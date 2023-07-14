Юрій Луценко: В тюрмі я зрозумів, що концентрація бандитів там менша, ніж в залі Верховної Ради. ВIДЕО
Юрій Луценко впевнений, що Україна переможе ворога, якщо залишатиметься єдиною, а керівництво держави ставитиме в пріоритет оборону, а не політику.
Про це – в новому випуску програми "Захист", а також про те, чи можна було уникнути великої війни, про розмінування Чонгару, про службу в гарячих точках, політичні ігри, мрії після перемоги, та чому з політики неможливо піти.
Топ коментарі
+21 Oleksiy Tym
показати весь коментар14.07.2023 15:04 Відповісти Посилання
+16 Ron Ma #421356
показати весь коментар14.07.2023 15:07 Відповісти Посилання
+15 Vladimir Pavlovich
показати весь коментар14.07.2023 15:11 Відповісти Посилання
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і ви б вибрав друге.
бо там ше санітари існують, котрі би просто тобі дали б п.зди.
Робіть переоцінку.
НІ ОДНОЇ СПРАВИ НЕ ДОВЕДЕНО ДО СУДУ . Дали можливість втекти всім антимайданівцям . А памʼятаєте весілля сина його ? Гнати ЇХ В ШИЮ - старих комсомольців , старих комуністів .
Вони знову шукають способи пропхатися .
Тільки ті які воювали по справжньому ВПЕРЕД
\\\\\\Святкування весілля сина генерального прокурора Юрія Луценка Олександра обслуговували службові автомобілі генеральної прокуратури, активну участь в організації свята взяли працівники Управління державної охорони. Про це йдеться у матеріалі https://www.radiosvoboda.org/a/28749304.html «Весілля по-генпрокурорськи» , під час зйомок якого журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») зазнали нападу з боку працівників УДО.\\\\\\\
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28749597.html
класно у нас любл*ть таких кумирчиків. ой, він же сидів. угу, так і Сявченко сиділа. ну і Юлічка.
я би тоже так посидів. Єрмака так само би облизали, якщо би посидів як Зайцева
тут 95% так не живуть як вона "сидить"
Кого посадив цей пиз....ун луценко коли був прокурором ?!
кусок лайна петров чи іванов, спершу говорить - "я не знаю хто такий Шапошников" - а потім "я читаю пости Шапошникова". Тобто прямо тупо і нагло
збрехавнавішав лапшу на вуха бидла
але Луценко нахер йшов? якщо хворий, то кому круто буде шоб ше дивитись за "побратимом" таким?
я вон дідок і якщо піду то мені треба раба шоб підтримував мене - тоже буду героєм? чи може "ге"... ну так далі.