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Шуфрич активно виступав проти НАТО, але досі залишається головою комітету свободи слова. Є питання, чому ми не в Альянсі? - Ірина Геращенко. ВIДЕО

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко з трибуни парламенту закликала Верховну Раду звільнити Нестора Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Чому ми не в НАТО? Нагадаю спікеру фантомні болі минулого. Коли промосковські політики подарували деяким україноскептикам тезу, що не вся Україна за НАТО. І тижнями Нестор тут висів на люстрі як фронтмен цієї акції "НАТО - ні".

Шуфрич активно виступав проти НАТО, але досі залишається головою комітету свободи слова. Є питання, чому ми не в Альянсі? - Ірина Геращенко 01

Чому Україна не в НАТО? Можливо тому, що на другий день після інавгурації президента Зеленського до ДБР Нестор-лєтопісец подав пасквіль про те, що президент Порошенко винен у контрнаступі. І томи цих пасквілів розслідувалися всі ці роки за те, що президент Порошенко посмів дати наказ звільняти український Донецьк і Луганськ. Ви знаєте, що цей пасквіль не закрито і досі. В листопаді 2022 року ДБР, які в перші місяці війни втекли звідси, продовжили цей пасквіль, і досі розслідується справа про контрнаступ, про звільнення українського Донецька і Луганська. Мені цікаво, ці люди відкриють потім кримінальну справу про контрнаступ Зеленського?" - зазначила парламентарка.

Також Геращенко звернула увагу на відсутність свободи слова.

"В нас і досі марафон, можливо тому, що телеканал "Рада" не показує опозицію. Чому ми не в НАТО? Тому що Нестор Шуфрич і досі голова комітету свободи слова. Вам не соромно всім? Ми вимагаємо поставити на голосування постанову, яку ми зареєстрували, щоб людину, яка тягла Україну в "русскій мир" стільки років, зняти хоча б з голови комітету свободи слова. Це має бути спільна відповідальність, я бачу, що деяким людям в "Слугах народу" соромно. То зробіть у своїй фракції хоч щось революційне і допоможіть нам, щоб у цій залі була сьогодні справедливість", - підсумувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Раді пропонують відкликати Шуфрича з посади голови комітету ВР із питань свободи слова

Автор: 

Геращенко Ірина (1150) членство в НАТО (1757) Шуфрич Нестор (393)


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Топ коментарі
+28
Без набитої морди звільняти шуфрича не по фен шую.
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14.07.2023 14:36 Відповісти
+28
Шуфрич вже давно має сидіти або на гіляці висіти. Але він союзник зебанди. Значить свій.
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14.07.2023 14:37 Відповісти
+23
Сподіваюсь,подруга Шабуніна Даша вже почула слова Ірини Геращенко як відповідь на запитання,яке вона задала Салівану
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14.07.2023 14:34 Відповісти
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Питання є тільки у бригади 73 та групи 95 ...
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14.07.2023 14:34 Відповісти
Сподіваюсь,подруга Шабуніна Даша вже почула слова Ірини Геращенко як відповідь на запитання,яке вона задала Салівану
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14.07.2023 14:34 Відповісти
А свердловини у цього кідара забрали, чи не на часі?
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14.07.2023 14:34 Відповісти
Патамуша в НАТО такоє савсєм нє НАТо...
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14.07.2023 14:35 Відповісти
Без набитої морди звільняти шуфрича не по фен шую.
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14.07.2023 14:36 Відповісти
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14.07.2023 15:01 Відповісти
Це як у казці про кролика "тільки не кидай мене в кущі". Саме Шуфричу потрібно багато фото набитої морди. Вінц цими фото у путііна торгує і отримує солодкі подарунки за мєлкіє нєпрятності.
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14.07.2023 18:30 Відповісти
Лихо однооке в комітеті "свободи русского слова".
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14.07.2023 14:36 Відповісти
Шуфрич вже давно має сидіти або на гіляці висіти. Але він союзник зебанди. Значить свій.
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14.07.2023 14:37 Відповісти
Зе-г***о - горе України.
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14.07.2023 14:38 Відповісти
Ще на пощаминулий новий рік один "веселий чьоловьяга" всім сказав "а какая разніца? ''
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14.07.2023 14:39 Відповісти
А ще він сказав на стадіоні "я ваш пріговор". Регочучі на трибунах телепні тільки зараз починають розуміти, що це було сказано їм.
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14.07.2023 15:28 Відповісти
Оно він стоїть і задер голову вгору. Це 2008 рік коли Сєня з Тимохою намагались подати заявку до НАТИ, але дамбасня не підтримала.
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14.07.2023 14:40 Відповісти
неправда,Вона була проти НАТО
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14.07.2023 14:44 Відповісти
А чому ж подавала заявку на вступ до НАТИ?
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14.07.2023 14:47 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/domestic/story/2008/11/081111_yulia_nato_oh
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14.07.2023 14:49 Відповісти
Шо ти мені даєш якісь посилання? Сам не можеш довести що це не так?
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14.07.2023 14:51 Відповісти
ну ти переконався,що Вона не хотіла бачити Україну в НАТО
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14.07.2023 14:55 Відповісти
Це від неї не залежало тому що в 2008 році вступ до НАТИ підтримувало лише 20% але все таки намагалась подати заявку. Ось графік по роках, Фома невіруючий.
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14.07.2023 17:17 Відповісти
намагалися,але Вона завадила
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14.07.2023 17:38 Відповісти
Ти дійсно тупий та впертий як віслюк.
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14.07.2023 17:50 Відповісти
Юля не тупа,Вона просто ворог.І розпорядження зняти з бюджету мільярди заради закупівлі нікому не потрібного російського газу--це її прокол
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14.07.2023 17:53 Відповісти
А може то Ющенко завадив. Він ж був президентом і зовнішня політика його царина Це жарт. Насправді у "агрєссівний блок НАТА" не хотіли українці.
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15.07.2023 02:04 Відповісти
Я там бачу цитату Тимошененко:" керівництво НАТО дало нам зрозуміти, що, з огляду на обставини, у нас немає шансів отримати в грудні ПДЧ".
А також вам вище сказали,що вона подавала заявку до НАТО.Україні відмовили.Так що не треба звиздіти,що вона не хотіла до НАТО.
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14.07.2023 15:38 Відповісти
але факт,що зірвала,не наполягала на ПДЧ
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14.07.2023 15:50 Відповісти
Шось давно шурХрича не пиндили...
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14.07.2023 14:41 Відповісти
Робіть армію
Відновлюйте вп, і ядерну зброю
Нато само прийде і сапросить до себе Україну
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14.07.2023 14:43 Відповісти
На расийи є вп, армія, ядерна зброя.
Чому НАТО не приходить і незапрошує?
Ваш варіант...
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14.07.2023 14:50 Відповісти
Чому взагалі ОПЗЖисти не у в'язниці ВСІМ СКЛАДОМ?!!!
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14.07.2023 14:46 Відповісти
надай епізоди,за якими їх слід ув'язнити
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14.07.2023 14:50 Відповісти
"Рішення про заборону функціонування «ОПЗЖ» було прийнято на підставі указу президента та рішення РНБО. «Вони (ці рішення - ред.) ґрунтувалися на доказах її деструктивної діяльності, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці. Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики росії, як на рівні керівництва, так і рядових її членів. «ОПЗЖ» фактично ретранслювала офіційну позицію країни-агресора щодо України та завдавала значної шкоди інтересам нашої держави»"
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14.07.2023 15:33 Відповісти
Дякую.Так,треба матеріали передати СБУ
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14.07.2023 16:08 Відповісти
Шо не ясно? ОПЖЗ-95!
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14.07.2023 14:52 Відповісти
Діалог Ірини Геращенко із Стефанчуком-свинарчуком.

Iryna Gerashchenko:

"- Дайте нам виступ по Шуфричу!

Стефанчук-свинарчук:

- Господь подасть!"

Це не жарт! А реальний діалог в сесійній залі між мною і головою ВР…

Сумно. Шкода, що немає трансляції. І що незалежних журналістів не цікавить питання доступу до ВР.
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14.07.2023 14:52 Відповісти
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14.07.2023 14:53 Відповісти
як вона до нього підійшла, від хряка ж смердить на 10 метрів.
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14.07.2023 14:55 Відповісти
А що робити, якщо саме такого Зеленський тримає на посаді голови Верховної Ради.
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14.07.2023 14:58 Відповісти
Не свинарчуком, а свинарем.
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15.07.2023 01:57 Відповісти
шуфричі, сівковичі, бойки... це все зрадники й вороги України. знищити падаль, тільки буде в пользу...
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14.07.2023 14:53 Відповісти
не вірю у ідейність цих персон. Кадрові співробітники фсб. переконаний наші спецслужби мають відповідний матеріал!
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14.07.2023 15:00 Відповісти
Надіюсь, ви не про СБУ? 🤣🤣🤣
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14.07.2023 15:31 Відповісти
А на чий млин зараз ллють воду "наші" спецслужби?
"У СБУ додають, що триває притягнення до відповідальності членів «ОПЗЖ», зокрема, від початку військової агресії:
- розслідуються 70 кримінальних проваджень щодо функціонерів партії, причетних до вчинення злочинів у сфері нацбезпеки;
- 30 громадянам України, у тому числі депутатам місцевих рад різних рівнів, уже оголосили про підозру."
А тепер питання - і що зроблено? Як сиділи зрадники й провокатори на своїх посадах, так і сидять.
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14.07.2023 15:39 Відповісти
////Нестор Шуфрич і досі голова комітету свободи слова //// Це тому, що в Раді критична кількість пришелепкуватих. Яка постійно зростає. А шо? Хіба не так?
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14.07.2023 15:25 Відповісти
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14.07.2023 16:12 Відповісти
Шуфра.. кремлівський - виродок, яничар - Юда . І він відверто заявляє. А мою продажну не раз міцно биту морду яку вже скоро не відлупцюють. Влада слуг ворюг ЗЕбілів -капітулянтів вона швидше анти-українська - про-кремлівська, і мені вона майже як рідна. Ну хіба що може і наб'ють то націоналісти. Або наб'ють але пізніше і вже при іншій новій справжній проукраїнській владі, державників -патріотів.
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14.07.2023 16:33 Відповісти
дивно чому янукович з азаровим не в цьому комітеті
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14.07.2023 18:06 Відповісти
Це і є пята колона в Україні
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15.07.2023 00:19 Відповісти
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15.07.2023 00:20 Відповісти
Шуфрич вже покаявся, тому все добре Притому покаявся він уже вдруге. Спочатку за Януковича, який "їх зрадив", а тепер за надмірну любов до Путіна та Московії. Ну помимлявся. Але ж є дуже розумним, щоб бути головою комітету Ніхто краще від нього з цим не дасть собі ради
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15.07.2023 01:55 Відповісти
При владі петьмана медведчук повідкривав канали де цей шуфріч валав проти України, ну да тоді геращенко цього не бачила, бо вона їздила з кумом путіна на переговори та фотографувалась з довольною пикою. Яка цинічна шлендра ця геращенко.
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15.09.2023 13:20 Відповісти
 
 