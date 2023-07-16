Екіпаж ударних БпЛА 103 ОБрТрО знищив ворожий комплекс відеоспостереження типу "Муром-М". ВIДЕО
Екіпаж ударних БПЛА 103-ї окремої бригади ТрО, попри добре замасковану позицію та складність траєкторії на підльоті до цілі, ефектно знищив ворожий комплекс відеоспостереження типу "Муром-М".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.
Топ коментарі
+8 Amber
показати весь коментар16.07.2023 14:42 Відповісти Посилання
+8 Ole Lahti
показати весь коментар16.07.2023 14:56 Відповісти Посилання
+6 Алекс Скела
показати весь коментар16.07.2023 15:09 Відповісти Посилання
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Комплексі Муром М показали на фронті свою високу ефективність. РФ нарощує їх виробництво та використання. А де наші аналоги за 1,5 роки війни? Що у дефіциті? Триноги? Оптика? Тепловізорі? Чи "політична воля"?