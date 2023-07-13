На Луганщині окупанти озброюються антикварною стрілецькою зброєю 20-го та 19-го століття. ВIДЕО
На Луганщині мобілізованим в окупаційні війська видають антикварну стрілецьку зброю, що була розроблена минулого та позаминулого століття.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис з оглядом "сучасної" зброї, що видається мобілізованим в терористичне угрупування "ЛНР".
"Захоплюєтеся історією зброї? Стрільба із "попсових" АК чи AR вже не приносить задоволення? Мрієте повторити 1941-1945, як діди у 45-му? Мобілізація в ЛНР - саме те, що вам потрібно. Тільки в ЛНР вам видадуть ППШ, ППС, Томпсон (!!!), СКТ, РПД і, звісно, її - Мосінку з голчатим багнетом", - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+19 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар13.07.2023 15:42 Відповісти Посилання
+9 Амандрапапупа
показати весь коментар13.07.2023 15:46 Відповісти Посилання
+7 Валентин Коваль #550884
показати весь коментар13.07.2023 15:44 Відповісти Посилання
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Якщо для рашкованців СВТ була космосом, бо їх розум не міг збагнути, що робити якщо зброя розбирається більше ніж на три деталі, то куди їм той Томпсон?
Україна отримала касетні ********** від США, але поки не застосовувала їх у війні проти Росії.
Про це https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-07-13-23/index.html повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.
"Ми щойно їх отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою", - заявив Тарнавський.
Там дешеві кацапськи патрони *******.
Хватай і тікай!
А ППН взагалі вважається кращим радянским пістолетом-кулеметом.
Фсьо нЄ так АднАзнАчнА
Скрєпостанські підороси чітко вирішили, як утилізувати і скласти у рядок під землю усіх своїх кацапомордих братьєв-бомжів з ЛОХАНЩИНИ та даунєцка, котрі верещали у захльоб "кака разніца, бандєрі нас усцімляют, пуця памагі"...!!!
Цих нагуляних бомжів активістів піонерів та колмсомолу, підороську сволоту, збирали по усіх голодних та холодних мухосранськах уралу, сибіра, півночі, камчатки, далекого сходу та заполярья і ешелонами завозили на "лучшую жізнь" в УКРАЇНУ для підороського інфікування та асиміляції в УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ цієї кацапомордої підороської сволоти нащадки котрих і досих пір чтокают, здляствуют та какают і какают проживши у ВІЛЬНІЙ УКРАЇНІ вже понад 30 років...!!!
ТАК ДЛЯ ЧОГО УКРАЇНІ ЦЯ ТУПОРИЛА КАЦАПОМОРДА НАВОЛОЧ...???!!!
Дуже хотілося б помилитися....
Це зовсім не лялькова зброя, особливо якщо тюнінгувати ********* прицілами, глушниками та іншим.
Смішного тут мало.
ПКС теж дуже надійний, перший раз бачу з дерев'яним прикладом.