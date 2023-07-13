Соловйов після саміту НАТО: "Захреначить по Парижу! Ударить по Лондону! Стереть с лица земли нацистские города Германии!". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов дуже гостро відреагував на підсумки саміту НАТО у Вільнюсі та нові рішення членів альянсу, які стосуються допомоги Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своєму пропагандистському шоу на росТВ Соловйов запропонував "захреначить" по Парижу, вдарити по Лондону і стерти на порох "нацистские города" Німеччини.

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