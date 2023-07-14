Генерала Цокова, ліквідованого українськими воїнами в окупованому Бердянську, поховали у Росії. ВIДЕО
Генерала російської армії Олега Цокова, ліквідованого українськими воїнами в окупованому Бердянську, поховали у Росії.
Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис, де зафільмований фрагмент похорону.
Нагадаємо, що уранці 11 липня стало відомо про серію прильотів по окупованому Бердянську. За словами місцевих жителів, один із ударів влучив по готелю "Дюна", який розташований за адресою Тінистий бульвар, 22. Судячи з усього, саме там і розміщувався командний пункт 58-ї армії, у якому і перебував заступник командувача Південного військового округу РФ генерал-лейтенант Цоков.
Топ коментарі
+53 увпа чсмваіп
показати весь коментар14.07.2023 12:57 Відповісти Посилання
+33 Прощай немытая раССея
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+25 Яр Холодний
показати весь коментар14.07.2023 13:02 Відповісти Посилання
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найкрутішийнайтовстіший!
Що Комарик до повстанців зголосився.
Зголосився наш Комар до повстанців,
Щоб кусати москалів-голодранців.
Примістився наш Комар на дубочку,
Закріпив скоростріла на листочку.
Та зірвалася на раз шура-бура,
Вона того Комарика з дуба здула.
Тай упав наш Комар на помості,
Поламав москалям ребра й кості.
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».
Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».
Сталін хрест нап'яв, взяв кадильницю,
Ходить-бродить до УПА по кропильницю.
Ех, кропильниця ти моя ладная,
Скорострільная, самозарядная.
Кацапи - найух з Неньки!
Але не так сталося, як гадалося.
Чому правильно казати "захід України", а не "Західна Україна". Пояснює філологиня
https://news.obozrevatel.com/ukr/show/lite/chomu-pravilno-kazati-zahid-ukraini-a-ne-zahidna-ukraina-poyasnyue-filologinya.htm
Так, Закарпатська область це захід України. Компас візьміть. Ми ж про географію, а не про те, що Вам хочеться.
Чи хтось думає, що кордон України на заході закінчується на сході Закарпатської області ??
недарма чекісти добилися зняття заборони на показ цього фільма,
"адъютант", до речі, актор Ю. Соломін - путінське імперське лайно (вжився в образ),
а cправжній батька Ангел оперував не на Донбасі, а на Правобережжі і був хлопчиськом 20 з чимось років (як і десятки інших "батьків", що захищали українське селянство від білих і червоних), з десятка тих отаманів, яких я міг би перерахувати, нікому не виповнилося 40 років).
Это не армия - это сброд!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
https://www.youtube.com/watch?v=iYrECW9ee5I&ab_channel=MichaelPetrov
Мчится по полю кибитка,
И окошко приоткрыто,
Это цоков генерал
спешит на концерт кобзона бандита!