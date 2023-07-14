Шуфрич активно виступав проти НАТО, але досі залишається головою комітету свободи слова. Є питання, чому ми не в Альянсі? - Ірина Геращенко. ВIДЕО
Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко з трибуни парламенту закликала Верховну Раду звільнити Нестора Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Чому ми не в НАТО? Нагадаю спікеру фантомні болі минулого. Коли промосковські політики подарували деяким україноскептикам тезу, що не вся Україна за НАТО. І тижнями Нестор тут висів на люстрі як фронтмен цієї акції "НАТО - ні".
Чому Україна не в НАТО? Можливо тому, що на другий день після інавгурації президента Зеленського до ДБР Нестор-лєтопісец подав пасквіль про те, що президент Порошенко винен у контрнаступі. І томи цих пасквілів розслідувалися всі ці роки за те, що президент Порошенко посмів дати наказ звільняти український Донецьк і Луганськ. Ви знаєте, що цей пасквіль не закрито і досі. В листопаді 2022 року ДБР, які в перші місяці війни втекли звідси, продовжили цей пасквіль, і досі розслідується справа про контрнаступ, про звільнення українського Донецька і Луганська. Мені цікаво, ці люди відкриють потім кримінальну справу про контрнаступ Зеленського?" - зазначила парламентарка.
Також Геращенко звернула увагу на відсутність свободи слова.
"В нас і досі марафон, можливо тому, що телеканал "Рада" не показує опозицію. Чому ми не в НАТО? Тому що Нестор Шуфрич і досі голова комітету свободи слова. Вам не соромно всім? Ми вимагаємо поставити на голосування постанову, яку ми зареєстрували, щоб людину, яка тягла Україну в "русскій мир" стільки років, зняти хоча б з голови комітету свободи слова. Це має бути спільна відповідальність, я бачу, що деяким людям в "Слугах народу" соромно. То зробіть у своїй фракції хоч щось революційне і допоможіть нам, щоб у цій залі була сьогодні справедливість", - підсумувала вона.
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А також вам вище сказали,що вона подавала заявку до НАТО.Україні відмовили.Так що не треба звиздіти,що вона не хотіла до НАТО.
Відновлюйте вп, і ядерну зброю
Нато само прийде і сапросить до себе Україну
Чому НАТО не приходить і незапрошує?
Ваш варіант...
Iryna Gerashchenko:
"- Дайте нам виступ по Шуфричу!
Стефанчук-свинарчук:
- Господь подасть!"
Це не жарт! А реальний діалог в сесійній залі між мною і головою ВР…
Сумно. Шкода, що немає трансляції. І що незалежних журналістів не цікавить питання доступу до ВР.
"У СБУ додають, що триває притягнення до відповідальності членів «ОПЗЖ», зокрема, від початку військової агресії:
- розслідуються 70 кримінальних проваджень щодо функціонерів партії, причетних до вчинення злочинів у сфері нацбезпеки;
- 30 громадянам України, у тому числі депутатам місцевих рад різних рівнів, уже оголосили про підозру."
А тепер питання - і що зроблено? Як сиділи зрадники й провокатори на своїх посадах, так і сидять.