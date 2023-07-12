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Окупанти врізалися танком у стовп, кинули його та втекли: прикордонники знищили російський танк на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО

Прикордонники виявили російський танк на лівому березі Дніпра на Херсонщині та підбили його.

Про це повідомляє пресцентр ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 59 ОМПБр знищили ворожий танк. ВIДЕО

На кадрах можна побачити, як Сили оборони за допомогою дрону виявили російський танк. Після цього наші воїни завдали удару по ворожому танку, але техніка поїхала далі

— до першого стовпа. Після того як танк врізався у стовб, окупанти вибігли з нього та втекли у невідомому напрямку.

"Ворожим танкам на Херсонщині не щастить: прикордонники нанесли черговий руйнівний удар", - написали держприкордонники.

Дивіться також: На Херсонщині дрон-камікадзе знищив ворожий комплекс спостереження "Муром-П". ВIДЕО

Автор: 

танк (2094) дрони (5006) Херсонська область (5942)


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Топ коментарі
+9
зато малгал на місці
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12.07.2023 23:26 Відповісти
+9
Сдается мне, это была комедия
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13.07.2023 00:02 Відповісти
+5
Шановний, чи не погодитесь Ви з тим фактом, що то був феєричний заїзд...
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12.07.2023 23:29 Відповісти
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зато малгал на місці
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12.07.2023 23:26 Відповісти
Шановний, чи не погодитесь Ви з тим фактом, що то був феєричний заїзд...
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12.07.2023 23:29 Відповісти
Сдается мне, это была комедия
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13.07.2023 00:02 Відповісти
...можливо допустити, що то був перший їх заїзд...він же останній.Злякались звуків...посторонніх
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13.07.2023 00:43 Відповісти
Думаю роззули танк об відбійник, а гусянку назад вдягати це не 2 хвилини )) От і засцяли нашої відповіді ))
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13.07.2023 09:40 Відповісти
А танк потім спалять скидами гранат, або приватизують якщо зможуть, ніби ремонтопридатний ще.
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12.07.2023 23:28 Відповісти
Заїзд із перешкодами!
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12.07.2023 23:32 Відповісти
Занадто похмелився і смикнув не тудой.
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12.07.2023 23:34 Відповісти
Недосвідчені танкісти просто в окупантів. Їздити, стріляти вміють, помирати бояться. А досвідчених окупантів танкістів вибили більшість в 2022 ЗСУ.
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12.07.2023 23:37 Відповісти
навіть український стовп став кацапам на заваді...
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12.07.2023 23:54 Відповісти
так орки заробляють ордени... танк підбили екіпаж евакуювався під шквальним вогнем ЗСУ
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12.07.2023 23:55 Відповісти
Странно, как-то. И когда танк успел так незаметно развернуться на 180? В любом случае, столб он сбил пушкой и скорее всего повредил механизм поворота башни. Шестерням башни хана. Их сорвало.
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13.07.2023 00:02 Відповісти
Здається, це дуже старе кіно..
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13.07.2023 00:29 Відповісти
кацапи були п'яні - от так прям з залишків Антонівского мосту, як на ладоні, на тому асфальті. Трошкі нарізали відео - бо получив вже під хвост, ну і прискорився до стовбика.
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13.07.2023 02:29 Відповісти
"Приходять всі наряджені": полонені окупанти розповіли, чим насправді займаються кадировці з "Ахмата". Відео
https://www.youtube.com/watch?v=nqeY06jjJW4&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=nqeY06jjJW4&t=1s

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13.07.2023 04:02 Відповісти
Це виглядає як міст через Конку. Тобто плацдарм на лівому березі таки існує.
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13.07.2023 05:23 Відповісти
Это он и есть. Видео уже несколько дней гуляет по сети.
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13.07.2023 06:18 Відповісти
 
 