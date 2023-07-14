Генерала Цокова, ліквідованого українськими воїнами в окупованому Бердянську, поховали у Росії. ВIДЕО

Генерала російської армії Олега Цокова, ліквідованого українськими воїнами в окупованому Бердянську, поховали у Росії.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис, де зафільмований фрагмент похорону.

Нагадаємо, що уранці 11 липня стало відомо про серію прильотів по окупованому Бердянську. За словами місцевих жителів, один із ударів влучив по готелю "Дюна", який розташований за адресою Тінистий бульвар, 22. Судячи з усього, саме там і розміщувався командний пункт 58-ї армії, у якому і перебував заступник командувача Південного військового округу РФ генерал-лейтенант Цоков.

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