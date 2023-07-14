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У Львові заблокували канал збуту кокаїну з Еквадору. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці ліквідували у Львові Наркотрафік із Еквадору: у Львові заблокували транснаціональний канал збуту кокаїну.

Про це повідомили в Національній поліції, Офісі генпрокурора та Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Учасники наркоугруповання нелегально привозили в Україну еквадорський кокаїн із країн Європи та розповсюджували його через перевірених дилерів оптовими партіями.

Одного з учасників угруповання - колишнього поліцейського - затримали під час отримання 135 000 доларів США в обмін на понад 3 кілограми наркотику.

Дивіться: Шістьох наркодилерів затримали в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"До злочину виявився причетний 42-річний мешканець Львівщини, який до 2021 року проходив службу на посаді дільничного офіцера поліції. Він разом зі змовниками, серед яких - цивільні особи і службовці митних постів - отримував від іноземних наркоділків "товар" та реалізовував його через налагоджену мережу збуту", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

"До організованої злочинної групи крім правоохоронця входили службові особи митних органів та громадяни деяких країн ЄС", - додали в ДБР.

Також дивіться: У Львові викрили наркобаронів, які щомісяця продавали кокаїну на 8 млн грн. ФОТО

До війни кокаїн завозили через Одесу та ховали у спеціальній схованці в одному з контейнерів у порту. Через війну цей канал перестав існувати. Наркоділки створили новий шлях постачання через кордон з Польщею.

Кокаїн продавали брикетами. Один кілограм коштував 45 тис. доларів США.

Колишнього поліцейського затримали. Йому повідомили про підозру в торгівлі наркотиками. Покарання з такий злочин - до 12 років за ґратами.

Зараз слідчі встановлюють інших осіб, причетних до торгівлі наркотиками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масштабну нарколабораторію та канал збуту психотропів викрили поліцейські Київщини. ВIДЕО

У Львові заблокували канал збуту кокаїну з Еквадору 01
У Львові заблокували канал збуту кокаїну з Еквадору 02
У Львові заблокували канал збуту кокаїну з Еквадору 03
У Львові заблокували канал збуту кокаїну з Еквадору 04
У Львові заблокували канал збуту кокаїну з Еквадору 05
У Львові заблокували канал збуту кокаїну з Еквадору 06
У Львові заблокували канал збуту кокаїну з Еквадору 07
У Львові заблокували канал збуту кокаїну з Еквадору 08
У Львові заблокували канал збуту кокаїну з Еквадору 09
У Львові заблокували канал збуту кокаїну з Еквадору 10
У Львові заблокували канал збуту кокаїну з Еквадору 11
У Львові заблокували канал збуту кокаїну з Еквадору 12
У Львові заблокували канал збуту кокаїну з Еквадору 13

Автор: 

Львів (3099) Нацполіція (15320) боротьба з наркотиками (149) Офіс Генпрокурора (3304)


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Топ коментарі
+7
Ну як завжди. Мимо ментів такі діла не проходять.
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14.07.2023 14:40 Відповісти
+3
І, звісно ж, менти проти легалізації марихуани - навіть медичної!
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14.07.2023 14:53 Відповісти
+2
Колишній він з завтрашьног чи з учорашьного числа?
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14.07.2023 14:38 Відповісти
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Колишній він з завтрашьног чи з учорашьного числа?
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14.07.2023 14:38 Відповісти
Ну як завжди. Мимо ментів такі діла не проходять.
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14.07.2023 14:40 Відповісти
І, звісно ж, менти проти легалізації марихуани - навіть медичної!
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14.07.2023 14:53 Відповісти
а оці службовці митних постів, їх хоч знайдуть? просто цікаво? один гвинтик затримали, звичайно відпустять під заставу, але канал буде існувати й надалі, так канал не ліквідують, потрібні зусилля обох країн, а може йбільше й одночасно треба затримувати всіх, або майже всіх...
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14.07.2023 14:40 Відповісти
Апять дадут убєжать-а патом будут бєгать і іскать...
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14.07.2023 14:44 Відповісти
За арештовані гроші підкупити пару дронів хлопцям на передову.
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14.07.2023 14:44 Відповісти
потрусите львовское мрэо
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14.07.2023 15:48 Відповісти
потрусите погранцов и таможеников рава-русский переход
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14.07.2023 15:50 Відповісти
Ну хай наші *мухтари*і *рекси* продажні,але ж у поляків. що нема собачок яку чують *коку*.
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14.07.2023 15:57 Відповісти
Поліція там пов'язана з криміналом.
Нам у центрі Львова вдень вибили скло в машині,забрали барсетку,поки ми пили каву в кафе.Після того,як ми написали заяву в поліції,через день нам зателефонували і потребували викуп за документи....
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14.07.2023 17:39 Відповісти
не доїхали до банкової ?
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14.07.2023 19:14 Відповісти
 
 