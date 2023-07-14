У Львові заблокували канал збуту кокаїну з Еквадору. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці ліквідували у Львові Наркотрафік із Еквадору: у Львові заблокували транснаціональний канал збуту кокаїну.

Про це повідомили в Національній поліції, Офісі генпрокурора та Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Учасники наркоугруповання нелегально привозили в Україну еквадорський кокаїн із країн Європи та розповсюджували його через перевірених дилерів оптовими партіями.

Одного з учасників угруповання - колишнього поліцейського - затримали під час отримання 135 000 доларів США в обмін на понад 3 кілограми наркотику.

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"До злочину виявився причетний 42-річний мешканець Львівщини, який до 2021 року проходив службу на посаді дільничного офіцера поліції. Він разом зі змовниками, серед яких - цивільні особи і службовці митних постів - отримував від іноземних наркоділків "товар" та реалізовував його через налагоджену мережу збуту", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

"До організованої злочинної групи крім правоохоронця входили службові особи митних органів та громадяни деяких країн ЄС", - додали в ДБР.

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До війни кокаїн завозили через Одесу та ховали у спеціальній схованці в одному з контейнерів у порту. Через війну цей канал перестав існувати. Наркоділки створили новий шлях постачання через кордон з Польщею.

Кокаїн продавали брикетами. Один кілограм коштував 45 тис. доларів США.

Колишнього поліцейського затримали. Йому повідомили про підозру в торгівлі наркотиками. Покарання з такий злочин - до 12 років за ґратами.

Зараз слідчі встановлюють інших осіб, причетних до торгівлі наркотиками.

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