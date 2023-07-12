15 місяців провели у полоні: захисники острова Зміїний повернулись в Україну. ВIДЕО
На батьківщину із російського полону повернулися захисники острова Зміїний Євген Котляренко та Олександр Компанієць.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України у телеграмі, опублікувавши відео, інформує Цензор.НЕТ.
"Обійми, квіти, українські стяги, хліб та сіль, – так зустріли визволених з російського полону Євгена Котляренка та Олександра Компанійця прикордонники Ізмаїльського загону та мешканці Кілії на Одещині", – йдеться у повідомленні.
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