Соловйов після саміту НАТО: "Захреначить по Парижу! Ударить по Лондону! Стереть с лица земли нацистские города Германии!". ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов дуже гостро відреагував на підсумки саміту НАТО у Вільнюсі та нові рішення членів альянсу, які стосуються допомоги Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своєму пропагандистському шоу на росТВ Соловйов запропонував "захреначить" по Парижу, вдарити по Лондону і стерти на порох "нацистские города" Німеччини.
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Топ коментарі
+44 Пачкуале
показати весь коментар13.07.2023 10:48 Відповісти Посилання
+41 Ziu Zou
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+38 Пачкуале
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вже по Парижу і Лондону збирається херячити , тільки тварюка
забув , що всі кацапські виродки , так званої еліти,
живуть саме там ,
а не на кацапіі 😠
П.С.
в Беларуси обитает еще один колхозный эпигон Доренко "азаронак". тот даже заставку перед передачей не поменял
https://www.youtube.com/watch?v=U5UwTIFpl-M https://www.youtube.com/watch?v=U5UwTIFpl-M
Соловьев "телекиллер"
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Доренко и Соловьев
Країна-дурдом.
Поясню:
Сумасшедший маньяк Владимир Путин и его банда, противоправно узурпировавшие власть в России УЖЕ СОЗДАЛИ САМУЮ БОЛЬШУЮ УГРОЗУ ДЛЯ РОССИИ
И ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ ЯВЛЯТЬСЯ САМО БОЛЬШОЙ УГРОЗОЙ ДЛЯ РОССИИ.
Хотя бы потому, что и ЛИЧНО сумасшедший маньяк Владимир Путин, и его банда УГРОЖАЮТ ВСЕМУ МИРУ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ.
- Внимание вопрос:
КАКОЕ ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ для людей в разных странах ОТ ТЕХ ... , КТО УГРОЖАЮТ нанести по этим странам ядерные удары?
- Подсказка: УНИЧТОЖИТЬ РОССИЮ.