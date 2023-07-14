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Генерала Цокова, ліквідованого українськими воїнами в окупованому Бердянську, поховали у Росії. ВIДЕО

Генерала російської армії Олега Цокова, ліквідованого українськими воїнами в окупованому Бердянську, поховали у Росії.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис, де зафільмований фрагмент похорону.

Нагадаємо, що уранці 11 липня стало відомо про серію прильотів по окупованому Бердянську. За словами місцевих жителів, один із ударів влучив по готелю "Дюна", який розташований за адресою Тінистий бульвар, 22. Судячи з усього, саме там і розміщувався командний пункт 58-ї армії, у якому і перебував заступник командувача Південного військового округу РФ генерал-лейтенант Цоков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ завдали удару по окупантах у Бердянську і Токмаку, імовірно ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова. ФОТО

Автор: 

Бердянськ (473) знищення (7696) генерал (75)


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Топ коментарі
+53
11-ий генерал оркостану пішов слухати кабзона
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14.07.2023 12:57 Відповісти
+33
Подставил свою грудь под летящую крылатую ракету и этим спас товарищей, успев крикнуть "За пацанов!"......Аминь...
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14.07.2023 12:59 Відповісти
+25
Ой, що ж то за шум учинився?
Що Комарик до повстанців зголосився.

Зголосився наш Комар до повстанців,
Щоб кусати москалів-голодранців.

Примістився наш Комар на дубочку,
Закріпив скоростріла на листочку.

Та зірвалася на раз шура-бура,
Вона того Комарика з дуба здула.

Тай упав наш Комар на помості,
Поламав москалям ребра й кості.

Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».

Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».

Сталін хрест нап'яв, взяв кадильницю,
Ходить-бродить до УПА по кропильницю.

Ех, кропильниця ти моя ладная,
Скорострільная, самозарядная.
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14.07.2023 13:02 Відповісти
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11-ий генерал оркостану пішов слухати кабзона
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14.07.2023 12:57 Відповісти
Цей найкрутіший найтовстіший!
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14.07.2023 13:15 Відповісти
Зам командуючого південним округом росіян, я так розумію. Але мені здаеться що або Мордвічев або Рязанцев займав цю посаду.
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15.07.2023 11:37 Відповісти
А шо? мож песни у него гарные
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14.07.2023 13:47 Відповісти
ви забули туш(с)
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14.07.2023 12:58 Відповісти
далі буде!!!!
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14.07.2023 12:58 Відповісти
я в пєчалі
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14.07.2023 12:59 Відповісти
Подставил свою грудь под летящую крылатую ракету и этим спас товарищей, успев крикнуть "За пацанов!"......Аминь...
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14.07.2023 12:59 Відповісти
Успєл зігануть…
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14.07.2023 13:39 Відповісти
Ногою...
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14.07.2023 13:41 Відповісти
Аминь и Аллаху акбар
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14.07.2023 18:13 Відповісти
- Хорошо. Ваша поза меня удовлетворяет, - крикнув Остап
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14.07.2023 12:59 Відповісти
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14.07.2023 13:00 Відповісти
Супер, дай бог не последний.
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14.07.2023 13:01 Відповісти
Накрыть бы это стадо во время их сатанинской мессы. По любому там собрались всякие важные для московии бояре.
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14.07.2023 13:01 Відповісти
Буданзі ніколи займатись дивесійними операціями. Ось бідосіки викладати і інтерв"ю давати це його.
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14.07.2023 13:25 Відповісти
Ой, що ж то за шум учинився?
Що Комарик до повстанців зголосився.

Зголосився наш Комар до повстанців,
Щоб кусати москалів-голодранців.

Примістився наш Комар на дубочку,
Закріпив скоростріла на листочку.

Та зірвалася на раз шура-бура,
Вона того Комарика з дуба здула.

Тай упав наш Комар на помості,
Поламав москалям ребра й кості.

Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».

Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».

Сталін хрест нап'яв, взяв кадильницю,
Ходить-бродить до УПА по кропильницю.

Ех, кропильниця ти моя ладная,
Скорострільная, самозарядная.
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14.07.2023 13:02 Відповісти
Доцокався Хенерал кацапіі на нашій землі , що згодом пішов під землю
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14.07.2023 13:02 Відповісти
Остальних ще не викопали та не впізнали?.
Кацапи - найух з Неньки!
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14.07.2023 13:02 Відповісти
прикопали псіну...
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14.07.2023 13:02 Відповісти
Цапорилі генерали думали, що на цій війні будуть здихати лише чмобікі-кузьмічі!
Але не так сталося, як гадалося.
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14.07.2023 13:03 Відповісти
Ну-чтоби всє...
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14.07.2023 13:05 Відповісти
Земля скловатою окупанту і прокляття його нащадкам.
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14.07.2023 13:06 Відповісти
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14.07.2023 13:06 Відповісти
Родичі веселі якісь! Покидьки Людства...
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14.07.2023 13:08 Відповісти
бабка по центру уже в уме гробовые подсчитывает)
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14.07.2023 13:10 Відповісти
земля стекловатою покидьку, вбівці мирних мешканців Українців!!!! Іншим рашистам зразок до чого готуватись!!!
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14.07.2023 13:09 Відповісти
Велике скупчення рашен військових це достойна і законна ціль для дронів і ракет.
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14.07.2023 13:09 Відповісти
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14.07.2023 13:09 Відповісти
Львовская область практически не запятнана этими сатанистами. Теперь понятно, почему московиты особенно ненавидят Львов. А на границах Румынии и Венгрии прям кишат. КГБ рпц работает не покладая кадил.
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14.07.2023 13:27 Відповісти
на заході щільність найбільша, чого б це ??
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14.07.2023 13:39 Відповісти
більше віруючих
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14.07.2023 13:47 Відповісти
Це не захід. Це чернівецька область. Люди зі сходу чомусь називають західною Україною все, що на захід від них. Насправді, західною Україною являється Галичина. У мене, галичанина, багато відмінностей н із людьми з Бессарабії або Поділля.
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14.07.2023 13:48 Відповісти
За́хідна Украї́на, також західноукраї́нські зе́млі (ЗУЗ) - термін для означення низки історичних українських земель, а саме: Буковини, Волині, Галичини, Поділля, Закарпаття, а також Західного Полісся.

Чому правильно казати "захід України", а не "Західна Україна". Пояснює філологиня

https://news.obozrevatel.com/ukr/show/lite/chomu-pravilno-kazati-zahid-ukraini-a-ne-zahidna-ukraina-poyasnyue-filologinya.htm
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14.07.2023 14:03 Відповісти
Як доказ ви привели переклад з російської совєтських часів? і це як раз доводить мою правоту про все , що на захід від умовного «Києва»».
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14.07.2023 15:01 Відповісти
Закарпаття також «західна Україна»?))) ви не знаєте властноі нації, шановний. Закарпатець ніколи не назве себе «западенець» або там людина із Чернівецької області. Подивіться на мапу скільки російських церков в Бессарабії!
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14.07.2023 15:04 Відповісти
Там суцільні цитати.

Так, Закарпатська область це захід України. Компас візьміть. Ми ж про географію, а не про те, що Вам хочеться.

Чи хтось думає, що кордон України на заході закінчується на сході Закарпатської області ??
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14.07.2023 18:34 Відповісти
Галличина назва не випадкова. Назву дали пращури українців -Галли ( кельти)
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14.07.2023 15:06 Відповісти
Симптомы зуда и чесотки на коже страны.
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14.07.2023 14:54 Відповісти
Вспоминаю фильм"Адьютант его превосходительства".Диалог Мирона и Павла-"..а почему наш батька всегда ночует в самой задрыпаной хате?Потому что хочет не на перине спать,а встать живым утром"...Видать цоков не смотрел в отрочестве...цокова раскоцали...
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14.07.2023 13:11 Відповісти
аналогія може і доречна, але фільм наскрізь фальшивий,
недарма чекісти добилися зняття заборони на показ цього фільма,
"адъютант", до речі, актор Ю. Соломін - путінське імперське лайно (вжився в образ),
а cправжній батька Ангел оперував не на Донбасі, а на Правобережжі і був хлопчиськом 20 з чимось років (як і десятки інших "батьків", що захищали українське селянство від білих і червоних), з десятка тих отаманів, яких я міг би перерахувати, нікому не виповнилося 40 років).
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14.07.2023 13:26 Відповісти
Шайгу следующий...
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14.07.2023 13:12 Відповісти
Земля йому бетоном суці собачій.
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14.07.2023 13:16 Відповісти
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14.07.2023 13:20 Відповісти
Зарыли падаль. А душонка в Пекле посещает концерты Кобзона между процедурами.
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14.07.2023 13:21 Відповісти
Одним педофилом и нацистом меньше. Пускай его теперь в Аду черти епут
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14.07.2023 13:23 Відповісти
Шо аткопали таки.
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14.07.2023 13:24 Відповісти
РАША-БЫДЛО ПРИМИТЕ ГЛУБОЧАЙШЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ СЕМЬЕ ДОХЛОГО ХЕНЕРАЛЯ И ЛИЧНО ***** ВСЕЯ ************ --- КАК ТАМ ****** ШЕЙНИН ********* И СОЛОВЬЕВ ,,МОЖЕМ ПАВТАРИТЬ,, И ПАВТАРИТ ЗСУ ЕЩЕ НЕ РАЗ
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14.07.2023 13:25 Відповісти
Просьба к нашим хлопцам, чтоб стреляли почаще. Вон какая очередь из генералов выстроилась, а двигается медленно.
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14.07.2023 13:28 Відповісти
Слава Героям Украины !
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14.07.2023 13:32 Відповісти
Хе-хе-хе))) я так розумію посередині сидить мамаша ублюдка, коло неї справа -самка ублюдка, коло самки зліва жирна свиноматка це дочка, а коло дочки мужь-***** кавказець! Типова сімейка кацапського вбивці високого ранга.
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14.07.2023 13:43 Відповісти
Так убієнний, судячи з прізвища, сам осетин...
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14.07.2023 14:51 Відповісти
* коло самки справа.
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14.07.2023 13:44 Відповісти
На фото сидят миллионерши. Провожают в последний путь усопшего. Все довольны. Но надо отдать дань, по этому и собрались. Это не трагедия, это русская милодрамма. Закончиться оргией. Нам нам не покажут. В конце реклама новой настойки «Боярышник плюс».
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14.07.2023 13:48 Відповісти
А чё никто из радных не плачет, слёзки платочком не промакивает?
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14.07.2023 13:50 Відповісти
Мама самая довольная на похоронах, как буто в предвкушении чего-то хорошего
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14.07.2023 13:50 Відповісти
В фуражках в помещении у гроба с тушкой такого же кретина...
Это не армия - это сброд!
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14.07.2023 13:58 Відповісти
Отцокався цоков. Земля залізобетоном підару кацапському.
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14.07.2023 14:01 Відповісти
Московський убивця в Україні знайшов те, що він шукав в Україні!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
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14.07.2023 14:15 Відповісти
Кобздон ждёт всех расейских *********.
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14.07.2023 14:17 Відповісти
Ця сімейка напевно білу волгу получить, а може газель.
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14.07.2023 14:36 Відповісти
собаке - собачья смерть, вдову Ашот утешит !
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14.07.2023 14:44 Відповісти
одна лиш посміхається-інші щось шукають по боках.
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14.07.2023 15:14 Відповісти
Маэстро, урежте марш !!!
https://www.youtube.com/watch?v=iYrECW9ee5I&ab_channel=MichaelPetrov
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14.07.2023 15:45 Відповісти
Нехай горить в Аду цей свинопес !
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14.07.2023 16:05 Відповісти
Цок, цок, цок, стучат копыта,
Мчится по полю кибитка,
И окошко приоткрыто,
Это цоков генерал
спешит на концерт кобзона бандита!
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14.07.2023 16:26 Відповісти
радует глаз, грееТ душу. земля железобетоном дохлой рашафашисте. Слава ЗСУ.
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14.07.2023 19:25 Відповісти
Здохніть всі там суки разом зі своїми свиноматками. Харонят ані там у сєбя правєднава чєлавєка відітє лі
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14.07.2023 23:12 Відповісти
Зачем этот нацмен пошел служить руснявым? Надеюсь этот вопрос зададут себе многие "тоже расияны" теперь.
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15.07.2023 01:27 Відповісти
хутин по морде лица типичный удмурт; шойгу по национальности - тувинец; лавров - тбилисский армянин, симоньян - армянка, соловьёв - еврей... да и "русский" - это не национальность, а ответ на вопрос "ты чей?"
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15.07.2023 03:05 Відповісти
чого рожі такі сумні, родствєннічкі?? скоро жигулі подарють, не сумуйте
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15.07.2023 02:25 Відповісти
за генерала может быть,даже нескрепный и бездуховный Мерседес дадут.
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15.07.2023 08:13 Відповісти
Так буде з кожним орком, що зазіхає на незалежність України
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15.07.2023 10:13 Відповісти
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15.07.2023 13:07 Відповісти
вже наївся української землі?????????????????????????????????????
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15.07.2023 20:17 Відповісти
Яке горе
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16.07.2023 12:28 Відповісти
 
 