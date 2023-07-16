Українські оператори БПЛА знищили ворожу автівку за допомогою FPV-дрона. ВIДЕО
Z-канали публікували відео з колоною "Вагнера", яка прямувала до Білорусі. Однак одній автівці не вдалось доїхати: її знищив дрон-камікадзе.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов поділився кадрами знищення російської техніки FPV-дронами.
Топ коментарі
+3 morkvodzeb #354283
показати весь коментар16.07.2023 13:29 Відповісти Посилання
+3 Amber
показати весь коментар16.07.2023 15:00 Відповісти Посилання
+2 Oleksii Pilevych #551217
показати весь коментар16.07.2023 14:44 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
замасковані під українців ,
страшенно ображені і розХвильовані , що украінська БПЛА за допомогою FPV-дрона знищила кацапів 😡
Айяяяяяй , такого бути не може 😠
Агентура Москвы в СБУ под колпаком конгресса США // №523 - Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=EcBS5O0DA_M
Таки, у Конгресі США, справу роблять добру, проти агентури московитів в Україні!
Слава Україні!!