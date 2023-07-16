Українські оператори безпілотників успішно нищать окупантів та їхню техніку на різних ділянках фронту. ВIДЕО

Безпілотники продовжують очищати українську землю від загарбників. Цього разу дрон-камікадзе залетів прямісінько до ворожого бліндажа, ліквідувавши групу окупантів.

Відповідний фрагмент знищення російського бліндажа опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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