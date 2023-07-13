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Соловйов після саміту НАТО: "Захреначить по Парижу! Ударить по Лондону! Стереть с лица земли нацистские города Германии!". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов дуже гостро відреагував на підсумки саміту НАТО у Вільнюсі та нові рішення членів альянсу, які стосуються допомоги Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своєму пропагандистському шоу на росТВ Соловйов запропонував "захреначить" по Парижу, вдарити по Лондону і стерти на порох "нацистские города" Німеччини.

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Автор: 

НАТО (6636) пропаганда (2830) Соловйов Володимир (142)


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Топ коментарі
+44
КАК ПО ПАРИЖУ? Там же твой сын-******* живёт! Что, тебе свою кровиночку с раздолбанной жопой не жалко?
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13.07.2023 10:48 Відповісти
+41
Злобная сявка из-за забора - тяв-тяв-тяв
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13.07.2023 10:45 Відповісти
+38
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13.07.2023 10:49 Відповісти
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хвора людина . якщо взагалі цю потвору людиною можна назвати
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13.07.2023 11:55 Відповісти
Клоун...
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13.07.2023 11:59 Відповісти
Ты ПОЦ старый...
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13.07.2023 12:09 Відповісти
На протязі 25 років одне і теж саме - ракети, ядерний удар, порошок, попіл... - як тіки ***** прийшло до влади після алкоголіка. Всі западні політичні лідери це бачили. Думали - пронесе. Пронесло, *****. І тіки Шухевич ти Бандера точно знали - шоб був мир - треба їбашить комуністів та русню. Треба було слухати мудрих.
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13.07.2023 12:17 Відповісти
Ого , як цього пи@араса ковбасить

вже по Парижу і Лондону збирається херячити , тільки тварюка
забув , що всі кацапські виродки , так званої еліти,
живуть саме там ,
а не на кацапіі 😠

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13.07.2023 12:24 Відповісти
Е@анутым нет покоя.
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13.07.2023 12:32 Відповісти
Обсеришся ріденько
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13.07.2023 13:02 Відповісти
Він не хворий, це гра на публіку. Що йому ще робити? Міліони доларів треба відробляти, а то в Росії на підвал може попасти кожний.
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13.07.2023 13:03 Відповісти
Все вокруг светой руси нацисти, а они - гуманисти, вот только чуть чуть всех изпепелят и убют.... Дааа, с головой у них массовий кукууу
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13.07.2023 13:31 Відповісти
да они сами хихикают от той херни, которую говорят
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13.07.2023 14:45 Відповісти
ну что можно сказать, время выделенное на этого оно,подходит к концу,готовься придурок к встрече со своими судьями
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13.07.2023 13:40 Відповісти
шоу довбойобів.тіки соловьйов в кінцевому результаті довбойобом не залишиться - а залишиться все населення росії.довбокрюками.
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13.07.2023 14:29 Відповісти
жалкое эпигонство Доренко. Доренко сам был кондом, но талантливый кондом. А этот... ну дно же....
П.С.
в Беларуси обитает еще один колхозный эпигон Доренко "азаронак". тот даже заставку перед передачей не поменял
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13.07.2023 14:36 Відповісти
Соловьев "Мерзкая карлица"
https://www.youtube.com/watch?v=U5UwTIFpl-M https://www.youtube.com/watch?v=U5UwTIFpl-M

Соловьев "телекиллер"
https://www.youtube.com/watch?v=***********

Доренко и Соловьев
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13.07.2023 14:44 Відповісти
Оце я розумію Горить Пєрдак! 😄👍
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13.07.2023 15:38 Відповісти
**** по лбу ударь
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13.07.2023 15:54 Відповісти
Їб.нути б по студії разом з цими далбйобами. А може вони теж у бомбосховищі.
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13.07.2023 16:27 Відповісти
Макрон **...т расею.
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13.07.2023 16:35 Відповісти
Санитаров в студию, срочно!
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13.07.2023 16:40 Відповісти
Когда уже раздавят эту мерзкую, ядовитую гниду?! 🤬
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13.07.2023 17:03 Відповісти
Моська разошлась.
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13.07.2023 17:04 Відповісти
Капець поїхавший. Там вже картки не вистачає діагнози йому ставити але хтось же ш це лайно дивиться.
Країна-дурдом.
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13.07.2023 17:32 Відповісти
Цього ******* вилiкувати зможе тiльки доктор Хаймерс
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13.07.2023 17:54 Відповісти
Шарахалка не виросла,жидо-кацапський підарок.
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13.07.2023 18:39 Відповісти
Гммм... - чуваче, найми няньку, і скажи їй нехай частіше міняє підгузники, навіть БОГУ воняє. Гундос Гундяй Кегебович не зря обмолвился, что ******** от БОГА летит выше ХУ-ФУ, - ПОДТВЕРЖДАЮ!!! АРХ М
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13.07.2023 19:22 Відповісти
давайте скинемся на киллера для соловьева и ********** , говорят оптом дешевле , можно шария и кыву еще добавить
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13.07.2023 19:37 Відповісти
Дурілка картона))))
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13.07.2023 19:54 Відповісти
Дуже цікаво все це....Соловйов-Шапіро,Яшка Кедмі.Вассерман,Сатановскій тощо....вже у відкриту закликають знищити західні столиці.....а Ізраїль робить вигляд,що нічого не відбувається....І Захід посилено робить вигляд,що Ізраїль тут ні при чому.....Дуже цікаво...
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13.07.2023 20:11 Відповісти
Поц.
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13.07.2023 22:12 Відповісти
Его Членство Путин - УЖЕ СОЗДАЛ САМУЮ БОЛЬШУЮ УГРОЗУ ДЛЯ РОССИИ.

Поясню:

Сумасшедший маньяк Владимир Путин и его банда, противоправно узурпировавшие власть в России УЖЕ СОЗДАЛИ САМУЮ БОЛЬШУЮ УГРОЗУ ДЛЯ РОССИИ
И ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ ЯВЛЯТЬСЯ САМО БОЛЬШОЙ УГРОЗОЙ ДЛЯ РОССИИ.

Хотя бы потому, что и ЛИЧНО сумасшедший маньяк Владимир Путин, и его банда УГРОЖАЮТ ВСЕМУ МИРУ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ.

- Внимание вопрос:

КАКОЕ ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ для людей в разных странах ОТ ТЕХ ... , КТО УГРОЖАЮТ нанести по этим странам ядерные удары?

- Подсказка: УНИЧТОЖИТЬ РОССИЮ.
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14.07.2023 04:21 Відповісти
дебіл
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20.07.2023 14:31 Відповісти
Та ты шо,ж то тваришь , там же ж ваши люди !!!
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21.07.2023 13:21 Відповісти
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