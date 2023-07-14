Шведська багатоцільова 40-мм автоматична гармата Bofors L70 на озброєнні ЗСУ. ВIДЕО

Українські воїни вже використовують під час бойових дій шведську багатоцільову 40-мм автоматичну гармату Bofors L70.

Відеозапис, на якому українські воїни демонструють можливості шведської гармати, опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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