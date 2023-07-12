В районі Соледара оператори дронів 10 ОГШБр чітким скидом гранат знищили російські БМП-1 та БМП-2. ВIДЕО

Оператори дронів 8-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ чітким скидом українських термобаричних гранат знищили російські БМП-1 та БМП-2, щоб ворог не мав можливостей відтягнути та відремонтувати пошкоджені та залишені на полі боя машини.

Відео оприлюднили у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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"Наші хлопці кошмарять окупанта вдень та вночі, нагадуючи їм, що не гоже шастати по нашій неньці – Україні", - написали бійці 10 ОГШБр.

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