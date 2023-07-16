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Бійці 53 ОМБР уразили ворожі міномети та живу силу противника. ВIДЕО

Воїни 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха уразили ворожі міномети та живу силу противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

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знищення (7728) 53 окрема механізована бригада (123) міномет (106)


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Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
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16.07.2023 17:05 Відповісти
Героям Слава!
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16.07.2023 17:12 Відповісти
Оце воно, те, що дивитись.
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16.07.2023 19:52 Відповісти
 
 