15 місяців провели у полоні: захисники острова Зміїний повернулись в Україну. ВIДЕО

На батьківщину із російського полону повернулися захисники острова Зміїний Євген Котляренко та Олександр Компанієць.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у телеграмі, опублікувавши відео, інформує Цензор.НЕТ.

"Обійми, квіти, українські стяги, хліб та сіль, – так зустріли визволених з російського полону Євгена Котляренка та Олександра Компанійця прикордонники Ізмаїльського загону та мешканці Кілії на Одещині", – йдеться у повідомленні.

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