Підсумковий документ саміту НАТО є ксерокопією Бухареста-2008, там відсутнє слово "гарантії", - Порошенко. ВIДЕО

П’ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко розкритикував результати вільнюського саміту НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За його словами, єдині, хто робить внесок у реальну євроатлантичну інтеграцію нашої держави - це ЗСУ на фронті.

"Вся країна попередні два дні жила надією на результат Вільнюсу. Я не бачу, де знайшли очевидну перемогу ті, хто стверджує, що Вільнюс був дуже вдалим для України. На жаль, вчорашній Вільнюс був дуже схожий на Вільнюс 2013 року, коли Україна не підписала Угоду про асоціацію. І я її підписав одразу ж після обрання. А нині Україна не отримала заслуженого запрошення до НАТО, хоча українські Збройні Сили боронять східний фланг НАТО", - наголосив Порошенко.

П'ятий президент зазначив, що ЗСУ воюють краще за будь-яку іншу країну НАТО.

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"На жаль, підсумковий документ Вільнюса-23 є ксерокопією Бухареста 2008 року. Заява Сімки нагадує виключно протокол про наміри. Той, хто хоче подивитися – там слово "гарантії" відсутнє. Єдине, що там є, це початок консультацій у випадку, якщо буде майбутня війна.



Я знаю, як ці консультації я проводив у 2014 році. І ні в якому разі нам не можна це повторити. Не треба нам слів про відкриті двері. Якщо двері відкриті, дайте нам зайти. Якщо ви нас не пускаєте, це означає – двері закриті, і кажіть правду. Але ми маємо подякувати партнерам за зброю, далекобійні ракети, радіоелектронну боротьбу, протиповітряну оборону. Без них було би значно важче", - сказав лідер "ЄС".

"І друге: засмучує сварка, яка розгортається навколо саміту. Одні накидаються на владу. Іншим в усьому крайній Байден. Хто винен, з’ясуємо після війни. А зараз нам треба за рік підготуватися до Вашингтонського саміту, бо це не Байден призначав Татарова, Думу, забезпечив корупцію на 36 мільярдів. Єдине, що є в документах Сімки, – це впровадження реформ. Судова реформа, захист демократії, включно з парламентською, повага до прав людини, захист свободи ЗМІ. Це – наша відповідальність", - підсумував Порошенко.

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