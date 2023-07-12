Окупанти врізалися танком у стовп, кинули його та втекли: прикордонники знищили російський танк на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО

Прикордонники виявили російський танк на лівому березі Дніпра на Херсонщині та підбили його.

Про це повідомляє пресцентр ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

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На кадрах можна побачити, як Сили оборони за допомогою дрону виявили російський танк. Після цього наші воїни завдали удару по ворожому танку, але техніка поїхала далі

— до першого стовпа. Після того як танк врізався у стовб, окупанти вибігли з нього та втекли у невідомому напрямку.

"Ворожим танкам на Херсонщині не щастить: прикордонники нанесли черговий руйнівний удар", - написали держприкордонники.

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