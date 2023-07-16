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Українські оператори БПЛА знищили ворожу автівку за допомогою FPV-дрона. ВIДЕО

Z-канали публікували відео з колоною "Вагнера", яка прямувала до Білорусі. Однак одній автівці не вдалось доїхати: її знищив дрон-камікадзе.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов поділився кадрами знищення російської техніки FPV-дронами.

Дивіться також: Українські оператори безпілотників успішно нищать окупантів та їхню техніку на різних ділянках фронту. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7728) дрони (5032)


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Топ коментарі
+3
тормоз, то колона їхала в Україну. А друге відео, там де одне авто з цієї колони, вже в Україні. Ось такі , і голосують по приколу за Зе.
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16.07.2023 13:29 Відповісти
+3
Кацапи , на цьому ресурсі ,
замасковані під українців ,
страшенно ображені і розХвильовані , що украінська БПЛА за допомогою FPV-дрона знищила кацапів 😡
Айяяяяяй , такого бути не може 😠
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16.07.2023 15:00 Відповісти
+2
Гарнюче!
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16.07.2023 14:44 Відповісти
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А де написано що колону?Колона не могла розїхатись?
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16.07.2023 11:23 Відповісти
тормоз, то колона їхала в Україну. А друге відео, там де одне авто з цієї колони, вже в Україні. Ось такі , і голосують по приколу за Зе.
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16.07.2023 13:29 Відповісти
Колонна выехала ночью из России в районе города Кричев на востоке Могилевской области. Далее она направилась через Рогачев в сторону Бобруйска, затем на Осиповичи. "Маршрут указывает на то, что колонна ЧВК "Вагнер" двигается в палаточный лагерь в деревне Цель".
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16.07.2023 15:29 Відповісти
Мог не попасть
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16.07.2023 11:26 Відповісти
Гарнюче!
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16.07.2023 14:44 Відповісти
Кацапи , на цьому ресурсі ,
замасковані під українців ,
страшенно ображені і розХвильовані , що украінська БПЛА за допомогою FPV-дрона знищила кацапів 😡
Айяяяяяй , такого бути не може 😠
показати весь коментар
16.07.2023 15:00 Відповісти
Скільки поналазило в Україні, зкацаплених кріпаків, орків *****!!
Агентура Москвы в СБУ под колпаком конгресса США // №523 - Юрий Швец

https://www.youtube.com/watch?v=EcBS5O0DA_M

Таки, у Конгресі США, справу роблять добру, проти агентури московитів в Україні!
Слава Україні!!
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16.07.2023 15:43 Відповісти
 
 