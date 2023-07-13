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ЗНОВУ БУНТ В РФ? Хто такий Іван Попов і що він не поділив із Герасимовим // Без цензури. ВIДЕО

Чи світить Росії новий бунт – міркує Богдан Буткевич у "Без цензури" на Цензор.НЕТ. Російський генерал-майор Іван Попов заявив, що його усунули від командування 58-ю загальновійськовою армією Південного військового округу збройних сил Росії після того, як він доповів керівництву про реальну ситуацію на фронті, не приховуючи проблем російської армії.

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії буде не осмислений протест, а бунт, який закінчиться зміною режиму, - ГУР МО

Автор: 

бунт (64) росія (66431) Буткевич Богдан (439)


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Топ коментарі
+7
Не вірю кацапам.

Він, цей "попов", хоче, щоб росія ефективніше вбивала українців.
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13.07.2023 21:08 Відповісти
+6
Справа в тому, що причина бунту російської військової еліти, від Пригожина (хоча він і найманець) до Попова і скільки їх там ще цих генералів є і буде не в тому, що вони запитують - А що ми взагалі робимо в Україні і за що воюємо?, а в питанні - Чому погано постачають армію і чому таке невміле керівництво міністра і начгенштабу, через що російська армія так погано воює.
Так що розчулюватися цими "бунтівниками" не треба - ті ж яйця, вид збоку
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13.07.2023 21:18 Відповісти
+4
Буйних вистачає.
Сміливих та розумних немає

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13.07.2023 21:31 Відповісти
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В нього просто пика не така огидна як в тих двох - заздрість...
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13.07.2023 21:03 Відповісти
Не вірю кацапам.

Він, цей "попов", хоче, щоб росія ефективніше вбивала українців.
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13.07.2023 21:08 Відповісти
Буткевичу генерал теж доповів…
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13.07.2023 21:09 Відповісти
Та канєшно. Бунт.
Орк прикинув як косять генералів в тій 58-й армії, зрозумів що наступний. Оце й вся причина рапорту, а не те що наплели косорилі ваєнкори...
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13.07.2023 21:10 Відповісти
Справа в тому, що причина бунту російської військової еліти, від Пригожина (хоча він і найманець) до Попова і скільки їх там ще цих генералів є і буде не в тому, що вони запитують - А що ми взагалі робимо в Україні і за що воюємо?, а в питанні - Чому погано постачають армію і чому таке невміле керівництво міністра і начгенштабу, через що російська армія так погано воює.
Так що розчулюватися цими "бунтівниками" не треба - ті ж яйця, вид збоку
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13.07.2023 21:18 Відповісти
Это понятно, но главное чтобы вспыхнула искра, а им придется идти на Москву если они хотят что либо изменить. Наш шанс в том что их силы были примерно равны и началась кровавая мясорубка внутри раши с парадом суверенитетов.
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14.07.2023 02:51 Відповісти
Поки ніяких бунтів -- буиних мало на рашці .
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13.07.2023 21:22 Відповісти
Буйних вистачає.
Сміливих та розумних немає

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13.07.2023 21:31 Відповісти
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13.07.2023 21:38 Відповісти
Та не буде ніяких бунтів.
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13.07.2023 21:40 Відповісти
Попов не попов, там такого дерьма воз и маленькая тележка.
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13.07.2023 22:48 Відповісти
кацапи - підари, але "нє гладіатари" і цей папов не "спартак" - він теж главпідар "58арміі".
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14.07.2023 00:37 Відповісти
Ніякого бунту, іде процес отримання контролю над майбутніми протестами. Ось вам і новий "лідор", який в слушну мить закричить "на маскву" а потім слідом за поварьонком.
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14.07.2023 09:14 Відповісти
 
 