На Луганщині окупанти озброюються антикварною стрілецькою зброєю 20-го та 19-го століття. ВIДЕО

На Луганщині мобілізованим в окупаційні війська видають антикварну стрілецьку зброю, що була розроблена минулого та позаминулого століття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис з оглядом "сучасної" зброї, що видається мобілізованим в терористичне угрупування "ЛНР".

"Захоплюєтеся історією зброї? Стрільба із "попсових" АК чи AR вже не приносить задоволення? Мрієте повторити 1941-1945, як діди у 45-му? Мобілізація в ЛНР - саме те, що вам потрібно. Тільки в ЛНР вам видадуть ППШ, ППС, Томпсон (!!!), СКТ, РПД і, звісно, її - Мосінку з голчатим багнетом", - пише у коментарі автор публікації.

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