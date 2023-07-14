Окупанти закопують у лісі останки тіл екіпажу РСЗВ БМ-21 "Град", знищеної ракетою HIMARS: "Это все, что от ребят осталось". ВIДЕО

Російські окупанти закопали у лісі залишки тіл екіпажу своєї РСЗВ БМ-21 "Град", що була знищена ракетою HIMARS.

Відеозапис "церемонії" опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російські військові закопують згорілі останки своїх товаришів та проклинають російське військове командування. Військовослужбовці батареї РСЗВ БМ-21 "Град" 72-ї мотострілецької бригади ЗС РФ показують уламки знищеної установки і прикопують залишки тіл екіпажу. Причина ліквідації розрахунку за словами окупантів - довгий час очікування на позиціях, внаслідок чого РСЗВ була виявлена українськими воїнами і знищена прямим влучанням. Судячи з розірваного "Граду" та миттєвої смерті розрахунку, БМ-21 було знищено ракетою HIMARS. 72 бригада знаходиться в районі Бахмуту. Слід відзначити чудову організацію контрбатарейної боротьби на цьому напрямку. Це пряме підтвердження високої ефективності бойової роботи українських воїнів", - пише у коментарі до відео Бутусов.

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