У Львові заблокували канал збуту кокаїну з Еквадору. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці ліквідували у Львові Наркотрафік із Еквадору: у Львові заблокували транснаціональний канал збуту кокаїну.
Про це повідомили в Національній поліції, Офісі генпрокурора та Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Учасники наркоугруповання нелегально привозили в Україну еквадорський кокаїн із країн Європи та розповсюджували його через перевірених дилерів оптовими партіями.
Одного з учасників угруповання - колишнього поліцейського - затримали під час отримання 135 000 доларів США в обмін на понад 3 кілограми наркотику.
"До злочину виявився причетний 42-річний мешканець Львівщини, який до 2021 року проходив службу на посаді дільничного офіцера поліції. Він разом зі змовниками, серед яких - цивільні особи і службовці митних постів - отримував від іноземних наркоділків "товар" та реалізовував його через налагоджену мережу збуту", - йдеться у повідомленні Нацполіції.
"До організованої злочинної групи крім правоохоронця входили службові особи митних органів та громадяни деяких країн ЄС", - додали в ДБР.
До війни кокаїн завозили через Одесу та ховали у спеціальній схованці в одному з контейнерів у порту. Через війну цей канал перестав існувати. Наркоділки створили новий шлях постачання через кордон з Польщею.
Кокаїн продавали брикетами. Один кілограм коштував 45 тис. доларів США.
Колишнього поліцейського затримали. Йому повідомили про підозру в торгівлі наркотиками. Покарання з такий злочин - до 12 років за ґратами.
Зараз слідчі встановлюють інших осіб, причетних до торгівлі наркотиками.
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