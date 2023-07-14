"Стріляй по ногах!": у Дніпрі "вручали повістку" зі стріляниною в повітря. Поліція проводить перевірку. ВIДЕО

В соцмережах опубліковане відео, на якому люди у військовій формі переслідують чоловіка, застосовують до нього силу та стріляють у повітря. Поліція проводить перевірку.

Відео було опубліковане в пабліку ХДніпро, повідомляє Цензор.НЕТ.

На ньому видно, як кілька чоловіків у військовій формі переслідують ще одного чоловіка. Вони кричать "стріляй по ногах" та вимагають від нього лягти на землю. Чоловік у відповідь запитує "А чого ви за мною бігали?" та закликає викликати поліцію.

Жінка, яка знімала відео, каже, що люди у формі побили чоловіка.

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Речниця Національної поліції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська сказала у коментарі Українській правді, що поліція зареєструвала матеріал. Зараз слідчі проводять перевірку і встановлюють учасників події.