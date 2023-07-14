Окупант стрімголов біжить після вибуху міни і падіння дерева на нього. ВIДЕО
Український безпілотник зафіксував живучого окупанта, що продовжував бігти навіть після вибуху міни неподалік і падіння дерева на нього.
Відеозапис із безпілотника опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"На Бахмутському напрямку виявлено надживучого окупанта. Отримавши контузію, він тікає, аж тут дерево падає йому на голову. Унікум підводиться і продовжує бігти. Щоправда, недовго...". - коментує відеозапис Бутусов.
Топ коментарі
+13 Qq Qqq #455433
показати весь коментар14.07.2023 11:45 Відповісти Посилання
+13 Амандрапапупа
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+7 Helen Batiouk
показати весь коментар14.07.2023 11:59 Відповісти Посилання
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Стрімголов та шкереберть