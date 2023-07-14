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Новини Відео Війна
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Окупант стрімголов біжить після вибуху міни і падіння дерева на нього. ВIДЕО

Український безпілотник зафіксував живучого окупанта, що продовжував бігти навіть після вибуху міни неподалік і падіння дерева на нього.

Відеозапис із безпілотника опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На Бахмутському напрямку виявлено надживучого окупанта. Отримавши контузію, він тікає, аж тут дерево падає йому на голову. Унікум підводиться і продовжує бігти. Щоправда, недовго...". - коментує відеозапис Бутусов.

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Автор: 

знищення (7696) Бутусов Юрій (3622)


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Топ коментарі
+13
Мало ...
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14.07.2023 11:45 Відповісти
+13
Мав би кацап мізки, то отримав би струс.
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14.07.2023 11:49 Відповісти
+7
Як курка без голови - теж біжить але не довго
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14.07.2023 11:59 Відповісти
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Мало ...
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14.07.2023 11:45 Відповісти
Мав би кацап мізки, то отримав би струс.
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14.07.2023 11:49 Відповісти
Таргани
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14.07.2023 11:53 Відповісти
Як курка без голови - теж біжить але не довго
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14.07.2023 11:59 Відповісти
Акробатіка.
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14.07.2023 12:13 Відповісти
Бігти то вже нікуди , п і дар
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14.07.2023 12:15 Відповісти
Сидять у бані ***** (Трус), шайгу (Балбес) й герасимов (Бувалий) 23 лютого 2022 р. ***** (Трус) питає:" А хто в Україні президент ?" герасимов (Бувалий): "Начебто еврей Зеленський". Трус (*****) радісно: " А давайте знищимо цього еврея, призначимо операцію СВО." Балбес (шайгу): "А чого так, нєа, операція "И" . Бувалий (герасимов): "Краще операцію Z, бо з операції И весь срср реготав". Трус(*****) знову радісно: "Тепер я попаду в історію. Сабіратєлєм слов'янських земель ? " Бувалий (герасимов) : "Ні, ти вже в історії. Як *****! Пишайся, і натри спинку мені."
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14.07.2023 12:15 Відповісти
Не варто так матюкатись як москаль. Ми не москалі.
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14.07.2023 12:21 Відповісти
А навіщо йому голова? Тільки ногам заважає.
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14.07.2023 12:35 Відповісти
"Окупант стрімголов біжить після вибуху міни"

Стрімголов та шкереберть
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14.07.2023 15:47 Відповісти
 
 