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Підсумковий документ саміту НАТО є ксерокопією Бухареста-2008, там відсутнє слово "гарантії", - Порошенко. ВIДЕО

П’ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко розкритикував результати вільнюського саміту НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За його словами, єдині, хто робить внесок у реальну євроатлантичну інтеграцію нашої держави - це ЗСУ на фронті.

"Вся країна попередні два дні жила надією на результат Вільнюсу. Я не бачу, де знайшли очевидну перемогу ті, хто стверджує, що Вільнюс був дуже вдалим для України. На жаль, вчорашній Вільнюс був дуже схожий на Вільнюс 2013 року, коли Україна не підписала Угоду про асоціацію. І я її підписав одразу ж після обрання. А нині Україна не отримала заслуженого запрошення до НАТО, хоча українські Збройні Сили боронять східний фланг НАТО", - наголосив Порошенко.

П'ятий президент зазначив, що ЗСУ воюють краще за будь-яку іншу країну НАТО.

Читайте: Нерішучість Альянсу щодо запрошення України означатиме, що НАТО все ще боїться Путіна, - Порошенко

"На жаль, підсумковий документ Вільнюса-23 є ксерокопією Бухареста 2008 року. Заява Сімки нагадує виключно протокол про наміри. Той, хто хоче подивитися – там слово "гарантії" відсутнє. Єдине, що там є, це початок консультацій у випадку, якщо буде майбутня війна.

Я знаю, як ці консультації я проводив у 2014 році. І ні в якому разі нам не можна це повторити. Не треба нам слів про відкриті двері. Якщо двері відкриті, дайте нам зайти. Якщо ви нас не пускаєте, це означає – двері закриті, і кажіть правду. Але ми маємо подякувати партнерам за зброю, далекобійні ракети, радіоелектронну боротьбу, протиповітряну оборону. Без них було би значно важче", - сказав лідер "ЄС".

"І друге: засмучує сварка, яка розгортається навколо саміту. Одні накидаються на владу. Іншим в усьому крайній Байден. Хто винен, з’ясуємо після війни. А зараз нам треба за рік підготуватися до Вашингтонського саміту, бо це не Байден призначав Татарова, Думу, забезпечив корупцію на 36 мільярдів. Єдине, що є в документах Сімки, – це впровадження реформ. Судова реформа, захист демократії, включно з парламентською, повага до прав людини, захист свободи ЗМІ. Це – наша відповідальність", - підсумував Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна поза НАТО лише розпалить апетити Росії, "ізраїльська модель" не принесе миру, - Порошенко

Автор: 

НАТО (6636) Порошенко Петро (15203)


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Топ коментарі
+63
Повністю погоджуюсь зі словами Президента.
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13.07.2023 14:41 Відповісти
+46
Виявляється записати в Конституції вступ до НАТИ недостатньо. Потрібно ще і повиганяти клоунів до цирку, звідки вони і прийшли.
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13.07.2023 14:44 Відповісти
+43
Справжній Гетьман! Тому маємо надію і надхнення!
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13.07.2023 14:42 Відповісти
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Це тільки ми прощаємо Зелі і оманську зраду, і крадіжки, і мародерство. А Байден-клята душа!
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13.07.2023 16:20 Відповісти
Петя знову вирішив попіаритися, якщо Татаров є якийсь не такий чи злочинець, то чому при президенстві Порошенка його не люстрували чи не притягнули до відповідальності. Є такі типочки, наприклад мент Терещук, які вірно служили януковичу, потрапили під люстрацію, а потім указом Порошенка ця люстрація була анульована і вони вірно служили мафії і корупції вже після Майдану, наприклад Терещук в одеській облдержадміністрації. Мені особисто насрати на їх усіх, мені що Терещук, що Татаров одного поля ягоди і найгірше, що подібних в Україні ще багато і прилаштовані вони непогано, а хотілося б хоча б якоїсь справедливості, законності і менше піару від усіх президентів і не тільки від них.
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13.07.2023 16:04 Відповісти
брешеш.
Жодного указу президента (ні шостого ні п'ятого) нема про скасування люстрації.
друге: стосовно люстрації видано Закон, і жоден президент не вносив під люстрацію тих чи інших осіб. Люстрованими у відповідності до закону ставали автоматично.
третє: Порошенко не набирав в структури йому підпорядковані люстрованих. Це, наприклад, робили деякі міністри (Аваков, зокрема), але не Президент, який де-юре на штат МВС впливу не має.

Але по брехні видно зебіла... продовжуй.
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13.07.2023 16:30 Відповісти
Президент Петро Порошенко видав указ, яким постановив не застосовувати люстрацію до генерал-майора міліції https://lb.ua/tag/13670_aleksandr_tereshchuk.html Олександра Терещука . Він з липня 2014-го по червень 2015 року очолював міліцію Києва і був звільнений відповідно до закону "Про очищення влади".

Як сказано на сайті президента, указ задовольняє клопотання про незастосування люстрації, узгоджене з комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Терещука виведено з-під люстрації з метою забезпечення обороноздатності держави.
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14.07.2023 15:52 Відповісти
Терещук потрапив під люстрацію, оскільки за Віктора Януковича він обіймав високі посади в міліції. З березня 2010-го по червень 2012 року працював начальником Голосіївського райуправління ГУМВС у Києві. З червня по листопад 2012 року був начальником Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків в МВС. З листопада 2012 року очолював Управління МВС України у Волинській області.
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14.07.2023 15:55 Відповісти
https://ipress.ua/news/sbu_areshtuvala_zemlyu_na_yakiy_stoit_budynok_golovnogo_kyivskogo_militsionera_tereshchuka__zhurnalist_124139.html https://ipress.ua/news/sbu_areshtuvala_zemlyu_na_yakiy_stoit_budynok_golovnogo_kyivskogo_militsionera_tereshchuka__zhurnalist_124139.html

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14.07.2023 15:58 Відповісти
З квітня 2017 року по 29 жовтня 2018 року Терещук - перший заступник голови https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Одеської обласної державної адміністрації .

З 30 жовтня 2018 року Терещук - Голова Київської обласної державної адміністрації. Звільнений з посади 11 червня 2019 року.
Хто і як призначає голів обласних держадміністрацій і їх замів, знаєш?
То хто бреше ти чи я? Спочатку Порошенко звільняє від люстрації високопосадовця януковича, а потім призначає його на ще більш відповідальні пости ніж при янику. А чому? А тому що мафію легше очолити ніж побороти, але судячи з термінів Порошенко і не збирався побороти мафію. Вся Волинь була проти, але петі було насрати. А знаєш ще скільки таких? А я знаю і інших, трошки менших хапуг, я знаю їх прізвища і посади, як добре вони жили при янику, при петі і зараз непогано почуваються з усім награбованим, і точно не воюють за свої маєтки ні вони, ні їх діти.
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14.07.2023 16:08 Відповісти
Какие нах харантии,пока в Украине не будет предприятий и прочей собственности западных компаний никогда нато сюда и не посмотрит,что им тут защищать,собственность ахметки,бени,фирташа и рабов которые на них работают,да никогда.
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13.07.2023 16:26 Відповісти
тобто? тридцять років ми тикали нато дулі, петляли, обирали собі комуняк, уголовників, паяців, а тепер нато щось нам винно? тільки на мить уявіть собі, що "запад" не надав нам жодної зброї. україна перестала би існувати.

ми будемо в нато. коли станемо цивілізованою державою! поки ми будемо обирати комуняк, уголовників, паяців у президенти, поки ми будемо обирати таких як зброд "слуг народа" ми ніколи не будемо ні в нато не в ес!!! справа не в нато! справа в нас! а у нас швах що твориться, і ми винуваті в цьому!!!
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13.07.2023 16:27 Відповісти
погоджуюсь.
в першу чергу винуваті ми, виборці, всі загалом.
в другу чергу - ті виборці, які поврили в беніне Г+Г. І які зараз продовжують морально і рейтингово підтримувати оцю зелену дебільну крадійську хабарницьку чинну владу.
Лише в третю чергу - чинна влада.
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13.07.2023 16:33 Відповісти
"магічний" пєндель від адміністрації США Байдена: закінчуйте нескінчені роки реформ і покажіть вже результат!
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13.07.2023 16:41 Відповісти
Только дураку не понятно что Украину нае...ли в очередной раз. Петро красавчик.
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13.07.2023 17:12 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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13.07.2023 17:18 Відповісти
перо под ребро зелеботу їпаному!
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14.07.2023 00:31 Відповісти
Зеля тиждень тому останню дулю НАТО скрутил, коли назначив директором АРМИ сосну що була під санкціями у США. А учора був збентеженний твердою відповіддю Байдена , проти котрого та дівчина почала справу.
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13.07.2023 17:19 Відповісти
без бумажки , от сердца
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13.07.2023 17:41 Відповісти
Кто пилит на закупках продовольствия для армии, кто заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то приходит с обысками к строительным компаниям Киевгорстрой, Будкепитал, Буд Девелопмент и Энсо, а потом в некоторые строительные фонды этих компаний заходит бизнес партнер Ермака Колюбаев и через эти фонды с кое какими манипуляциями с ценными бумагами начинают выводиться в Европу десятки миллионов долларов, выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича, у них войны нету, у них тут заработок, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако, кто в Израиль
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13.07.2023 17:53 Відповісти
підсумковий документ Вільнюса-23 є ксерокопією Будапештського меморандуму.
"Заява Сімки нагадує виключно протокол про наміри."

протокол про наміри = меморандум
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13.07.2023 18:25 Відповісти
зря порох вписується за це зелене кодло. зе нахамив - отримав по заслугах. бидло-хамство- не найкращий метод дипломатії. мені взагалі здається - цей зе-шапіто- дайте нам нату - насправді це не дурість- а глибоко прдумана стратегія фсб-кротів на чолі з дєрьмаком. Зе - кричить - пустіть нас в нато, а втой же час - зтиха ****** реальні кроки - призначення фсб- кротів на важливі посади- Дума, закупки зброї, тотальна корупція. Все робиться для того - Ой ми так сильно просилися в НАто, а вони на сне пускають. В той же час - керівники західних держав - дивляться кого реально призначають на важливі посади і думають - як їх брати в нато?
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13.07.2023 18:33 Відповісти
Порох вписався за Україну, як завжди.
І тонко натякнув - нічого "жалітися" (насправді все клоунська гра) на зеркало коли "Рожа Кривая" і з бубенчиками.

А за все решту в Вашому дописі - я підписуюсь під кожним Вашим словом - я так думаю що так воно і є.
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13.07.2023 22:28 Відповісти
Погоджуюсь з Порошенко на усі 1000%.
Тільки одне але .
Чому він не згадує про свого сучього сина Шокіна? Це так його Байдена назвав , якщо я не помиляюсь .
Корупція ,це бічь усій наший влади як нинішній , так і минулій.
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13.07.2023 19:51 Відповісти
Многогрішний в тебе був унікальний Шанс......прокакав.....бачих комедіант таки стає президентом тому не заважай вирішувати проблему єрмаків-татарових..шуфричів з бойками....вовче правоссудіє від попередника.......
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13.07.2023 22:29 Відповісти
Мінськ 1, Мінська 2, формула Штайнмаєра
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13.07.2023 22:32 Відповісти
А вот зря Петя....
Затевать пиар во время войны, как Зеля....
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14.07.2023 10:12 Відповісти
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