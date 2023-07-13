ДТП на переїзді на Чернігівщині: трирічна дівчинка померла в лікарні, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Трирічна дівчинка померла в лікарні на Чернігівщині. Вона була єдиною, хто вижив у ДТП на залізничному переїзді, де загинула ціла родина.

Про це повідомили в поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, 3-річна дівчинка померла в лікарні", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські нагадали, що вчора близько 21 години на залізничному переїзді поблизу смт Куликівка зіткнулися електропоїзд та легковий автомобіль. Внаслідок ДТП 32-річний водій, його 29-річна дружина та їхня 8-річна дочка загинули на місці. Другу дитину доправили до лікарні. Тепер стало відомо, що врятувати її не вдалося.

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"Попередньо відомо, що водій автівки рухався в напрямку Ніжина через залізничний переїзд, який обладнаний світловою та звуковою сигналізацією, а також відповідними дорожніми знаками. Водій проігнорував заборонені сигнали та рушив через переїзд, внаслідок чого відбулося зіткнення з електропоїздом сполученням "Чернігів-Ніжин"", - зазначили в поліції.

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Зараз слідчі збирають матеріали про подію, встановлюють та допитують свідків. Призначено низку експертиз.







