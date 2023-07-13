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До країн G7, із якими ми вчора погодили гарантії безпеки для України, приєдналися ще шість держав, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 505 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"На саміті у Вільнюсі ми отримали хороші домовленості для України практично з усіма партнерами. Дуже хороша зустріч була в нас із Президентом Байденом, із його командою – міністром оборони Остіном, радником із питань нацбезпеки Салліваном. З усіма у "Великій сімці" встигли зустрітись і з багатьма партнерами в НАТО. Тепер час кожну таку домовленість зробити конкретним результатом.

Є в нас Рада Україна – НАТО, і цей формат має працювати змістовно. Готуємо пропозиції нашим партнерам. Є нові домовленості щодо зброї, техніки, авіації, і нині їх конкретизуємо. Обговорили сьогодні й підготовку Кримської платформи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повертаємося додому із хорошим результатом для нашої держави. Хороше посилення зброєю, - Зеленський після саміту НАТО у Вільнюсі. ВIДЕО

Дуже вдалу нашу домовленість щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО продовжуємо підготовкою договорів з країнами. Двосторонніх договорів. Минула лише доба після Вільнюса, а до семи найбільших демократій світу, із якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєдналися вже шість країн. Це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Дякую! Впевнений: коло гарантів буде збільшуватися. Україна та Сполучені Штати вестимуть перелік держав, які будуть приєднуватися до нашої спільної з "Великою сімкою" декларації про гарантії безпеки на шляху в НАТО.

Протягом часу, який є до Вашингтонського саміту, ми маємо разом із партнерами опрацювати все, про що говорили у Вільнюсі, а також сформувати нові спільні позиції, на які Україна та наші воїни однозначно заслуговують", - сказав Зеленський.

Також читайте: Спільна декларація G7 про підтримку України (оновлено)

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) гарантія (268)


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Топ коментарі
+11
Слава найвеличнішому віслюку!
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13.07.2023 22:56 Відповісти
+8
В тему вступу до НАТО і про гарантії безпеки на цей період.... Щойно подивився на Еспресо передачу "Радіо Свобода", так там заступник дермака жовква таке брехав... таке переінакшував... Дійшло дл того, що зовсім заперечував корупцію і вимоги керівництва НАТО(США) політичних реформ як умова вступу в НАТО...
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13.07.2023 23:17 Відповісти
+6
А КАКОЙ ПОЦ СЧИТАЕТ ЧТО В УКРАИНЕ ВОЙНА ИДЕТ ВСЕГО 505 ДНЕЙ ? а что было до этого ?
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13.07.2023 23:04 Відповісти
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Слава найвеличнішому віслюку!
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13.07.2023 22:56 Відповісти
Озвучили?
Сигнал подали?
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13.07.2023 22:59 Відповісти
І сигнал подали і меседж відправили..то таке..головне - зелень канабіс легалізувала..тільки у Штатах дають рецепт на пару кущиків для дому, а у нас щаз у промислових масштабах почнуть вирощувати)) Колумбія буде ще заздрити..
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13.07.2023 23:25 Відповісти
А КАКОЙ ПОЦ СЧИТАЕТ ЧТО В УКРАИНЕ ВОЙНА ИДЕТ ВСЕГО 505 ДНЕЙ ? а что было до этого ?
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13.07.2023 23:04 Відповісти
саме парадоксальне, що нині в Україні війни нема. І не було з 2014-го року.
Ну, так, це офіційно...
Воєний стан є, а війни юридично нема.

касапи, до речі, також не оголошували війни. Т.зв. "сво" - це не війна, а чорт зна що, невизначене. Так само як в нас було АТО, а потім ООС.

А була би офіційно (юридично) проголошена війна - ми би не могли отримати зброю від наших союзників... Ну, і за перспективи вступу в НАТО навіть би не говорили...
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13.07.2023 23:13 Відповісти
По Міжнародних законах оголошення війни НЕОБОВ'ЯЗКОВЕ:
Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 3314 (XXIX) (Визначення агресії) була прийнята https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральною Асамблеєю ООН 14 грудня 1974 для визначення акту агресії.
Стаття 3[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit&section=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit&section=4 ред. код ]

Будь-яке з наведених нижче дій, незалежно від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 оголошення війни , за умови та відповідно до положень статті 2 кваліфікується як акт агресії:

а) Вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або її частини;

b) Бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;

c) Блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;

d) Напад збройних сил держави на сухопутні, морські чи повітряні сили або морські та повітряні бойовики або державу, що не має доступу;

e) Застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, в порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території по припиненню дії угоди;

f) Дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;

g) Засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що носять настільки серйозний характер, що це рівносильне перерахованим вище актам, або його значну участь в них.

Вищенаведений перелік актів не є вичерпним, і Рада Безпеки може визначити, що інші акти являють собою агресію згідно з положеннями Статуту.
Стаття 5[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&veaction=edit&section=6 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3314&action=edit&section=6 ред. код ]Ніякі міркування будь-якого характеру, будь то політичного, економічного, військового чи іншого характеру, не можуть служити виправданням агресії.Агресивна війна є злочином проти міжнародного світу. Агресія тягне за собою міжнародну відповідальність.Жодне територіальне придбання або особлива вигода, отримані в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законними.
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14.07.2023 08:22 Відповісти
Найвеличніший поц.
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27.08.2023 09:54 Відповісти
В тему вступу до НАТО і про гарантії безпеки на цей період.... Щойно подивився на Еспресо передачу "Радіо Свобода", так там заступник дермака жовква таке брехав... таке переінакшував... Дійшло дл того, що зовсім заперечував корупцію і вимоги керівництва НАТО(США) політичних реформ як умова вступу в НАТО...
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13.07.2023 23:17 Відповісти
УКРАЇНСЬКА РЕКОНКІСТА (1132-1654-2023?)
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13.07.2023 23:19 Відповісти
Якщо все так добре з підтримкою, я не розумію єдиного, чому не може бути прийнято рішення про зеркальні дії щодо російською агресією?
Тобто, росіян прямо попереджають: за кожну запущену балістичну ракету Україна автоматично отримає один Атакмс чи іншу ракету, за кожну крилату - крилату. За морську блокаду України арешт всіх торговельних судів у водах союзників та нейтральних до зняття цієї блокади.
І питання вирішиться миттєво. Не потрібні жодні сепаратні тристоронні угоди і інша хєромантія.
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13.07.2023 23:19 Відповісти
Минула лише доба після Вільнюса, а до семи найбільших демократій світу, із якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєдналися вже шість країн. Це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. , а хіба досі вони не допомагали Україні.???одна згадка про канабіс в Україні мозги паморочить "зе дроту"
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13.07.2023 23:37 Відповісти
Зеленский призвал парламент легализовать медицинский каннабис

http://censor.net.ua/n3427570
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15.07.2023 12:30 Відповісти
Медицинський! Читайте уважніше, а ще, спочатку думайте, а потім говоріть чи пишить!
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15.07.2023 12:34 Відповісти
Приїхав в Вільнюс,насцяв всім в очі і спробував за природною харизмою сховати запах мочі Єрмака,не прокотило,більше на красиві тексти написані хорошим спічрайтером ні хто не ведеться.Вова,просто мародерити перестань і припини будувати автократію,тоді буде і НАТО і ЄС і навіть гончий ровер тобі датуть,щоб ти їздив на роботу,як Голобородько).
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14.07.2023 00:07 Відповісти
Дякуємо зусиллям ЗСУ!!!

ЗЄ після Вільнюса не гідний навіть губами ворушити на цю тему.
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14.07.2023 00:24 Відповісти
А де гарантовані адепти безпеки із "СПИСКУ ДЕРЬМАКА".
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14.07.2023 07:27 Відповісти
Скільки мерзоти у коментарях... Чи це заздрість талановитому хлопцю, ну хай, не з вулиці, а з естради? Чи дещо набагато гірше, що б назвав у риму - "антипоетизм", і що, безперечно, буде розганяти рашистська пропаганда в Україні після нашої Перемоги
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15.07.2023 13:07 Відповісти
А в чому гарантії?
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27.08.2023 09:55 Відповісти
 
 