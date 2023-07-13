ЗНОВУ БУНТ В РФ? Хто такий Іван Попов і що він не поділив із Герасимовим // Без цензури. ВIДЕО
Чи світить Росії новий бунт – міркує Богдан Буткевич у "Без цензури" на Цензор.НЕТ. Російський генерал-майор Іван Попов заявив, що його усунули від командування 58-ю загальновійськовою армією Південного військового округу збройних сил Росії після того, як він доповів керівництву про реальну ситуацію на фронті, не приховуючи проблем російської армії.
Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+7 Tommy Lee
показати весь коментар13.07.2023 21:08 Відповісти Посилання
+6 arye z.
показати весь коментар13.07.2023 21:18 Відповісти Посилання
+4 arye z.
показати весь коментар13.07.2023 21:31 Відповісти Посилання
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Він, цей "попов", хоче, щоб росія ефективніше вбивала українців.
Орк прикинув як косять генералів в тій 58-й армії, зрозумів що наступний. Оце й вся причина рапорту, а не те що наплели косорилі ваєнкори...
Так що розчулюватися цими "бунтівниками" не треба - ті ж яйця, вид збоку
Сміливих та розумних немає