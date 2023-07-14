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Окупанти закопують у лісі останки тіл екіпажу РСЗВ БМ-21 "Град", знищеної ракетою HIMARS: "Это все, что от ребят осталось". ВIДЕО

Російські окупанти закопали у лісі залишки тіл екіпажу своєї РСЗВ БМ-21 "Град", що була знищена ракетою HIMARS.

Відеозапис "церемонії" опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російські військові закопують згорілі останки своїх товаришів та проклинають російське військове командування. Військовослужбовці батареї РСЗВ БМ-21 "Град" 72-ї мотострілецької бригади ЗС РФ показують уламки знищеної установки і прикопують залишки тіл екіпажу. Причина ліквідації розрахунку за словами окупантів - довгий час очікування на позиціях, внаслідок чого РСЗВ була виявлена українськими воїнами і знищена прямим влучанням. Судячи з розірваного "Граду" та миттєвої смерті розрахунку, БМ-21 було знищено ракетою HIMARS. 72 бригада знаходиться в районі Бахмуту. Слід відзначити чудову організацію контрбатарейної боротьби на цьому напрямку. Це пряме підтвердження високої ефективності бойової роботи українських воїнів", - пише у коментарі до відео Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": HIMARS знищив російську РСЗВ "Торнадо" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7696) Бутусов Юрій (3622) РСЗВ (219) HIMARS (311)


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Топ коментарі
+92
кассеты по вам ******** плачут..
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14.07.2023 09:36 Відповісти
+89
Мразота возмущена не тем что ***** войну начал а тем что им не хватает боеприпасов убивать украинцев. Ето для тех кто верит что во всем виновато только ***** и что с рашкой можно подписать какой то мир или перемирие
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14.07.2023 09:38 Відповісти
+81
Жаль, що туди "на похорон" ще один хаймарс не прилетів.
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14.07.2023 09:37 Відповісти
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повпивались, як свині і с тали зєло сміливими людьми. кацапи, як завжди...
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14.07.2023 12:12 Відповісти
Надеюсь видео старое а этих колумбайнеров постигла та же участь
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14.07.2023 12:15 Відповісти
Потворні істоти. Смерть окупантам!
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14.07.2023 12:25 Відповісти
Мразота пьяна... все по справах ваших, не більше, ні менше.... рі-ет на болота до самиць своїх, стругайте нове м'ясо для чергового царька
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14.07.2023 12:32 Відповісти
бидло закінчене *********** вам дали стільки щоб один одного перестріляли або застрелилися
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14.07.2023 12:36 Відповісти
Пасаны сидели и ждали цели, а уже сами были целью.

А тут Светка звонит прямо на *** и спрашивает почему не уберегли *****?
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14.07.2023 13:05 Відповісти
Самое главное шо Светка позвонила..
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14.07.2023 16:10 Відповісти
Ашотік ау, Света жде
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31.05.2024 12:46 Відповісти
у светки в одной клешне телефон, во второй бутылка(празднует, Ладу белую дадут), а сзади "кое-что", часть тела Казбэка.
и ясно что на публику светка не будет ржать шо завалили ейного орка.
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15.07.2023 08:58 Відповісти
Якби Україні не дали зброю, то Путін би такими вояками Україну би спочатку закидав, а потім би почав ліпити "один народ".
І не відомо, куди ці лапотники потім підуть: у напрямку Північної Кореї чи Західної Європи. Щось Держдеп і ЦРУ нічого радісного в цьому плані не обіцяють. Коло інтересів у них - автомат, горілка і огірок, якщо знайдуть.
І це - не якесь кіно типу "Війна і мир", це - російська армія, якою вона є.
Дудаєв був розумним генералом, зміг передбачити куди ці лапотники після Чечні будуть "заходить". Але Україна виявилась дещо більшою за Чечню і Грузію і їй реально допомогли.
А те, що патрони закінчаться швидше, ніж чмобіки, то це навіть радує. І ЗЕ накінець реалізує свою стратегію, яка полягає в тому, що "достаточно перестать стрелять". Зами чи Ватерлоо з російським Ганібалом не буде.
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14.07.2023 13:22 Відповісти
Ідіоти, ховати вам один одного ще не раз доведеться, поки не заберетеся з України і не грохнете свого "обнуленого" бункерного
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14.07.2023 13:23 Відповісти
А посаны мокшане град то поставили рядом с жилым домом. Но....Не помог гундяй правосланутый...Замля стекловатой...
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14.07.2023 14:21 Відповісти
200 ті поки ще балакають.....це не на довго!
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14.07.2023 14:38 Відповісти
Не прошли вы Украину и никогда не пройдете, твари! Это судьба вас всех!
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14.07.2023 14:55 Відповісти
Поки ще ходячий та п...дящий груз для чорних пластикових мішків...Вас, тварин,ніхто сюди не запрошував,і тут буде завершення ваших (камандіровок в Чечню та в Украіну па два-трі раза),тут всі і здохнете...
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14.07.2023 14:57 Відповісти
Света вже рахує гробові, але лади білого кольору закінчились на рашці, отримує за оккупанта чувал цибулі та моркви. а може 1 кг пєльмєнєй...
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14.07.2023 15:13 Відповісти
это им еще повезло. вас же будут в кассеты упаковывать. вот только беда - пляшка туда уже не влезет.
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14.07.2023 15:30 Відповісти
Смерть москалям!
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14.07.2023 15:38 Відповісти
Пацаны шли к успеху, а успех шёл к пацанам. И вот они наконец встретились…. Ось так буде з кожним із вас п.дори **.чі!!!
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14.07.2023 16:02 Відповісти
А свете передайте карту клада ,останки васи возле града.
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14.07.2023 17:02 Відповісти
Хоч добриво з москаля гірше ніж свиняче гівно( гній ) , але під час війни і таке добриво з підарів теж нічого так собі....
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14.07.2023 17:53 Відповісти
может действительно им в качестве гуманитарной помощи по полканистры спирта скидывать? а вторую половину, скажем, за танк. а то экология и природа от взрывов страдают все же.
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14.07.2023 18:23 Відповісти
Хорошее видео, душевное.
Надеюсь, этих тоже уже прикопали.
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14.07.2023 19:02 Відповісти
"72 бригада-говно епаное....." накінець-то до русні почало доходити хто вони такі
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14.07.2023 19:56 Відповісти
Шо вони жаліються? Менше ж копати треба! На пакетах економія!
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14.07.2023 20:35 Відповісти
Мрак. Они безумны.
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15.07.2023 04:57 Відповісти
А в чому проблема?))Всьо так подушевному,подамашнєму було))Тотбо,проблема не в тому,що і в Чечні,і в Україні ви,курви,окупанти?Вам ********** головна проблема?Не переживайте,союзники вже надали ще касетних українцям)Скоро будуть вам **********.Обов'язково прилетять до вас."і нє узнаєт,дараґая,де закопали твій канєц"))
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15.07.2023 06:55 Відповісти
Так я не понял, а где экипаж, в картонной коробочке?
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15.07.2023 10:31 Відповісти
Зашол "на Україну", а залишився в Україні))))). Смерть кацапні!
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15.07.2023 11:37 Відповісти
давай на мацкву!, там есть патроны!!!)))
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15.07.2023 12:44 Відповісти
Які останки?В якому лісі?Панове редактори-ви що не бачите в відео-житловий будинок?Це відколи житлові будинки-в лісі.Шановні редактори-не" підставляйте" знову Юрія.Він вам відео прислав, а ви про якийсь ліс пишете?Кацапи поставили Гради біля будинків,їм прилетіло-вони показують,що лишилося від РСЗВ-взяли ,в скверику і прикопали здохляків.Може мріють там обеліск "пацанам" встановити...
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15.07.2023 13:40 Відповісти
Чем они не довольны. Быстро их убили. Они не мучались. Ещё и выпили. И по патрону каждому хватит.
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24.07.2023 16:15 Відповісти
Оо а че петушня свинособачья,делаете то в Украине??
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25.07.2023 11:09 Відповісти
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