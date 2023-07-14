Палаючий танкіст-окупант бігає навколо свого танка, у якому починає детонувати боєкомплект. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий танк у бою біля Курдюмівки поблизу Бахмуту.

Відеозапис, на якому палаючий танкіст-окупант бігає навколо свого танка, у якому починає детонувати боєкомплект, опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ще один згорів за Путіна. На відео російський танкіст намотує кола, намагаючись загасити на собі вогонь, але безуспішно. Поки окупант метушився і догорав, його танк Т-80, підбитий FPV-дроном з боєкомплектом від ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, не менш феєрично спалахнув внаслідок детонації боєкомплекту. Фаєр-шоу знято ударною групою "Асгард" підрозділу аеророзвідки "Очі" під Бахмутом в районі Курдюмівки", - зазначає у коментарі Бутусов.

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