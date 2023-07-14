Окупанти закопують у лісі останки тіл екіпажу РСЗВ БМ-21 "Град", знищеної ракетою HIMARS: "Это все, что от ребят осталось". ВIДЕО
Російські окупанти закопали у лісі залишки тіл екіпажу своєї РСЗВ БМ-21 "Град", що була знищена ракетою HIMARS.
Відеозапис "церемонії" опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Російські військові закопують згорілі останки своїх товаришів та проклинають російське військове командування. Військовослужбовці батареї РСЗВ БМ-21 "Град" 72-ї мотострілецької бригади ЗС РФ показують уламки знищеної установки і прикопують залишки тіл екіпажу. Причина ліквідації розрахунку за словами окупантів - довгий час очікування на позиціях, внаслідок чого РСЗВ була виявлена українськими воїнами і знищена прямим влучанням. Судячи з розірваного "Граду" та миттєвої смерті розрахунку, БМ-21 було знищено ракетою HIMARS. 72 бригада знаходиться в районі Бахмуту. Слід відзначити чудову організацію контрбатарейної боротьби на цьому напрямку. Це пряме підтвердження високої ефективності бойової роботи українських воїнів", - пише у коментарі до відео Бутусов.
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А тут Светка звонит прямо на *** и спрашивает почему не уберегли *****?
и ясно что на публику светка не будет ржать шо завалили ейного орка.
І не відомо, куди ці лапотники потім підуть: у напрямку Північної Кореї чи Західної Європи. Щось Держдеп і ЦРУ нічого радісного в цьому плані не обіцяють. Коло інтересів у них - автомат, горілка і огірок, якщо знайдуть.
І це - не якесь кіно типу "Війна і мир", це - російська армія, якою вона є.
Дудаєв був розумним генералом, зміг передбачити куди ці лапотники після Чечні будуть "заходить". Але Україна виявилась дещо більшою за Чечню і Грузію і їй реально допомогли.
А те, що патрони закінчаться швидше, ніж чмобіки, то це навіть радує. І ЗЕ накінець реалізує свою стратегію, яка полягає в тому, що "достаточно перестать стрелять". Зами чи Ватерлоо з російським Ганібалом не буде.
Надеюсь, этих тоже уже прикопали.