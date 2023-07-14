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Новини Відео Війна
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Палаючий танкіст-окупант бігає навколо свого танка, у якому починає детонувати боєкомплект. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий танк у бою біля Курдюмівки поблизу Бахмуту.

Відеозапис, на якому палаючий танкіст-окупант бігає навколо свого танка, у якому починає детонувати боєкомплект, опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ще один згорів за Путіна. На відео російський танкіст намотує кола, намагаючись загасити на собі вогонь, але безуспішно. Поки окупант метушився і догорав, його танк Т-80, підбитий FPV-дроном з боєкомплектом від ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, не менш феєрично спалахнув внаслідок детонації боєкомплекту. Фаєр-шоу знято ударною групою "Асгард" підрозділу аеророзвідки "Очі" під Бахмутом в районі Курдюмівки", - зазначає у коментарі Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Манус МакКефрі. Історія американця, що воював у ЗСУ. ВIДЕО

Автор: 

танк (2094) знищення (7696)


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Топ коментарі
+48
Аллегро з вогнем.
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14.07.2023 14:05 Відповісти
+37
То у рашиста був лише розігрів перед потраплянням до пекла-прівиканіє...
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14.07.2023 14:07 Відповісти
+33
Чудове відео , коли знаєш , що там палає твій клятий ворог 😡
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14.07.2023 14:08 Відповісти
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Аллегро з вогнем.
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14.07.2023 14:05 Відповісти
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14.07.2023 14:07 Відповісти
Ваничка с детства мечтал стать пожарным что-бы бороться с огнём, но стал танкистом. И вот мечта сбылась
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14.07.2023 14:12 Відповісти
"Страсті-то какіє !"
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14.07.2023 14:32 Відповісти
Жар пташка.
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14.07.2023 15:33 Відповісти
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14.07.2023 21:43 Відповісти
То у рашиста був лише розігрів перед потраплянням до пекла-прівиканіє...
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14.07.2023 14:07 Відповісти
...ілі акліматізация...
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14.07.2023 14:11 Відповісти
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14.07.2023 14:27 Відповісти
Гарненько пітуха підсмажили. Як що виживе буде поганяло вжарєний.
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14.07.2023 14:08 Відповісти
Капчонний також підійде.
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14.07.2023 14:31 Відповісти
Навряд чи виживе ))) його форма (мабуть, китайська) горить дуже якісно. Навіть якщо одразу не здохне - серйозні опіки, екіпажу його тягти кудись (а з такими опіками це непросто + верещати ж буде, як свиня) стане ліниво...
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14.07.2023 14:49 Відповісти
без шансів....
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14.07.2023 16:52 Відповісти
Чудове відео , коли знаєш , що там палає твій клятий ворог 😡
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14.07.2023 14:08 Відповісти
то він не бігає, він танцює навколо палаючого танка. )
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14.07.2023 14:08 Відповісти
Тоже подумала, шо шаман - дождь вызывает, токо без бубна.
Наверное о-о-очень сильный шамаш, раз без бубна (предположение)
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14.07.2023 14:41 Відповісти
Я в танкє гарєл!
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14.07.2023 14:09 Відповісти
тут реально горел,и не приебешься)
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14.07.2023 14:09 Відповісти
Це ж нащадки понесуть палаючого діда не палиці.
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14.07.2023 14:13 Відповісти
Факір недороблений ! Зажглась єщьо одна звєзда😅😅
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14.07.2023 14:09 Відповісти
Якийсь шаманський танок, шойгу с пригожиним?
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14.07.2023 14:10 Відповісти
Солярка ?
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14.07.2023 14:10 Відповісти
знайомиться з Кобзоном
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14.07.2023 14:28 Відповісти
Справа от механика в 62-ке топливный бак совмещенный с боеукладкой, по форме похож на пакет Града. В последующих версиях не знаю как. Снаряды там может и не лежат, но бак вряд ли убрали.
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14.07.2023 14:34 Відповісти
В Т-72Б за спиною мехвода бак з пальним, в ньому отвори, в яких 7 снарядів
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14.07.2023 17:06 Відповісти
Засмажений рашист вже не є небезпечним .
Тепер його будуть їсти коти і собаки
Така в кацапів смерть здохнути не за захист батьківщини а а шляхом вторгнення до іншої країни через політичні переконання пердуна маразматика
Путлера
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14.07.2023 14:13 Відповісти
З точки зору науки, за який час ось таким чином кацап вигарає повністю?
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14.07.2023 14:13 Відповісти
Взрыв совсем небольшой. Кажется, для танка вообще не должно быть проблем. А вон сколько кабзоновой радости. Судя по качеству картинки ФПВ дрона комплектующие не дорогие, а значит соотношение цены боеприпаса и уничтоженной цели очень хорошее.
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14.07.2023 14:13 Відповісти
дрон копійчаний десь 500 баксів, а РПГ 7 при потраплянні в борт прошиває танк на виліт, і якщо кумулятивна струя щось в середині підпалить(що буває не завжди) то танку капці
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14.07.2023 14:16 Відповісти
качество картинки низкое потому что дрон, снижаясь, уходит ниже радиогоризонта, для уменьшения этого эффекта применяют дроны-ретрансляторы, если они есть
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14.07.2023 19:27 Відповісти
він що у фуфайці промасленій у танку сидів ?
мехвод звісно постійно у маслі але не до такої ж степені, хоча цілком можливо то "здетонувала" пляшка бояри яку мехвод приймав для корекції курсу.
п.с. І знову дрон за +-500 уе спалив танк за млн.
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14.07.2023 14:13 Відповісти
Писали, що міг бути пробитий бак з паливом
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14.07.2023 14:42 Відповісти
Ґарі, ґарі ясно!
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14.07.2023 14:13 Відповісти
палаючий факел, то вже труп, на жаль, друга істота вижила
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14.07.2023 14:14 Відповісти
А третій де?
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14.07.2023 14:26 Відповісти
не там дав відповідь, вона вище, ну зрозуміло, він у пекельному товаристві
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14.07.2023 14:30 Відповісти
В півлітровій баночці.
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14.07.2023 14:33 Відповісти
Он решил не вылазить.
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14.07.2023 14:37 Відповісти
А кацап то з вогником
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14.07.2023 14:15 Відповісти
Гористь кацап і танк палає
Що смерть обом, він точно знає.
Немає співчуття, а сміх,
За смертю біля танка біг.
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14.07.2023 14:15 Відповісти
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14.07.2023 14:17 Відповісти
ну так...оленевод за месяц 1300 танков спалил,26к личного состава врага и все на одном направлении))))а чем сралин может похвастаться)
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14.07.2023 14:23 Відповісти
як чим? за першій рік війни 3,5 млн полонених красноармєйцев.
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14.07.2023 14:31 Відповісти
Вєчний зов кабзона.
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14.07.2023 14:35 Відповісти
На нашего Зеленского похож. У того тоже все пригорает со всех сторон, вот и носится кругами в поисках пятого угла. Только вот интересно, найдется ли тот, кто попытается спасти его из этой окружности и вывести на какую-нибудь другую траекторию
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14.07.2023 14:17 Відповісти
Каждый о своем..
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14.07.2023 14:30 Відповісти
Аналогии очевидны.
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14.07.2023 14:31 Відповісти
Салочкі
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14.07.2023 14:18 Відповісти
Хрустка скоринка!
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14.07.2023 14:21 Відповісти
огонь
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14.07.2023 14:22 Відповісти
Це він розігрівав наших хлопців )
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14.07.2023 14:22 Відповісти
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14.07.2023 14:22 Відповісти
І навоювався, і натанцювався, і нажився вдосталь...)))
Хай потім не кажуть, що у нас поганий "сервіс"...
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14.07.2023 14:24 Відповісти
Третій , схоже, не виліз.
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14.07.2023 14:25 Відповісти
Наводчик и командир выскочили раньше механика.
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14.07.2023 14:39 Відповісти
Ну как выскочили - командир выскочил, а наводчик как-то медленно шевелился.
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14.07.2023 14:43 Відповісти
Нечего терять (1997)

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14.07.2023 14:26 Відповісти

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14.07.2023 14:38 Відповісти
Яке товариство?
Трудові резерви!
А Спартак біжить?
Всі біжать!
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14.07.2023 14:27 Відповісти
А той другий кацап, що доганяє палаючого встаньку, намагається від нього прикурити?
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14.07.2023 14:28 Відповісти
Так це на Івана Купала було?
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14.07.2023 14:28 Відповісти
На Ивана Пылала
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14.07.2023 14:56 Відповісти
- "Смаленого вовка" бачили?
-Ні...
- Ну так подивіться!
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14.07.2023 14:29 Відповісти
меня учили что в Т64 много датчиков и систем пожаротушения и нереально что бы танк загорелся вообще!
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14.07.2023 14:34 Відповісти
Это ж насколько он проспиртованным был!
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14.07.2023 14:55 Відповісти
нова ламбада від кацапів. яблучко не котить....
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14.07.2023 15:01 Відповісти
Мені нравиться дивиться як воно горить...
Ну, а мені це по приколу: дивиться, як кацапи бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся.
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14.07.2023 15:02 Відповісти
,,Петухa,, жарили.
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14.07.2023 15:05 Відповісти
І за що цей ванька так феєрично вмер? За унітаз, путєна і кувалду. Маладєц
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14.07.2023 15:05 Відповісти
Горить пердак в кацапа. В прямому значенні. 👍
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14.07.2023 15:56 Відповісти
steak well done or rare?
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14.07.2023 16:25 Відповісти
ну ось... кацапи, ви й дожили, що мирні українці святкують ваше горіння живцем.... цього хотіли? А ми за вас колись дуже давно вболювали, турбувалися про вас.... пом'ятаю, до Сум з білгорода приїдили за покушать... приїздіть... нагодуємо
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14.07.2023 16:55 Відповісти
пм'ятаю... вибачайте
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14.07.2023 16:58 Відповісти
Такой танкісту был биздець.
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14.07.2023 19:17 Відповісти
Танец с огнем.
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14.07.2023 19:28 Відповісти
Чому всі журналісти перебільшують? Якщо толерантно. Танкисту допоміг його колега погасити полум'я. Танк так і не підірвався від боєкомплекту.
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14.07.2023 19:30 Відповісти
знаю хорошего окулиста, могу оставить его телефон
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14.07.2023 21:00 Відповісти
Дякую. Можливо я дійсно втратив зір і не бачу де обрізано на самому цікавому, тому що сам ліпив відосики і на військову тему теж.
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14.07.2023 22:35 Відповісти
Та нема за що)
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15.07.2023 05:41 Відповісти
На 3 явления можно смотреть вечно: как горит огонь, как течет вода и как пылает москаль.
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14.07.2023 19:37 Відповісти
О!!! Асгард - Ванахейм (рыжие европейцы)...Киммерия...SURE, видяху подкинул Конан-киммериец.
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14.07.2023 21:11 Відповісти
Ваньку сюда никто не приглашал, так ч то любишь убивать и насиловать люби и гореть. Лечи свой Стокгольмский синдром и пробуй новый коммент писать
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15.07.2023 05:44 Відповісти
Смерть за радіну - це почесно ? Це не я сказав. Це стверджує кацапське телебачення. Сміюсь з "почесті", яка буде у студії. Плюнули, розтерли і забули ! А що відчуває вбивця, коли з нього шкуру знімають - це його проблема.
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15.07.2023 13:00 Відповісти
Трясця, не чіпайте його. Нехай смажиться ... шашлик для *****.
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15.07.2023 13:01 Відповісти
Підари вмирають як підари.
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15.07.2023 13:34 Відповісти
Танец с "Аааа, ***!"ми 😁
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16.07.2023 00:22 Відповісти
 
 