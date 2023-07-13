Бійці 47-ї бригади під командуванням Олега Сенцова у захоплених російських окопах. ВIДЕО
Бійці 47-ї ОМБр "Маґура" успішно штурмували позицію російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, очолював групу українських воїнів відомий режисер та колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов. У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, коли бійці перебувають на захопленій ворожій позиції.
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Топ коментарі
+45 Деніс Войцеховський
показати весь коментар13.07.2023 12:07 Відповісти Посилання
+41 Amber
показати весь коментар13.07.2023 12:07 Відповісти Посилання
+41 Грицько Добрий
показати весь коментар13.07.2023 12:10 Відповісти Посилання
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На відміну від Савченко, він не скурвився після російського полону, хоча розпіарений був на тому ж рівні.
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Наверное, комвзвода/ну роты.
молодці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
То які в нього обоі'язки?
https://youtu.be/bk5OG6JYmfI
Щоби взнати обов'язки за його посадою - читайте статут.
Бігом, руш!
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