На Бахмутському напрямку наші бійці взяли у полон окупанта: "Вилазь звідси, я тебе не вб’ю". ВIДЕО

Під час заходу на ворожі позиції на Бахмутському напрямку, наші бійці взяли у полон російського солдата, який у цей час спав в бліндажі.

Відеозапис опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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