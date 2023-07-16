Українські оператори безпілотників успішно нищать окупантів та їхню техніку на різних ділянках фронту. ВIДЕО
Безпілотники продовжують очищати українську землю від загарбників. Цього разу дрон-камікадзе залетів прямісінько до ворожого бліндажа, ліквідувавши групу окупантів.
Відповідний фрагмент знищення російського бліндажа опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+5 Виктор Бороветский
показати весь коментар16.07.2023 10:27 Відповісти Посилання
+5 Deodar Revolution
показати весь коментар16.07.2023 11:06 Відповісти Посилання
+3 Владислав Сварчевський
показати весь коментар16.07.2023 10:26 Відповісти Посилання
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По данным украинской стороны, РФ смогла удвоить производство баллистических и крылатых ракет с 512 до 1061 штуки в течение этого года.
Это стало возможным благодаря обходу западных санкций через третьи страны, считают в Киеве. По его данным, 81% контрабандных компонентов поступают из США, 8 - из Швейцарии и по 3,5% из Германии и Японии. Компоненты ввозятся через Китай, Казахстан, Грузию, Армению, Турцию и другие страны, пишет FAZ.
ціль вражається одним з п'яти, якщо оператор профі то одним з трьох, це самі дроністи розказують.
5 фпв-дронів це 400*5=2000 доларів.
мавік 3 це 2700 доларів.
аритметика доводить що у порівнянні з фпі-дроном мавіку достатньо двічі влучити і він вже окупив себе. а мавіки влучають набагато більше ніж два рази до свого знищення.
от і виходить що фпв-дрони це нішева зброя - атака по ббм, атака по рухомій техніці, атака по спостережним вишкам але не атака по піхоті.
навіть атака як на відео під питанням бо вона умовно дорожча за атаку квадрокоптером за того ж самого результату.
мавік скидає не тільки гранати, ви вивчіть предмет розмови.
я навів цифри і обгрунтував їх. що навели ви.? якщо нічого то вам читать а не обговорювать.
ось цифри. не бачите то протріть баньки.
Повторюсь спеціально для упоротих: маса вибухової речовини та вражаючих елементів що може нести фпв зазвичай разів в 10 більша чим може нести мавік. Тобто за один політ можна нанести в 10 раз більше пошкоджень. ФПВ теж може робити скиди тобто бути багаторазовим, а тому ваша мантра про "400 доларів просираються" це чиста упоротість. А тому наведені вами цифри "підрахунків" це брєд далекий від реальності та фактів.
Якщо в них це вийде, то це дійсно буде величезна біда для наших військових!
А для Курочки Ряби це все ще "Весільні дрони", тож міністерство не закуповує FPV-дрони ВЗАГАЛІ!