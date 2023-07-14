УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8470 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
37 739 98

Російський мінометник кидає міну у ствол міномета хвостовиком догори: "За нас и за спецназ!". ВIДЕО

Російський окупант із мінометного розрахунку двічі намагався вкинути міну у ствол міномета догори хвостовиком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, при цьому ворожий мінометник викрикував "За нас и за спецназ!".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Французький 120-мм міномет MO-120-RT61 на службі в ЗСУ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) міномет (106)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+73
нормальный пацан. зачем его остановили, непонятно.
показати весь коментар
14.07.2023 16:01 Відповісти
+58
..та нехай би кидав
показати весь коментар
14.07.2023 16:00 Відповісти
+49
Побільше би таких .
показати весь коментар
14.07.2023 16:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******.
показати весь коментар
14.07.2023 15:59 Відповісти
Ні! Звичайний, стандартний, русскій чілавєк...
показати весь коментар
14.07.2023 16:22 Відповісти
повний текст вигуку:

"За спецнац... и за себя, дебильного !"
показати весь коментар
14.07.2023 16:29 Відповісти
Ой-й-й, ну чё вы так на руzzкого? У них, например, Сушки летают хвостом вперёд, (сама видела по видосику) так почему бы и минам не летать хвостом вперёд? У солдата просто сильно развиты аналитические способности - увидел аналогию и решил поэспериментировать, вот.
показати весь коментар
15.07.2023 01:19 Відповісти
..та нехай би кидав
показати весь коментар
14.07.2023 16:00 Відповісти
Нащо завважати. Так він ніколи не навчиться.
показати весь коментар
14.07.2023 16:36 Відповісти
Ху#во що не кинув.
показати весь коментар
14.07.2023 16:00 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2023 16:34 Відповісти
Якісь латіноси після підготовки російськими інструкторами?
показати весь коментар
14.07.2023 21:06 Відповісти
)))...
показати весь коментар
14.07.2023 21:38 Відповісти
Скоріш всього - характерна "дитяча хвороба" молодих мінометників: між оперенням не встановлені додаткові порохові заряди Або забули, або погано встановили та вони відпали А вони не помітили Метальний заряд, який встановлений у самій міні - слабенький Він призначений тільки для дачі початкового вогневого імпульсу та підпалювання основного заряду А вони забули його встановить Ото якраз і сталося подібне - міну з ствола ініціюючим зарядом викинуло, але вона нікуди не полетіла - імпульс ініціюючого вибуху слабуватий виявився Про це інструктори постійно нагадують!
показати весь коментар
15.07.2023 04:16 Відповісти
Побільше би таких .
показати весь коментар
14.07.2023 16:01 Відповісти
Это он спецназ?
Спец по глотанию стекломоя.
показати весь коментар
14.07.2023 16:01 Відповісти
нормальный пацан. зачем его остановили, непонятно.
показати весь коментар
14.07.2023 16:01 Відповісти
Теж не розумію. Аж 3 кацапа разом хорошими б стали.
Він, можна сказати, ніс добро в маси, а його так "іді отсюда.."
показати весь коментар
14.07.2023 16:12 Відповісти
Якщо пацан, то "правільний".
показати весь коментар
14.07.2023 21:08 Відповісти
Сразу відна-рашист сдєланий в падваротнє на пастаянна бухой глаз...
показати весь коментар
14.07.2023 16:01 Відповісти
послє упатрєблєнія кактейля стєкламоя+тармазухі...
показати весь коментар
14.07.2023 16:28 Відповісти
2-га армія.
В росєє.
Після прижєна.
Аби ще *******, але тоді не булоб відео
показати весь коментар
14.07.2023 16:03 Відповісти
*приГОжєна
показати весь коментар
14.07.2023 16:04 Відповісти
Штучний відбір ...
показати весь коментар
14.07.2023 16:03 Відповісти
живий приклад абіз`яни с гранатою
показати весь коментар
14.07.2023 16:04 Відповісти
Тагил
показати весь коментар
14.07.2023 16:04 Відповісти
Махачкала...
показати весь коментар
14.07.2023 17:14 Відповісти
Лох это судьба. ********* тупой беспросветно.
показати весь коментар
14.07.2023 16:07 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2023 16:08 Відповісти
Дитя степей. Киргиз какой-то или таджик. Засем ругаися, насяльнике?🥹
показати весь коментар
14.07.2023 16:08 Відповісти
Та ні він руzzкій, там всі такі.
показати весь коментар
14.07.2023 16:37 Відповісти
Дагестанец. Есть в телеге этот ролик.
показати весь коментар
14.07.2023 17:15 Відповісти
Все правильно робила ця худоба. Даремно тварюка скотиняку зупинила.
показати весь коментар
14.07.2023 16:10 Відповісти
За Кавказ і керогаз
показати весь коментар
14.07.2023 16:12 Відповісти
Вона б не вибухнула, але смішно.
показати весь коментар
14.07.2023 16:14 Відповісти
чому це, там не дуже велике зусилля треба, накола на бойок вистачило б
показати весь коментар
14.07.2023 19:39 Відповісти
А чого вона-б не вибухнула? Там головний підривач негайної дії по стволу пішов-би прямо на ініціюючий пристрій, що повинен ініціювать пороховий ініціюючий заряд всередині міни А йому без різниці - що саме наколювать - запальну порохову суміш, чи детонатор самої міни
показати весь коментар
15.07.2023 04:26 Відповісти
А міг би, такий відосик класний бути..ех...
показати весь коментар
14.07.2023 16:14 Відповісти
Пацан к успєху шьол, нє павєзло, нє фартанула!
показати весь коментар
14.07.2023 16:14 Відповісти
а счас вони в Херсоні?
показати весь коментар
14.07.2023 16:18 Відповісти
Слухай, русскій, а нафіга вона тобі, ота Україна!? Ти вже краденим унітазом навчився користуватися? На унітаз не залазять, як птічка, з ногами. На унітаз сідають! Дупою!
показати весь коментар
14.07.2023 16:26 Відповісти
И что - ты же понимаешь, мы воюем на равных со второй армией, разве нет?
показати весь коментар
14.07.2023 16:40 Відповісти
При чем тут видео. Я отвечаю на твои вбросы

1) россияне такие лохи, что в обед 24 февраля 22 года были уже в херсоне

2) Контрнаступ йде не так швидко, як хотілося б. Росіяни потужно підготувалися, - генерал Тарнавський

То, что видос может оказаться постановкой для Тик-Тока смеха ради - вполне допускаю.

А может и не оказаться постановкой - то видео, где пьяный русак на своих позициях смеха ради кидает гранату и она рекошетит от дерева обратно, на подобное может намекать. Особого ума в глубинном русском народе искать не нужно.
показати весь коментар
14.07.2023 16:51 Відповісти
нажаль забанили те бидло, але було би цікаво почути від того ублюдка, а в чому полягає геніальність кацапів зайти по дорогах де не було практично жодного спротиву.
показати весь коментар
14.07.2023 19:41 Відповісти
Щось ви шановний: Не в ту степь
показати весь коментар
14.07.2023 18:10 Відповісти
знаешь..... ну как, дать бы все ЭТО в руки норм, немецкого генерала.........
Молдова, ау, кто у вас лидар = урра, пуукин, пукин, пукин!!!
ну а во Лвове кава по 15 срублей.
и да, это точно, ибо такого ...... прямо как будто в аквариуме все мы, смешно просто что натворили что те, что наши.(наши = "политики")
показати весь коментар
14.07.2023 19:38 Відповісти
- Русіш культуріш?
- А *****?!
показати весь коментар
14.07.2023 16:42 Відповісти
И Киев за 2 дня почти захватили, ага. Давай, до свидания!
показати весь коментар
14.07.2023 16:37 Відповісти
да!
потому что в Херсон они заехали - можешь посмотреть - орк уснул в крыму а в Херсоне опохмелился.
а на Донбассе как то ТВОИМ пацанчикам не фартануло, орк.(там по ним СТРЕЛЯЛИ!!!1111 (помнишь твой фильм - че случилось и штаны грязные? = Стрелялы))
показати весь коментар
14.07.2023 16:37 Відповісти
а кто?
я говорю что если бы встретили как полагается, то ваши бы и на Крыме щал грызли лапти.
недооценивать это = ватники говно. А реально - говно ватники.. Не перепутинопутай.ТЕ
показати весь коментар
14.07.2023 16:43 Відповісти
Верно. Только видосик в топике не имеет никакого отношения к "оценке противника". Просто веселый видосик для поднятия настроения и не более того. И делать из этого видосикак какие-то глобальные выводы могут только недоумки (это я о "дошли до Херсона за 2 дня")
показати весь коментар
14.07.2023 16:46 Відповісти
так ти ще й украънець, падло....
показати весь коментар
14.07.2023 16:49 Відповісти
Демяша, ты уже заработал 15 рублей. Общался с многими людьми что были в советской или российской армии при Путине. Там ******* на *******е. А Херсон просто неприкрытый был, по вине Зебила.
показати весь коментар
14.07.2023 16:45 Відповісти
вот именно в совке, есть папочки - кто, когда, где и кому , приказал шо как и куда именно сделать.
так шо.... схаваем - "позвонил кто-то и кое-кто пошел и разминировал и выгнал бригаду и вообще пошли вы подальше, под.пись"
что за бред?
показати весь коментар
14.07.2023 17:07 Відповісти
Таки не 24.
показати весь коментар
14.07.2023 16:52 Відповісти
Когда их никто не останавливал,а страну готовили к сдаче.
Вот только опять порохоботы помешали! Порошенко снова все планы ***** поломал!
показати весь коментар
14.07.2023 18:14 Відповісти
если не ошибаюсь то мина взводится при выстреле
показати весь коментар
14.07.2023 16:16 Відповісти
Ты забыл, как разрывает миномёт... ?
показати весь коментар
14.07.2023 17:04 Відповісти
Миномет разрывает когда первая еще не сработала, а ей на голову кидают вторую.
показати весь коментар
14.07.2023 19:13 Відповісти
Тесть 2я бьёт ей по взрыватель !
Что этот хотел и сделать - ударить ее взрывателем!
показати весь коментар
14.07.2023 20:04 Відповісти
Нет, не вторая бьет по взрывателю, а первая, получив ускорение после воспламенения пороха, с СИЛОЙ бьется взывателем об хвостовик второй.
показати весь коментар
14.07.2023 22:39 Відповісти
Когда в танках были заряжающие и снаряды унитарного типа (патрон), то их учили брать, например ОФ снаряды, из боеукладки следующим образом - правая ладонь обхватывает острие снаряда по диаметру, а левая рука ложится на торец гильзы так, чтобы ладонь закрывала капсюль.
При стрельбе на ходу и заряжать приходится на ходу. Когда танк (в котором внутри довольно тесно) качает, то есть опасность ударить капсюль об какую-нибудь выпирающую железяку и он может сработать. А вот взрыватель этого не боится. Его нужно достаточно сильно потревожить чтобы он сработал.
показати весь коментар
14.07.2023 22:51 Відповісти
ударить ее взрывателем!\\\\\\\\\

чёго нё йо-кнул, грамотёй?
в слове "ее" надо же аж две недобуквы впихнуть, нёт?
показати весь коментар
15.07.2023 09:02 Відповісти
Гострим кінцем легше заходить, умнічка, аднако
показати весь коментар
14.07.2023 16:18 Відповісти
Постановка.
показати весь коментар
14.07.2023 16:23 Відповісти
Любов до русскіх заставляє таке писати. Хе-хе... Спеціалістка (спеціаліст) по мінометах?
показати весь коментар
14.07.2023 16:29 Відповісти
а до речі так - ніхто би так спокійно не знімав, ну, крім ішаколюбителів, та і то...
не треба з ворога робити дебілів. сотні років кошмарять всю Європу. дебіли?Не не думаю
показати весь коментар
14.07.2023 16:41 Відповісти
Говном тебя полили за твое " россияне такие лохи, что в обед 24 февраля 22 года были уже в херсоне".

Но вы, русские, не меньше использования прокси любите все перекручивать в свою пользу, и делать из себя жертв.
показати весь коментар
14.07.2023 16:55 Відповісти
Якби у цих макак не було ядерної зброї то їх не те що не боялись, ними б зад китайці підтирали, не кажучи вже про весь цивілізований світ!
показати весь коментар
14.07.2023 19:27 Відповісти
ууууммм,
давай так, ... скажу так - мольфар казав шо нападуть.
тобто... "там написано"?
тобто, ти поняв, нє? і так і так би напали.
ну я просто так і дивлюсь, шо реально нічо не змінити було.
пойми це!
поняв, нє? дякую.
мені теж тупо це визнавати шо Аллах як задумав, так воно і буде.
Ну або не Аллах а ЗЕвс чи там Кетцалькоатль - так тобі то шо?
Ти сидиш і нічо не робиш, от і маєш то шо "большиє дяді" удумалі.
поняв, нє? дякую, "пане"
показати весь коментар
14.07.2023 19:33 Відповісти
тундра.....
показати весь коментар
14.07.2023 16:30 Відповісти
Трубашателец!
показати весь коментар
14.07.2023 16:33 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2023 16:42 Відповісти
доля секунди... і всі були б щасливі.
показати весь коментар
14.07.2023 16:42 Відповісти
Ех, нет хеппи-енда. Орк выжил.
показати весь коментар
14.07.2023 16:46 Відповісти
Ах....жаль остановили барана...
Не дали посмотреть на чайную силу ахмата ))))
Я ОЧЕНЬ расстроен...
показати весь коментар
14.07.2023 17:02 Відповісти
афтар:У мины хвостовик это задняя часть снаряда!!! Этот придурок все делает хорошо,побольше таких мокшанских заряжающих давай ваня работай!!!
показати весь коментар
14.07.2023 19:32 Відповісти
Иди проспись! На#₽ена ты мне это пишешь?
показати весь коментар
14.07.2023 20:05 Відповісти
хамишь особь
показати весь коментар
14.07.2023 22:27 Відповісти
Особь ?))
Ты Меня что с своей мартишечной братией спутал ?))))
показати весь коментар
15.07.2023 01:07 Відповісти
А міі рюзьгеє.... я паа рюзьгеє не панімай....
показати весь коментар
14.07.2023 17:05 Відповісти
Какая разніс, да?
показати весь коментар
14.07.2023 17:39 Відповісти
До речі, ніхто не знає, на форумі можливо знаходити всі коментарі за ім'ям дописувача, чи ні?
показати весь коментар
14.07.2023 18:41 Відповісти
Чьоткій паца
показати весь коментар
14.07.2023 18:53 Відповісти
Пачєму нєт? Фсєм так нада!
показати весь коментар
14.07.2023 19:02 Відповісти
Ну, бл@дь, мавпи з гранатами - середньовікові ушльопки якимось чином дожили до 21-го століття
показати весь коментар
14.07.2023 19:19 Відповісти
Воронеж вздрогнул.
показати весь коментар
14.07.2023 19:30 Відповісти
Ну це явно узбекські або таджикські будівельники.😣
показати весь коментар
14.07.2023 20:50 Відповісти
наіграно за ради лайків.
показати весь коментар
14.07.2023 22:52 Відповісти
Узкоглазая Орда.
показати весь коментар
15.07.2023 03:26 Відповісти
Василь Воробец, чому не коментуєте, а тільки хрестики, ой, "плюсики раздаєш?"
показати весь коментар
15.07.2023 09:03 Відповісти
Асобенности национальной войнушки
показати весь коментар
15.07.2023 11:59 Відповісти
Ахмат - це точно спецназ ! Специально не придумаєш. Як кидати міну у ствол міномета. Зловили спеца у горах, вдягли шолом і сказали, що він спецназ. Тому він мамці у гори пише, що від нього, спецури, всі вороги втікають як зайці.
показати весь коментар
15.07.2023 12:46 Відповісти
 
 