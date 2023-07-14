Окупант стрімголов біжить після вибуху міни і падіння дерева на нього. ВIДЕО

Український безпілотник зафіксував живучого окупанта, що продовжував бігти навіть після вибуху міни неподалік і падіння дерева на нього.

Відеозапис із безпілотника опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На Бахмутському напрямку виявлено надживучого окупанта. Отримавши контузію, він тікає, аж тут дерево падає йому на голову. Унікум підводиться і продовжує бігти. Щоправда, недовго...". - коментує відеозапис Бутусов.

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