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Екіпаж ударних БпЛА 103 ОБрТрО знищив ворожий комплекс відеоспостереження типу "Муром-М". ВIДЕО

Екіпаж ударних БПЛА 103-ї окремої бригади ТрО, попри добре замасковану позицію та складність траєкторії на підльоті до цілі, ефектно знищив ворожий комплекс відеоспостереження типу "Муром-М".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

Дивіться також: Аеророзвідники 10 ОГШБр завдали вогневого ураження по техніці окупантів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7728) ЗСУ (7723)


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Топ коментарі
+8
Нашим воїнам щира подяка і респект за дуже складну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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16.07.2023 14:42 Відповісти
+8
Ювелірна робота козаків.
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16.07.2023 14:56 Відповісти
+6
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16.07.2023 15:09 Відповісти
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Нашим воїнам щира подяка і респект за дуже складну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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16.07.2023 14:42 Відповісти
Страйк.
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16.07.2023 14:44 Відповісти
хороша цукерка залетіла
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16.07.2023 14:47 Відповісти
Ювелірна робота козаків.
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16.07.2023 14:56 Відповісти
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16.07.2023 15:09 Відповісти
Такие "ударные БПЛА" из Китая и россияне используют, Мадяр их научил теперь жалуется.... На нехороших китайцев... Где наши Шахеды.... Опять сбрасываться на волонтерские дроны-модельки... на морские бесполезные дроны....
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16.07.2023 15:28 Відповісти
І чим морські дрони "бєсполєзниє"? Якби була індустрія на рівні рашки такими дронами можна було б завалити весь Чорноморський флот
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16.07.2023 16:49 Відповісти
Жодного потопленого корабля. Це факт простий. Краще гроші на ракети протикорабельні.
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16.07.2023 17:55 Відповісти
Так і спроби потопити можна полічити на пальцях
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16.07.2023 21:15 Відповісти
А Кримський міст рахується?
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17.07.2023 09:56 Відповісти
Боневтік, де дрони? Чому ми без дронів?
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16.07.2023 15:44 Відповісти
Відмінна робота! АЛЕ:
Комплексі Муром М показали на фронті свою високу ефективність. РФ нарощує їх виробництво та використання. А де наші аналоги за 1,5 роки війни? Що у дефіциті? Триноги? Оптика? Тепловізорі? Чи "політична воля"?
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17.07.2023 07:44 Відповісти
 
 