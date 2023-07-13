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ДТП на переїзді на Чернігівщині: трирічна дівчинка померла в лікарні, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Трирічна дівчинка померла в лікарні на Чернігівщині. Вона була єдиною, хто вижив у ДТП на залізничному переїзді, де загинула ціла родина.

Про це повідомили в поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, 3-річна дівчинка померла в лікарні", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські нагадали, що вчора близько 21 години на залізничному переїзді поблизу смт Куликівка зіткнулися електропоїзд та легковий автомобіль. Внаслідок ДТП 32-річний водій, його 29-річна дружина та їхня 8-річна дочка загинули на місці. Другу дитину доправили до лікарні. Тепер стало відомо, що врятувати її не вдалося.

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"Попередньо відомо, що водій автівки рухався в напрямку Ніжина через залізничний переїзд, який обладнаний світловою та звуковою сигналізацією, а також відповідними дорожніми знаками. Водій проігнорував заборонені сигнали та рушив через переїзд, внаслідок чого відбулося зіткнення з електропоїздом сполученням "Чернігів-Ніжин"", - зазначили в поліції.

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Зараз слідчі збирають матеріали про подію, встановлюють та допитують свідків. Призначено низку експертиз.

ДТП на переїзді на Чернігівщині: трирічна дівчинка померла в лікарні, - поліція 01
ДТП на переїзді на Чернігівщині: трирічна дівчинка померла в лікарні, - поліція 02
ДТП на переїзді на Чернігівщині: трирічна дівчинка померла в лікарні, - поліція 03
ДТП на переїзді на Чернігівщині: трирічна дівчинка померла в лікарні, - поліція 04

Автор: 

діти (5182) ДТП (4495) смерть (6787) Чернігівщина (1585)


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Топ коментарі
+20
Батько - мудак і таких, нажаль, багато на дорогах.
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13.07.2023 13:04 Відповісти
+15
Ангелочок загинув через дебіляку. Царство небесне тобі дитинка.
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13.07.2023 13:00 Відповісти
+14
Жаль детей... Родителей не выбирают, не повезло им что отец такой самоуверенный дебил оказался.
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13.07.2023 13:05 Відповісти
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"була єдиною, зто вижив".... що за треш??? виживші не вмирають за декілька годин.
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13.07.2023 12:54 Відповісти
Що не так? Виживші буває і через декілька хвилин вмирають.
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13.07.2023 16:31 Відповісти
термін "виживші", говорить, що вижили... якщо вмерли то де те виживання? це додаткова жерва ЧП.
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13.07.2023 17:22 Відповісти
Ангелочок загинув через дебіляку. Царство небесне тобі дитинка.
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13.07.2023 13:00 Відповісти
Батько - мудак і таких, нажаль, багато на дорогах.
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13.07.2023 13:04 Відповісти
Жаль детей... Родителей не выбирают, не повезло им что отец такой самоуверенный дебил оказался.
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13.07.2023 13:05 Відповісти
Люди....ЛЮДИ!!! Зупиніться, озирніться довколо, життя дуже коротке щоб поспішати.....
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13.07.2023 13:12 Відповісти
папа-бик-жлоб - "чемпіон"..
у тебе власні діти на борту, а не неповнолітні тьолки, і ти - ніби ж то не прищавий щєгол.. був..
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13.07.2023 13:14 Відповісти
як можна знехтувати безпекою своєї родини..., яка безвідповідальність..., бідні діти...
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13.07.2023 13:16 Відповісти
Добре - дебіл за кермом копита відкинув! При чому інші, малі ангелятка при чому? Де був "добрий" Бог?
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13.07.2023 13:23 Відповісти
Спитай у батка-водія, чи давав він місце Богу в своєму житті? І що мав зробити "добрий" Бог щоб не сталося трагедії? Перенести поїзд небом над автомобілем?
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13.07.2023 13:33 Відповісти
****. решил что купил Туарег или Тигуан и решил что схватил Бога за бороду? Но у электрички было свое мнение. Детей жалко, взрослые должны были сами понимать что творят.
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13.07.2023 13:31 Відповісти
Успел на тот свет.
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13.07.2023 14:00 Відповісти
ну, хорошо, в принципе. победила логика. эволюция по Дарвину. печально, что у нас во всем в большинстве так.
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13.07.2023 14:31 Відповісти
поэтому терпеть д*билов и мародеров во время войны не рекомендуется, а то получится так же, но в бОльших масштабах.
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13.07.2023 14:34 Відповісти
То прокляте місце... Це вже далеко не перша трагедія на тому переїзді. Я бував на ньому. Огляд в обидва боки - шикарний. Потяги видно здалеку, світлофор - працює... Чого їх пре під той потяг?
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13.07.2023 15:05 Відповісти
Мабуть через велику оглядовість і нехтують світлофором.
Мав би бути шлагбаум з обох сторін руху, якого вочевидь не було і недолугий батько вирішив випробувати фортуну і проскочити.
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14.07.2023 13:20 Відповісти
Мені тут щойно розповіли місцеву легенду про той переїзд. У 20-х роках минулого століття загін червоноармійців на тому місці піймав молоду жінку з двома дітьми. Дітей застрелили, а жінку зґвалтували і забили до втрати свідомості. Потім кинули у яму і живою засипали. З часом на тому місці зробили насип і проклали колії. От час від часу та пані данину і збирає... У 2008-му мужик на жигулях зупинився на червоний світлофор, дочекався доки поїзду лишиться до переїзду метрів 100, а потім повільно тронувся і поїхав якраз під нього. Технічно з машини могли вискочити усі пасажири, ... ніхто не вискочив.
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14.07.2023 14:51 Відповісти
Якщо це не байка, то надайте повідомлення у пресі за жигулі
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15.07.2023 01:05 Відповісти
 
 