Підсумковий документ саміту НАТО є ксерокопією Бухареста-2008, там відсутнє слово "гарантії", - Порошенко. ВIДЕО
П’ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко розкритикував результати вільнюського саміту НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
За його словами, єдині, хто робить внесок у реальну євроатлантичну інтеграцію нашої держави - це ЗСУ на фронті.
"Вся країна попередні два дні жила надією на результат Вільнюсу. Я не бачу, де знайшли очевидну перемогу ті, хто стверджує, що Вільнюс був дуже вдалим для України. На жаль, вчорашній Вільнюс був дуже схожий на Вільнюс 2013 року, коли Україна не підписала Угоду про асоціацію. І я її підписав одразу ж після обрання. А нині Україна не отримала заслуженого запрошення до НАТО, хоча українські Збройні Сили боронять східний фланг НАТО", - наголосив Порошенко.
П'ятий президент зазначив, що ЗСУ воюють краще за будь-яку іншу країну НАТО.
"На жаль, підсумковий документ Вільнюса-23 є ксерокопією Бухареста 2008 року. Заява Сімки нагадує виключно протокол про наміри. Той, хто хоче подивитися – там слово "гарантії" відсутнє. Єдине, що там є, це початок консультацій у випадку, якщо буде майбутня війна.
Я знаю, як ці консультації я проводив у 2014 році. І ні в якому разі нам не можна це повторити. Не треба нам слів про відкриті двері. Якщо двері відкриті, дайте нам зайти. Якщо ви нас не пускаєте, це означає – двері закриті, і кажіть правду. Але ми маємо подякувати партнерам за зброю, далекобійні ракети, радіоелектронну боротьбу, протиповітряну оборону. Без них було би значно важче", - сказав лідер "ЄС".
"І друге: засмучує сварка, яка розгортається навколо саміту. Одні накидаються на владу. Іншим в усьому крайній Байден. Хто винен, з’ясуємо після війни. А зараз нам треба за рік підготуватися до Вашингтонського саміту, бо це не Байден призначав Татарова, Думу, забезпечив корупцію на 36 мільярдів. Єдине, що є в документах Сімки, – це впровадження реформ. Судова реформа, захист демократії, включно з парламентською, повага до прав людини, захист свободи ЗМІ. Це – наша відповідальність", - підсумував Порошенко.
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Жодного указу президента (ні шостого ні п'ятого) нема про скасування люстрації.
друге: стосовно люстрації видано Закон, і жоден президент не вносив під люстрацію тих чи інших осіб. Люстрованими у відповідності до закону ставали автоматично.
третє: Порошенко не набирав в структури йому підпорядковані люстрованих. Це, наприклад, робили деякі міністри (Аваков, зокрема), але не Президент, який де-юре на штат МВС впливу не має.
Але по брехні видно зебіла... продовжуй.
Як сказано на сайті президента, указ задовольняє клопотання про незастосування люстрації, узгоджене з комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.
Терещука виведено з-під люстрації з метою забезпечення обороноздатності держави.
З 30 жовтня 2018 року Терещук - Голова Київської обласної державної адміністрації. Звільнений з посади 11 червня 2019 року.
Хто і як призначає голів обласних держадміністрацій і їх замів, знаєш?
То хто бреше ти чи я? Спочатку Порошенко звільняє від люстрації високопосадовця януковича, а потім призначає його на ще більш відповідальні пости ніж при янику. А чому? А тому що мафію легше очолити ніж побороти, але судячи з термінів Порошенко і не збирався побороти мафію. Вся Волинь була проти, але петі було насрати. А знаєш ще скільки таких? А я знаю і інших, трошки менших хапуг, я знаю їх прізвища і посади, як добре вони жили при янику, при петі і зараз непогано почуваються з усім награбованим, і точно не воюють за свої маєтки ні вони, ні їх діти.
ми будемо в нато. коли станемо цивілізованою державою! поки ми будемо обирати комуняк, уголовників, паяців у президенти, поки ми будемо обирати таких як зброд "слуг народа" ми ніколи не будемо ні в нато не в ес!!! справа не в нато! справа в нас! а у нас швах що твориться, і ми винуваті в цьому!!!
в першу чергу винуваті ми, виборці, всі загалом.
в другу чергу - ті виборці, які поврили в беніне Г+Г. І які зараз продовжують морально і рейтингово підтримувати оцю зелену дебільну крадійську хабарницьку чинну владу.
Лише в третю чергу - чинна влада.
"Заява Сімки нагадує виключно протокол про наміри."
протокол про наміри = меморандум
І тонко натякнув - нічого "жалітися" (насправді все клоунська гра) на зеркало коли "Рожа Кривая" і з бубенчиками.
А за все решту в Вашому дописі - я підписуюсь під кожним Вашим словом - я так думаю що так воно і є.
Тільки одне але .
Чому він не згадує про свого сучього сина Шокіна? Це так його Байдена назвав , якщо я не помиляюсь .
Корупція ,це бічь усій наший влади як нинішній , так і минулій.
Затевать пиар во время войны, как Зеля....