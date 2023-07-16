Бійці 53 ОМБР уразили ворожі міномети та живу силу противника. ВIДЕО
Воїни 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха уразили ворожі міномети та живу силу противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар16.07.2023 17:05 Відповісти Мені подобається 20 Посилання
Oleksii Pilevych #551217
показати весь коментар16.07.2023 17:12 Відповісти Мені подобається 16 Посилання
sergey yakovenko #550599
показати весь коментар16.07.2023 19:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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