До країн G7, із якими ми вчора погодили гарантії безпеки для України, приєдналися ще шість держав, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 505 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"На саміті у Вільнюсі ми отримали хороші домовленості для України практично з усіма партнерами. Дуже хороша зустріч була в нас із Президентом Байденом, із його командою – міністром оборони Остіном, радником із питань нацбезпеки Салліваном. З усіма у "Великій сімці" встигли зустрітись і з багатьма партнерами в НАТО. Тепер час кожну таку домовленість зробити конкретним результатом.

Є в нас Рада Україна – НАТО, і цей формат має працювати змістовно. Готуємо пропозиції нашим партнерам. Є нові домовленості щодо зброї, техніки, авіації, і нині їх конкретизуємо. Обговорили сьогодні й підготовку Кримської платформи.

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Дуже вдалу нашу домовленість щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО продовжуємо підготовкою договорів з країнами. Двосторонніх договорів. Минула лише доба після Вільнюса, а до семи найбільших демократій світу, із якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєдналися вже шість країн. Це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Дякую! Впевнений: коло гарантів буде збільшуватися. Україна та Сполучені Штати вестимуть перелік держав, які будуть приєднуватися до нашої спільної з "Великою сімкою" декларації про гарантії безпеки на шляху в НАТО.

Протягом часу, який є до Вашингтонського саміту, ми маємо разом із партнерами опрацювати все, про що говорили у Вільнюсі, а також сформувати нові спільні позиції, на які Україна та наші воїни однозначно заслуговують", - сказав Зеленський.

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