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15 місяців провели у полоні: захисники острова Зміїний повернулись в Україну. ВIДЕО

На батьківщину із російського полону повернулися захисники острова Зміїний Євген Котляренко та Олександр Компанієць.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у телеграмі, опублікувавши відео, інформує Цензор.НЕТ.

"Обійми, квіти, українські стяги, хліб та сіль, – так зустріли визволених з російського полону Євгена Котляренка та Олександра Компанійця прикордонники Ізмаїльського загону та мешканці Кілії на Одещині", – йдеться у повідомленні.

Дивіться також: Врізалися танком в стовп, кинули його та втекли: прикордонники знищили російський танк на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО

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Зміїний (164) Україна (5988) полонені (2314)


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Це ті, яких оголосили померлими тоді? А коли росіяни говорили, що вони живі прості посполиті казали, що це фейк...
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12.07.2023 23:44 Відповісти
Цьоцю, так. Бракувало інформації.
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12.07.2023 23:46 Відповісти
дакую. дуже дякую
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12.07.2023 23:46 Відповісти
Хлопці вдома і це чудово 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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12.07.2023 23:47 Відповісти
З поверненням, Захисники!
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12.07.2023 23:55 Відповісти
а где зеля ? где камеры , фоопараты, где 1+1 и мосийчучка , где крики - ура, ура, ура, ..............по всем каналам гундосная речь , зе- блохеры в захлеб должны вылизывать очелло янелоху , где это все ? или - вы ни панимаите , эта другое?
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13.07.2023 00:13 Відповісти
Янелох був дуже зайнятий щоб про захисників Зміїного пам'ятати Він із ермаком з' їздив, попіарився на Зміїному та й усе Хлопців з поверненням додому, а "русский военный корабль идёт на уй"
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13.07.2023 05:06 Відповісти
А порадіти не хочете, що наші Захисники повернулись на рідну Землю, до своїх родин?
Невже новина про плісняву зелень?
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13.07.2023 08:57 Відповісти
 
 