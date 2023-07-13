СБУ повідомила наміснику Лаври Павлу про підозру у нових злочинах: заперечував існування України як суверенної держави. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя).
Про це повідомляється на сайті СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відеоінтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави.
Також фігурант назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року.
Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій клірика.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно);
- ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України за вчинене службовою особою повторно).
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів.
Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури", - йдеться у повідомленні.
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"Спочатку були якісь заяви з боку Росії, але потім, коли вони дізналися про деякі обставини, ситуація увійшла в позитивне русло", - сказав Ердоган, ухилившись від викладення подробиць.
Чи Ви вважаєте, що покарання повинен нести не той, хто у своїй брехні підтримує агресора і зраджує Україну, а той, хто цю брехню записав?
Але погодьтесь - 10 каналів проігнорять, а одиннадцятий покаже, і в цього одиннадцятого буде ексклюзив, і люди будуть дивитись саме цей одиннадцятий канал, навіть попри це, що це буде всього лише Ютубний канал!
В нас медійне поле дуже широке, і як на росії, коли за командою від влади когось просто ігнорять, і політично хоронять, в нас зробити не получиться... нажаль.
Мабуть йому пороблено або це уже ФСЬО…
Тим більше, гнати сраною мітлою, через Бахмут, на возєднання з кадирівцями!
Кари, московитам-убивцям, страшної кари, за їх злочини проти України!!
З медведчуком - получилось так.
Агре́сія (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. aggressio - напад) - поняття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародного права , яке означає протиправне, пряме чи опосередковане, застосування збройної сили однією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 державою проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітету , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальної цілісності чи політичної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежності іншої держави.
Але читаємо далі
Війни, нелегальні з позицій міжнародного права, (наприклад, не з самооборони, або не санкціоновані Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй) можна розглядати як воєнну агресію; однак це саме по собі, як правило, не являє собою визначення воєнної агресії; деякі війни можуть бути незаконними, але не агресивними (одним з прикладів є війна щодо врегулювання прикордонної суперечки, де ініціатор має обґрунтовані претензії і обмежені цілі).