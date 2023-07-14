Палаючий танкіст-окупант бігає навколо свого танка, у якому починає детонувати боєкомплект. ВIДЕО
Українські воїни знищили ворожий танк у бою біля Курдюмівки поблизу Бахмуту.
Відеозапис, на якому палаючий танкіст-окупант бігає навколо свого танка, у якому починає детонувати боєкомплект, опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Ще один згорів за Путіна. На відео російський танкіст намотує кола, намагаючись загасити на собі вогонь, але безуспішно. Поки окупант метушився і догорав, його танк Т-80, підбитий FPV-дроном з боєкомплектом від ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, не менш феєрично спалахнув внаслідок детонації боєкомплекту. Фаєр-шоу знято ударною групою "Асгард" підрозділу аеророзвідки "Очі" під Бахмутом в районі Курдюмівки", - зазначає у коментарі Бутусов.
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Наверное о-о-очень сильный шамаш, раз без бубна (предположение)
Тепер його будуть їсти коти і собаки
Така в кацапів смерть здохнути не за захист батьківщини а а шляхом вторгнення до іншої країни через політичні переконання пердуна маразматика
Путлера
мехвод звісно постійно у маслі але не до такої ж степені, хоча цілком можливо то "здетонувала" пляшка бояри яку мехвод приймав для корекції курсу.
п.с. І знову дрон за +-500 уе спалив танк за млн.
Що смерть обом, він точно знає.
Немає співчуття, а сміх,
За смертю біля танка біг.
Хай потім не кажуть, що у нас поганий "сервіс"...
Трудові резерви!
А Спартак біжить?
Всі біжать!
-Ні...
- Ну так подивіться!
Ну, а мені це по приколу: дивиться, як кацапи бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся.