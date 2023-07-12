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Пожежа у Росії: майже 30 будинків згоріло у селі Шайдуріха Свердловської області. ВIДЕО

Близько 30 будинків згоріло у селі Шайдуріха Свердловської області. Сотні людей й досі намагаються впоратися з вогнем. Рух найближчою трасою перекрито. Жителів села евакуювали, однак не усіх: дехто відмовляється від евакуації.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

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Село Шайдуріха знаходиться за 90 кілометрів від Єкатеринбурга: там проживає близько 400 осіб. У лісах району запроваджено режим надзвичайної ситуації до 21 липня.

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Автор: 

пожежа (4365) росія (66431)


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Топ коментарі
+23
та якось покуй,дайте їм бражки і партрет *****,і всьо само розсосеться)))
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12.07.2023 23:08 Відповісти
+18
було б краще як би згоріли всі орки
всі, суки, до одного
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12.07.2023 23:09 Відповісти
+17
Хтось може сказати,нащо нам почали показувати їх пожежі? Вони є,були і будуть. Що змінилось?
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12.07.2023 23:02 Відповісти
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Хтось може сказати,нащо нам почали показувати їх пожежі? Вони є,були і будуть. Що змінилось?
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12.07.2023 23:02 Відповісти
Ну може комусь подобається як воно горить...
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12.07.2023 23:34 Відповісти
Мені нравиться як воно горить, люди бігають, суєтяться!
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13.07.2023 00:37 Відповісти
нагадують, що там розпочався сезон пожеж...так щороку...
про новий рік тоже показують щороку в той самий час
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13.07.2023 01:45 Відповісти
Треба подовжити цей сезон на весь рік.
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13.07.2023 16:45 Відповісти
Я вибачаюсь, цю Шайдуріху ми теж спалили, чи то було ще до нас, у 14-му сторіччі? 😂
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13.07.2023 03:08 Відповісти
Мало
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12.07.2023 23:04 Відповісти
Шкода тільки хом"ячків
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12.07.2023 23:04 Відповісти
І безневинних шадурінських тараканів 😢😂
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13.07.2023 03:09 Відповісти
Хто виживе побіжить "заробляти гроші" в Україну і стане "добривом". Ось такий кругообіг москаля в природі.
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12.07.2023 23:07 Відповісти
та якось покуй,дайте їм бражки і партрет *****,і всьо само розсосеться)))
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12.07.2023 23:08 Відповісти
А шо случилось то?
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12.07.2023 23:08 Відповісти
какаяразніца
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13.07.2023 07:25 Відповісти
і шо? у них завжди щось горить. це їм не шкодить
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12.07.2023 23:08 Відповісти
було б краще як би згоріли всі орки
всі, суки, до одного
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12.07.2023 23:09 Відповісти
Ну люди то точно не пострадали
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12.07.2023 23:09 Відповісти
була шайдуриха.... немає шайдурихи... ну і х\з нею.
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12.07.2023 23:11 Відповісти
буде погорельцево.
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12.07.2023 23:14 Відповісти
Та не буде там нічого - вони в інше місце переїдуть срати...там територій вистачить
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12.07.2023 23:35 Відповісти
Це частина українських новин?
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12.07.2023 23:13 Відповісти
це для підняття настрію в українців.
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12.07.2023 23:16 Відповісти
Ну і назви у них дєрєвєнь.
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12.07.2023 23:13 Відповісти
А це вопше пєстня.
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12.07.2023 23:21 Відповісти
Оце іржемо над винторогими....А я в свій час 89-93 в ярославській обл., побував "на картошках"....Ну не прикол оце д.ДУШИЛОВО (ростовский р-н, яр.обл). Три ізби, в підліску...пред.колгоспу місцевого їздив виключно на тракторі ДВШ...він пообіцяв нам привезти курива, але оп"їпав...За що наш дружний курсантський колектив перевернув йому того трактора. звичайно зампольот влаштував нам рознос, але все тихцем минулося
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13.07.2023 00:10 Відповісти
А Порнозаводск
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12.07.2023 23:37 Відповісти
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12.07.2023 23:40 Відповісти
А Нижние хачики - это вообще как понимать? А у них и такое есть
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12.07.2023 23:46 Відповісти
Названия деревням походу дальнобойщики давали чтобы было все понятно
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13.07.2023 10:07 Відповісти
На трасі біля ********* підбирали плєчєвих.
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13.07.2023 10:11 Відповісти
якісь там халупи згоріли. Пох. Це не новина.
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12.07.2023 23:16 Відповісти
Гойда?
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12.07.2023 23:18 Відповісти
"- там же стиральная машинка в сарае лежит!
- держите мобилизантку, держите!" (С)
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12.07.2023 23:19 Відповісти
....деньхи там...ах ти редиска
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13.07.2023 00:49 Відповісти
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12.07.2023 23:21 Відповісти
Что сгорело, то от НАТО уже не пострадает.
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12.07.2023 23:23 Відповісти
Животных, птиц и насекомых жалко. Кацапов нет.
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12.07.2023 23:27 Відповісти
*****!
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12.07.2023 23:28 Відповісти
Что то много домов горят. Как бы сами и неспалили их надежде что им государство просто так новие дома дадут. У них там ещо есть увереность, что их жилем должна обеспечивать государство, и ремонт и уборку срача тоже "государство" будет делоть, а они на диване сидеть.
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13.07.2023 07:28 Відповісти
Гарно горить! Побільше б палало!
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13.07.2023 07:53 Відповісти
стихия вернулась в Свердловскую область. По данным Авиалесоохраны, на 12 июля в регионе зафиксировано 28 лесных пожаров.

«Зафиксировано 28 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 604 га. Продолжает гореть на площади 1203 га. На карте Наса за неделю весь регион в огне. В Оренбурге тоже самое . Пожарники или на войне, или закобзонились. https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#t:adv;d:2023-07-07..2023-07-13,2023-07-07;l:landsat,noaa20-viirs,viirs,modis_a,modis_t,countries;@40.2,54.8,8z

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13.07.2023 08:11 Відповісти
Кстати сжечь рашку ето очень неплохая идея. В сильную жару запускать в сторону рашки горящие свечи на воздушных шарах. В свое время во время второй мировой Япония таким образом очень добавляла Америке проблем
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13.07.2023 10:05 Відповісти
Вот и славно - меньше достанется солдатам НАТО!
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13.07.2023 13:19 Відповісти
 
 