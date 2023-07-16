Екіпаж ударних БпЛА 103 ОБрТрО знищив ворожий комплекс відеоспостереження типу "Муром-М". ВIДЕО

Екіпаж ударних БПЛА 103-ї окремої бригади ТрО, попри добре замасковану позицію та складність траєкторії на підльоті до цілі, ефектно знищив ворожий комплекс відеоспостереження типу "Муром-М".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

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