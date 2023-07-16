УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13016 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
21 558 25

На Бахмутському напрямку наші бійці взяли у полон окупанта: "Вилазь звідси, я тебе не вб’ю". ВIДЕО

Під час заходу на ворожі позиції на Бахмутському напрямку, наші бійці взяли у полон російського солдата, який у цей час спав в бліндажі.

Відеозапис опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також: Українські оператори БПЛА знищили ворожу автівку за допомогою FPV-дрона. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1563) полонені (2316) ЗСУ (7723)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+47
Не висповся - не може понять, чи прямо йти, чи нах@уй, чи прямо нах@уй....
показати весь коментар
16.07.2023 12:05 Відповісти
+27
Міцна воля захисників, не убили гада.
показати весь коментар
16.07.2023 12:06 Відповісти
+16
довольный курва. Повезло ублюдку
показати весь коментар
16.07.2023 12:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виспався?
показати весь коментар
16.07.2023 12:02 Відповісти
Не висповся - не може понять, чи прямо йти, чи нах@уй, чи прямо нах@уй....
показати весь коментар
16.07.2023 12:05 Відповісти
... чи портки сымать...
показати весь коментар
16.07.2023 13:08 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2023 14:50 Відповісти
довольный курва. Повезло ублюдку
показати весь коментар
16.07.2023 12:05 Відповісти
Міцна воля захисників, не убили гада.
показати весь коментар
16.07.2023 12:06 Відповісти
Хаи би спав
показати весь коментар
16.07.2023 12:06 Відповісти
...навічно.
показати весь коментар
16.07.2023 12:16 Відповісти
Та если один--- нахер в плен брать?
показати весь коментар
16.07.2023 20:06 Відповісти
з гранатою
показати весь коментар
16.07.2023 12:22 Відповісти
Засцал кацапчик оккупант
показати весь коментар
16.07.2023 12:18 Відповісти
А в чому непрофесійність?
показати весь коментар
16.07.2023 12:24 Відповісти
не можна наближатися до ворога групою. не можна наближатися до ворога поки той становить ймовірну загрозу. не можна дозволяти ворогу дивитися куди його ведуть. не можна розмовляти з ворогом запанібрата. не можна давати ворогу гарантії збереження життя. не можна тримати в полоні ворога з вільними руками.

багато чого не можна. але, як видно, всім пох.
показати весь коментар
16.07.2023 12:33 Відповісти
Спіймай свого орка та роби з ним шо забажаєшь.
Бо в нас чомусь забагато тих хто дає поради, а замало тих хто шось робе
показати весь коментар
16.07.2023 16:22 Відповісти
Так треба і з агентурою ФСБ в Україні, особливо в Урядовому кварталі та місцевих органах влади, щоб не гадили Україні!!!
Агентура Москвы в СБУ под колпаком конгресса США // №523 - Юрий Швец

Юрий Швец -- официальный канал

https://www.youtube.com/watch?v=EcBS5O0DA_M&lc=Ugwfkxz2AYei4Q9U2Ux4AaABAg
Слава Україні!!
показати весь коментар
16.07.2023 12:23 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2023 12:24 Відповісти
А шо Орк такой неспокойный ,все время оглядуется...думает его в сторонку растрелять ведут?
показати весь коментар
16.07.2023 12:28 Відповісти
Ой ми бачим ваші сльозки,
Страшно вам, аж гай шумить,
Скаже навіть баба з возу,
Що вас ВСІХ ТРЕБА СПАЛИТЬ!!!!,,,(С),,,,),,
показати весь коментар
16.07.2023 12:36 Відповісти
Странное готовилось ему пробуждение
показати весь коментар
16.07.2023 13:22 Відповісти
а сциться падло ...вторая армія міра ,кулє ..а сидів би зараз на пічці і їв ріпку
показати весь коментар
16.07.2023 13:25 Відповісти
судя по форме это офицер.
показати весь коментар
16.07.2023 14:03 Відповісти
Завтра буде обіцяти, що в Україну більш не прийде. І своїх призвати не йти на війну. Проте сам не прийшов здаватись зі скальпом свого командира полку чи батальйону.
показати весь коментар
16.07.2023 15:35 Відповісти
Пришёл срать украинскую землю.
показати весь коментар
16.07.2023 17:05 Відповісти
а даремно
показати весь коментар
16.07.2023 22:06 Відповісти
 
 