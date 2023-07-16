На Бахмутському напрямку наші бійці взяли у полон окупанта: "Вилазь звідси, я тебе не вб’ю". ВIДЕО
Під час заходу на ворожі позиції на Бахмутському напрямку, наші бійці взяли у полон російського солдата, який у цей час спав в бліндажі.
Відеозапис опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+47 Владислав Сварчевський
показати весь коментар16.07.2023 12:05 Відповісти Посилання
+27 Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар16.07.2023 12:06 Відповісти Посилання
+16 multissstar .
показати весь коментар16.07.2023 12:05 Відповісти Посилання
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багато чого не можна. але, як видно, всім пох.
Бо в нас чомусь забагато тих хто дає поради, а замало тих хто шось робе
Агентура Москвы в СБУ под колпаком конгресса США // №523 - Юрий Швец
Юрий Швец -- официальный канал
https://www.youtube.com/watch?v=EcBS5O0DA_M&lc=Ugwfkxz2AYei4Q9U2Ux4AaABAg
Слава Україні!!
Страшно вам, аж гай шумить,
Скаже навіть баба з возу,
Що вас ВСІХ ТРЕБА СПАЛИТЬ!!!!,,,(С),,,,),,