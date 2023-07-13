До країн G7, із якими ми вчора погодили гарантії безпеки для України, приєдналися ще шість держав, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 505 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"На саміті у Вільнюсі ми отримали хороші домовленості для України практично з усіма партнерами. Дуже хороша зустріч була в нас із Президентом Байденом, із його командою – міністром оборони Остіном, радником із питань нацбезпеки Салліваном. З усіма у "Великій сімці" встигли зустрітись і з багатьма партнерами в НАТО. Тепер час кожну таку домовленість зробити конкретним результатом.
Є в нас Рада Україна – НАТО, і цей формат має працювати змістовно. Готуємо пропозиції нашим партнерам. Є нові домовленості щодо зброї, техніки, авіації, і нині їх конкретизуємо. Обговорили сьогодні й підготовку Кримської платформи.
Дуже вдалу нашу домовленість щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО продовжуємо підготовкою договорів з країнами. Двосторонніх договорів. Минула лише доба після Вільнюса, а до семи найбільших демократій світу, із якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєдналися вже шість країн. Це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Дякую! Впевнений: коло гарантів буде збільшуватися. Україна та Сполучені Штати вестимуть перелік держав, які будуть приєднуватися до нашої спільної з "Великою сімкою" декларації про гарантії безпеки на шляху в НАТО.
Протягом часу, який є до Вашингтонського саміту, ми маємо разом із партнерами опрацювати все, про що говорили у Вільнюсі, а також сформувати нові спільні позиції, на які Україна та наші воїни однозначно заслуговують", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сигнал подали?
Ну, так, це офіційно...
Воєний стан є, а війни юридично нема.
касапи, до речі, також не оголошували війни. Т.зв. "сво" - це не війна, а чорт зна що, невизначене. Так само як в нас було АТО, а потім ООС.
А була би офіційно (юридично) проголошена війна - ми би не могли отримати зброю від наших союзників... Ну, і за перспективи вступу в НАТО навіть би не говорили...
Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 3314 (XXIX) (Визначення агресії) була прийнята https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральною Асамблеєю ООН 14 грудня 1974 для визначення акту агресії.
Стаття 3[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit§ion=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit§ion=4 ред. код ]
Будь-яке з наведених нижче дій, незалежно від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 оголошення війни , за умови та відповідно до положень статті 2 кваліфікується як акт агресії:
а) Вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або її частини;
b) Бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;
c) Блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;
d) Напад збройних сил держави на сухопутні, морські чи повітряні сили або морські та повітряні бойовики або державу, що не має доступу;
e) Застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, в порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території по припиненню дії угоди;
f) Дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;
g) Засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що носять настільки серйозний характер, що це рівносильне перерахованим вище актам, або його значну участь в них.
Вищенаведений перелік актів не є вичерпним, і Рада Безпеки може визначити, що інші акти являють собою агресію згідно з положеннями Статуту.
Стаття 5[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit§ion=6 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit§ion=6 ред. код ]Ніякі міркування будь-якого характеру, будь то політичного, економічного, військового чи іншого характеру, не можуть служити виправданням агресії.Агресивна війна є злочином проти міжнародного світу. Агресія тягне за собою міжнародну відповідальність.Жодне територіальне придбання або особлива вигода, отримані в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законними.
Тобто, росіян прямо попереджають: за кожну запущену балістичну ракету Україна автоматично отримає один Атакмс чи іншу ракету, за кожну крилату - крилату. За морську блокаду України арешт всіх торговельних судів у водах союзників та нейтральних до зняття цієї блокади.
І питання вирішиться миттєво. Не потрібні жодні сепаратні тристоронні угоди і інша хєромантія.
http://censor.net.ua/n3427570
ЗЄ після Вільнюса не гідний навіть губами ворушити на цю тему.