою трасою перекрито. Жителів села евакуювали, однак не усіх: дехто відмовляється від евакуації.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

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Село Шайдуріха знаходиться за 90 кілометрів від Єкатеринбурга: там проживає близько 400 осіб. У лісах району запроваджено режим надзвичайної ситуації до 21 липня.

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