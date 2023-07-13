ЗНОВУ БУНТ В РФ? Хто такий Іван Попов і що він не поділив із Герасимовим // Без цензури. ВIДЕО

Чи світить Росії новий бунт – міркує Богдан Буткевич у "Без цензури" на Цензор.НЕТ. Російський генерал-майор Іван Попов заявив, що його усунули від командування 58-ю загальновійськовою армією Південного військового округу збройних сил Росії після того, як він доповів керівництву про реальну ситуацію на фронті, не приховуючи проблем російської армії.

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