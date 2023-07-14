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Юрій Луценко: В тюрмі я зрозумів, що концентрація бандитів там менша, ніж в залі Верховної Ради. ВIДЕО

Юрій Луценко впевнений, що Україна переможе ворога, якщо залишатиметься єдиною, а керівництво держави ставитиме в пріоритет оборону, а не політику.

Про це – в новому випуску програми "Захист", а також про те, чи можна було уникнути великої війни, про розмінування Чонгару, про службу в гарячих точках, політичні ігри, мрії після перемоги, та чому з політики неможливо піти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для чого було йти в ЗСУ, якщо рак? Багато людей не можуть звільнитись, маючи інвалідність першої групи, - "слуга народу" Безугла про Юрія Луценка

Автор: 

Луценко Юрій (3447)


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Топ коментарі
+21
так Юрій же потім прокурором був - багатьох посадив?
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14.07.2023 15:04 Відповісти
+16
Тю який нерозумний Льоха,на цьому сайті є інформація,що Луценко,коли був прокурором,за корупцію більше 2000 бандитів посадив.Введи тег корупція і переглянь повідомлення з 2017 по 2019 роки
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14.07.2023 15:07 Відповісти
+15
Юрчик ти сам такий і багатство твоє звідти...
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14.07.2023 15:11 Відповісти
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йой,сміт,невже в тебе так серйозно,що аж намордник на югусміта надягати!!!Сміт,співчуваю,тепер вірю,що ти скоїв той дебош у Франкфурті-на-Дніпрі
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14.07.2023 20:32 Відповісти
ясно шо був би я лікарем, то Вам би особисто запропонував - або інтернет, або непройдені процедури.
і ви б вибрав друге.
бо там ше санітари існують, котрі би просто тобі дали б п.зди.
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14.07.2023 20:41 Відповісти
але ти,сміт,наразі не лікар.а пацієнт,тому не рипайся,а приймай уколи як належне
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14.07.2023 21:21 Відповісти
Рон Ма,ти ж повторюєшся....2000 корупціонерів-це включаючи сторожа біля клуні,який з пляшку,дозволив кумі взяти мішок грісу свині...Може Бойка -за вишки потурбував?
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14.07.2023 18:35 Відповісти
але знаходяться такі тупі,що розпитують:адеморе
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14.07.2023 20:03 Відповісти
👍
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14.07.2023 15:35 Відповісти
Ніколи не був прихильником екс-прокурора Ю Луценко, але зараз він влучив у "10".
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14.07.2023 15:37 Відповісти
Чмо воно. Недолуге чмо, яке зганьбило Україну у аеропорті Франкфурту. КРАПКА. Хоча ще від нього лайна текло КАНАЛІЗАЦІЄЮ. Прокуратура ним взагали нижче плінтуса "опущена", витягло над Прокуратурою адвокатуру...
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14.07.2023 16:05 Відповісти
Ти про зеленського--так,я погоджуюсь,зеля чмо
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14.07.2023 16:12 Відповісти
Ти про Франкфурт "не чув"? Чи "ну і шо?"? Ти вкурсі, що главпрокурор тільки підписи ставить? Я ОСОБИСТО зустрічався з каґтавим чмом вочкулярним. Зеля ще пацан у порівнянні з рівненським ГЛИСТОМ, який чомусь свою "батьківщину" не зачистив від бурштинових копачів. Чи ти й про це "не чув"? Тоді тебе правильно сварять. Образ не вживають, просто констатують реальність...
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14.07.2023 16:33 Відповісти
Ну і які в тебе враження від зеленського,якщо ти особисто з тим чмом зустрічався?Про що говорили?
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14.07.2023 16:35 Відповісти
Та я зрозумів,що про зеліка.І про що ти з зеленським розмовляв??
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14.07.2023 16:45 Відповісти
Ви поставили КРАПКУ. І що з того? Є люди, що знають його по фронту. До них більше довіри.
Робіть переоцінку.
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15.07.2023 03:34 Відповісти
ДЕ тоті "люди"??? Мене квартал тому ЗАІПАЛИ питаннями, як шукати тото каґтаве щуриско!
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17.07.2023 12:22 Відповісти
Луценко три роки отримав від банди Индюковичу,Юля Воломирна теж...Донецкі чуваки не бандити були,а рехВорматори Мали Стоматолога...
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14.07.2023 15:45 Відповісти
За оцінками американців він був найбільш корумпованим міністром .
НІ ОДНОЇ СПРАВИ НЕ ДОВЕДЕНО ДО СУДУ . Дали можливість втекти всім антимайданівцям . А памʼятаєте весілля сина його ? Гнати ЇХ В ШИЮ - старих комсомольців , старих комуністів .
Вони знову шукають способи пропхатися .
Тільки ті які воювали по справжньому ВПЕРЕД
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14.07.2023 15:50 Відповісти
о, пошукав

\\\\\\Святкування весілля сина генерального прокурора Юрія Луценка Олександра обслуговували службові автомобілі генеральної прокуратури, активну участь в організації свята взяли працівники Управління державної охорони. Про це йдеться у матеріалі https://www.radiosvoboda.org/a/28749304.html «Весілля по-генпрокурорськи» , під час зйомок якого журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») зазнали нападу з боку працівників УДО.\\\\\\\

https://www.radiosvoboda.org/a/news/28749597.html

класно у нас любл*ть таких кумирчиків. ой, він же сидів. угу, так і Сявченко сиділа. ну і Юлічка.
я би тоже так посидів. Єрмака так само би облизали, якщо би посидів як Зайцева
тут 95% так не живуть як вона "сидить"
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14.07.2023 15:59 Відповісти
Повоюйте, як Луценко воював, - Станете Кумирищем!
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15.07.2023 03:28 Відповісти
Обливати лайном своїх (публічно) щоб прийти до корита-їхній споконвічний метод.Хуцпа для гоїв-спосіб життя. "роде зміїний і батько ваш сатана" (Біблія-Ісус).
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14.07.2023 16:17 Відповісти
Напевно це єдине в чому, я погоджуюся з Луценком, але так. У верховний раді справді більше злочинців ніж у в'язницях, при чому як в теперішньому складі, так і в минулому частина з яких пролізла і в цю. Я вже нічого не кажу про ради до того ригів, комуняк й іншу опзжешну мерзоту. А так забув, звісно юля темошенко, як казав Карась: ''... ця аферистка, фігура дійсно галактичних масштабів але точно не та людина, яка має бути допущена до управління державою.''
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14.07.2023 17:31 Відповісти
Пиз.........................ун ти луценко!
Кого посадив цей пиз....ун луценко коли був прокурором ?!
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14.07.2023 17:41 Відповісти
Ну от,знову питання адеморе.Тут же,на сайті,докладно висвітлювалася його робота.Я вже задовбався повторювати кількість засуджених хапуг
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14.07.2023 20:02 Відповісти
Про бляху-муху та синів нічого не казав?
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14.07.2023 17:51 Відповісти
Судячи по кількості зе-покидьків, яке кублиться тут та кидає лайном в Луценка, каже про те, що підготовка до виборів в ОП вже почалась. Так, саме зараз, поки всій країні "не на часі", поки хтось воює, хтось ховає своїх близьких, хтось волонтерить та збирає кошти на ЗСУ, які розмародерила офісна влада, хтось виживає щоб не закрити своє підприємство, втримати робітників та платити податки, так ось поки всьому народу "не на часі", зе-покидьки спустили своїх шавок-тролів не на своїх посіпак-ОПЗЖешників, не на своїх корумпованих промоскальських "слуг кремля", не на свій "батальон Монако", де зараз Трубіцин та інші "слуги", ні, вся ця свора спущена на Луценка, який міг спокійно сидіти вдома після 24.02.22., бо онкохворий. Він цим не скористався та пішов у військо. І що ми бачимо? Купи лайна та бруду, яке ллється на всіх, хто представляє опозиційних політиків, особливо тих, хто воює. Бо промоскальська офісна шобла кидає лайном не лише в Луценка, офісна шавка пропагандиська шлюха Пєтров, ображав та поливав лайном Олега Барну, який загинув на фронті у квітні цього року, Пєтров називав Барну "орком" та казав, що Барна гірше російського солдата... Запам"ятайте, курви, війна скінчиться і всім вам, виродки, від преЗЕдента-кватника, до останнього подолячого троля прийдеться відповідати. Бо всі ви, хто свідомо, хто по тупоумію, працюєте проти Украхни та українського народу, коли поливаєте лайном наших захисників.
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14.07.2023 18:05 Відповісти
Мудрий нарід має страждати і надалі. Доля така.
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14.07.2023 18:39 Відповісти
яка ж погань оті іванов-петров, Шапошников ролик має де опускає цих мерзотників.
кусок лайна петров чи іванов, спершу говорить - "я не знаю хто такий Шапошников" - а потім "я читаю пости Шапошникова". Тобто прямо тупо і нагло збрехав навішав лапшу на вуха бидла

але Луценко нахер йшов? якщо хворий, то кому круто буде шоб ше дивитись за "побратимом" таким?
я вон дідок і якщо піду то мені треба раба шоб підтримував мене - тоже буду героєм? чи може "ге"... ну так далі.
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15.07.2023 08:18 Відповісти
Кидають в каґтаве щуриско його власним лайном, яким воно загадило ОВС й Прокуратуру!
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17.07.2023 12:23 Відповісти
Будемо боротися за єдність, поки від неї не залишиться ні цеглини?
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14.07.2023 18:20 Відповісти
Как сидел всё видел,как генпрокурором назначили,сразу ослеп.)))
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14.07.2023 21:08 Відповісти
Фантом,ти брехло,сліпі на фронті розвідкою не займаються!!!!!!!!!!!!!
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14.07.2023 21:23 Відповісти
Котлеты отдельно,мухи отдельно.Он на фронте генпрокурором был?
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14.07.2023 21:25 Відповісти
Він не сліпий
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14.07.2023 21:28 Відповісти
А Ви не посиділи "в разведке"? Покажіть відосик, Goodman!
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15.07.2023 02:55 Відповісти
Колись брали інтерв'ю у Юрія Луценко, на запитання, чого ви не посадили тих про кого говорили. Відповідь була такою, Ющенко мене попередив, хто виходить з кабінету Ющенко того не чіпати.
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14.07.2023 23:29 Відповісти
--- В ТЮРЬМІ ВІН ЗРОЗУМІВ ЩО КРАСТИ ТРЕБА БІЛЬШЕ І НЕ ЧІПАТИ ТАКИХ ЯК І ВІН ЗЛОДІЇВ !
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15.07.2023 04:18 Відповісти
Ви красиво розповідаєте, але... Але коли Ви були генпрокурором ми до Вас зверталися щодо корумпованих Херсонських прокурорів Чемериса та Юрченка, ті їми фабрикованої справи. Але Ви нічого не зробили, Ви з ними грали у мініфутбол і фотографувалися. Врешті решт витрачено багато часу і справа виграна, тобто ВИПРАВДУВАЛЬНИЙ ВИРОК був. Гралося Вам як, добре?
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16.07.2023 12:38 Відповісти
Та падла воно. Дике й дифіцитне! Найсмішніше - почало пістолі вручати нагородами, а першому - СОБІ!!! Міністр? Нарцис!
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17.07.2023 12:24 Відповісти
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