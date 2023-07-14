Юрій Луценко: В тюрмі я зрозумів, що концентрація бандитів там менша, ніж в залі Верховної Ради. ВIДЕО

Юрій Луценко впевнений, що Україна переможе ворога, якщо залишатиметься єдиною, а керівництво держави ставитиме в пріоритет оборону, а не політику.

Про це – в новому випуску програми "Захист", а також про те, чи можна було уникнути великої війни, про розмінування Чонгару, про службу в гарячих точках, політичні ігри, мрії після перемоги, та чому з політики неможливо піти.

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