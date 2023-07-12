Окупанти врізалися танком у стовп, кинули його та втекли: прикордонники знищили російський танк на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО
Прикордонники виявили російський танк на лівому березі Дніпра на Херсонщині та підбили його.
Про це повідомляє пресцентр ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
На кадрах можна побачити, як Сили оборони за допомогою дрону виявили російський танк. Після цього наші воїни завдали удару по ворожому танку, але техніка поїхала далі
— до першого стовпа. Після того як танк врізався у стовб, окупанти вибігли з нього та втекли у невідомому напрямку.
"Ворожим танкам на Херсонщині не щастить: прикордонники нанесли черговий руйнівний удар", - написали держприкордонники.
Топ коментарі
+9 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар12.07.2023 23:26 Відповісти Посилання
+9 Фродо Бэггинс
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+5 vsbu vsbu
показати весь коментар12.07.2023 23:29 Відповісти Посилання
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