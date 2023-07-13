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Новини Відео Війна
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На Луганщині окупанти озброюються антикварною стрілецькою зброєю 20-го та 19-го століття. ВIДЕО

На Луганщині мобілізованим в окупаційні війська видають антикварну стрілецьку зброю, що була розроблена минулого та позаминулого століття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис з оглядом "сучасної" зброї, що видається мобілізованим в терористичне угрупування "ЛНР".

"Захоплюєтеся історією зброї? Стрільба із "попсових" АК чи AR вже не приносить задоволення? Мрієте повторити 1941-1945, як діди у 45-му? Мобілізація в ЛНР - саме те, що вам потрібно. Тільки в ЛНР вам видадуть ППШ, ППС, Томпсон (!!!), СКТ, РПД і, звісно, її - Мосінку з голчатим багнетом", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Раритетний радянський танк Т-54 на озброєнні росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) зброя (7564) антикваріат (78) Луганська область (4900)


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Топ коментарі
+19
Рашисти снова смаглі павтаріть...
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13.07.2023 15:42 Відповісти
+9
А тим часом:

Україна отримала касетні ********** від США, але поки не застосовувала їх у війні проти Росії.

Про це https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-07-13-23/index.html повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

"Ми щойно їх отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою", - заявив Тарнавський.
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13.07.2023 15:46 Відповісти
+7
Піщалі ?
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13.07.2023 15:44 Відповісти
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Рашисти снова смаглі павтаріть...
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13.07.2023 15:42 Відповісти
а мушкети чого забули?
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13.07.2023 16:42 Відповісти
Томпсон, окрім всього, дуже вибагливий до догляду і складний в розбірці-збірці.
Якщо для рашкованців СВТ була космосом, бо їх розум не міг збагнути, що робити якщо зброя розбирається більше ніж на три деталі, то куди їм той Томпсон?
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13.07.2023 20:33 Відповісти
ППШ, ППС і Мосінка також польскі? ти спеціально заарееструвася сьогодні, що цю куйню написати?
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13.07.2023 20:44 Відповісти
рускій, іді *****. так понятно?
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13.07.2023 21:00 Відповісти
Мокша, згинь звідси, чмо лапотне
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13.07.2023 21:48 Відповісти
Піщалі ?
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13.07.2023 15:44 Відповісти
Єдвалі.
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13.07.2023 15:51 Відповісти
Бузуки ?
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13.07.2023 15:56 Відповісти
Когда заряжали...
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13.07.2023 17:24 Відповісти
Аркебузы.
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14.07.2023 09:41 Відповісти
А тим часом:

Україна отримала касетні ********** від США, але поки не застосовувала їх у війні проти Росії.

Про це https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-07-13-23/index.html повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

"Ми щойно їх отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою", - заявив Тарнавський.
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13.07.2023 15:46 Відповісти
Пістолет-кулемети це сильно. Тріпіщі НАТА111
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13.07.2023 15:46 Відповісти
Запитайте наших рядових про Максими, у нашому війську почуєте багато дивного.
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13.07.2023 15:50 Відповісти
Мій батько на початку травня 45го закінчив школу сержантів і його повезли під Крулєвєц. Був командиром відділення важких кулеметів "Максим". Казав, що машина потужна і безвідмовна, але стрічка має бути споряджена "на совість".
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13.07.2023 15:59 Відповісти
Єдиний мінус - це водяне охолодження ствола. У жару дуже гріється і йде перекос набоїв. Треба мати багато холодної води.
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13.07.2023 18:31 Відповісти
Максим створювався як важкий кулемет для окопної війни, тобто саме те що зараз і відбувається.
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13.07.2023 22:21 Відповісти
Завжди хотів собі томмі ган купити, але нажаль в Україні вони лише у вигляді ММГ продавалися…
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13.07.2023 15:50 Відповісти
томмі ган а набої де ?
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13.07.2023 15:56 Відповісти
Кацапи виготовляють 45АСР на експорт у штати.
Там дешеві кацапськи патрони *******.
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13.07.2023 16:01 Відповісти
В шахтах, де ж іще.
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13.07.2023 16:03 Відповісти
"Томми-ган"носил почетное звание "окопной метлы",с брониками тогда,конечно,слабовато было. ППС в окопе в принципе очень даже ничего( габариты со сложенным прикладом +мощный патрон на дистанциях в упор). СКС кошерная штука.
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13.07.2023 15:57 Відповісти
У нього в руках автоматичний томмі ган з барабанним живлення. Така іграшка з рідним магазином від 20,000$.
Хватай і тікай!
А ППН взагалі вважається кращим радянским пістолетом-кулеметом.
Фсьо нЄ так АднАзнАчнА
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13.07.2023 16:01 Відповісти
Правильно, в у відповідь на передачу нам касетних БП треба їм видати шрапнельні гвинтівки, достойна відповідь ))
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13.07.2023 16:02 Відповісти
Супер...!!!
Скрєпостанські підороси чітко вирішили, як утилізувати і скласти у рядок під землю усіх своїх кацапомордих братьєв-бомжів з ЛОХАНЩИНИ та даунєцка, котрі верещали у захльоб "кака разніца, бандєрі нас усцімляют, пуця памагі"...!!!
Цих нагуляних бомжів активістів піонерів та колмсомолу, підороську сволоту, збирали по усіх голодних та холодних мухосранськах уралу, сибіра, півночі, камчатки, далекого сходу та заполярья і ешелонами завозили на "лучшую жізнь" в УКРАЇНУ для підороського інфікування та асиміляції в УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ цієї кацапомордої підороської сволоти нащадки котрих і досих пір чтокают, здляствуют та какают і какают проживши у ВІЛЬНІЙ УКРАЇНІ вже понад 30 років...!!!
ТАК ДЛЯ ЧОГО УКРАЇНІ ЦЯ ТУПОРИЛА КАЦАПОМОРДА НАВОЛОЧ...???!!!
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13.07.2023 16:03 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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13.07.2023 16:04 Відповісти
Таке стародавнє гімно, але воно також стріляє і вбиває...нажаль.
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13.07.2023 16:07 Відповісти
В 19 сторіччі в кацапів не було короткостволів. Закупили в Штатах револьвери Сміт і Вессон. А там калібр 11.47. Закупили 20 000 екз. Служиві прийняли в штики, тяжкий однако, по яйолах стукає. Визнали його поліцейською зброєю і припинили закупи.А потім шустряки з Бельгії знайшли такого як Льоха золоте яйце, откатілі і впарили наган. Зброя, особливо кобура, для франтів.
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13.07.2023 16:14 Відповісти
дєдиваєвалітралывалі це для озброєння наших громодян хто вирішив пєрєждать в окупації
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13.07.2023 16:16 Відповісти
Скоро кацапи повитягують з музеїв луки і підуть воювати з Лепопардами.
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13.07.2023 16:20 Відповісти
Сцарь-пушку уже тянут?
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13.07.2023 16:29 Відповісти
Не підказуй, бо ще додумаються...
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13.07.2023 16:49 Відповісти
Киностудию грабанули!?
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13.07.2023 16:30 Відповісти
, збрили все, що схоже на трахтамат або пєстік
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13.07.2023 16:48 Відповісти
Это с Артемовских складов. Там десятки тысяч единиц хранения. Озолотятся орки, много редкого и потому ценного оружия периода 1-й и 2-1 войн мировых. Почему наши не вывезли можно только догадываться.
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13.07.2023 18:28 Відповісти
Цікаво- нових чмобіків вони теж з ящиків будуть діставати?
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13.07.2023 16:54 Відповісти
Це часом не з тих, наших складів, на яких піарився пригожин?
Дуже хотілося б помилитися....
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13.07.2023 16:57 Відповісти
Саме з них.
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13.07.2023 18:29 Відповісти
СКС - дуже надійна, точна та зручна зброя, стріляв коли служив в РА. Теж саме про РКД. У них патрон 7,62 х 39. який залишається загальноприйнятим службовим патроном, у тому числі для нових рушниць, таких як AK-15.
Це зовсім не лялькова зброя, особливо якщо тюнінгувати ********* прицілами, глушниками та іншим.
Смішного тут мало.
ПКС теж дуже надійний, перший раз бачу з дерев'яним прикладом.
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13.07.2023 17:17 Відповісти
ППС вполне подойдёт для штурмовиков и боя на ближних дистанциях, например в городе. СКС надёжен, точен и имеет большую бронепробиваемость чем современные малокалиберные автоматоматы и винтовки. Ну а за легендарный Томми-ган в ВСУ подрались бы чтоб иметь такой. СВТ конечно уже старьё, как и мосинка
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13.07.2023 17:41 Відповісти
Желаю что бы все лапти сдохли.
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13.07.2023 17:52 Відповісти
Ачотакова,пля... Дєди ж цією зброєю ваівалі,а чим лугандони від дєдов гірші? Welcome to Hell,ублюдки.
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13.07.2023 18:02 Відповісти
А для чого цей перехідний період. Можна ж одразу переходити на пращі, катапульти, луки з стрілами ,списи. А замість герасімова призначити александра невскага.
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13.07.2023 18:10 Відповісти
Не за горами.
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13.07.2023 18:13 Відповісти
Склад Мосфильма вскрыли?😁
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13.07.2023 18:53 Відповісти
Нажаль це залізяччя все ще стріляє і вбиває, хоча... Дайош у штиковую! Можем павтаріть!
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13.07.2023 19:52 Відповісти
Це з наших захоплених складів, немає з чого посміхатись.
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13.07.2023 20:13 Відповісти
Орки чергове метро грабанули
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13.07.2023 20:25 Відповісти
Шо, на МАСФИЛЬМЕ КИНА снимать больше не будут ???
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13.07.2023 21:48 Відповісти
 
 