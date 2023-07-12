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Новини Відео Війна
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В районі Соледара оператори дронів 10 ОГШБр чітким скидом гранат знищили російські БМП-1 та БМП-2. ВIДЕО

Оператори дронів 8-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ чітким скидом українських термобаричних гранат знищили російські БМП-1 та БМП-2, щоб ворог не мав можливостей відтягнути та відремонтувати пошкоджені та залишені на полі боя машини.

Відео оприлюднили у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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"Наші хлопці кошмарять окупанта вдень та вночі, нагадуючи їм, що не гоже шастати по нашій неньці – Україні", - написали бійці 10 ОГШБр.

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Автор: 

знищення (7696) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (212) БМП (417)


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Маленькі гранати, але при попаданні всередину навіть танк горить і вибухає.
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12.07.2023 23:54 Відповісти
В танку є чому горіти і крім боєкомлекту. Все замизгане якщо не залите соляркою і маслом + не одним кілограмом фарби все середина намазана
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13.07.2023 00:10 Відповісти
Ну, молодці, значить, наші хлопці!
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12.07.2023 23:58 Відповісти
Легендарна і непереможна 10 з Прикарпаття ! Героям тричі слава ! Слава ! Слава !
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13.07.2023 00:07 Відповісти
Мені одному здається, що кацапи спеціально залишають люки відкритими? Логічний ланцюжок - немає техніки, немає на чому воювати, чекають на іншу, довше залишаються живими.
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13.07.2023 00:48 Відповісти
Вони контуженими над таким не замислюються. Тим більше коли є шанс що від наступного прильоту можна згоріти разом із бронею то ніхто витрачати час на люки не буде.

Но справді час від часу бувають випадки коли росіяни цілком свідомо знищують свою техніку щоб мати більше виправдань, картинку для пропаганди і т.п..
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13.07.2023 02:50 Відповісти
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13.07.2023 08:15 Відповісти
20 дронов и было запущено
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13.07.2023 08:16 Відповісти
Дипстейт та інші блогери, розповідають що кацапи скидуть в двічі більше чім ми!!!!! Армія дронів в дупі! А добавте сюди ще мінні поля, і ще постійне примінення авіації, того й контрнаствп буксує і буде буксувати, а які контраргументи ВСУ може задіяти, якще Зеермаки, так і не зробили армії дронів а кацапня зробила, і збільшує кожний день
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13.07.2023 09:29 Відповісти
 
 