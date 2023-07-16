Аеророзвідка окремого 420-го батальйону в складі 57-ї ОМПБр ювелірним скидом з безпілотника знищує російський танк. ВIДЕО
Воїни з аеророзвідки окремого 420-го батальйону в складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади ювелірним скидом боєприпасу з безпілотника знищують російський танк.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри знищення російського танку потрапили у соцмережі.
Відзначається надзвичайна точність скидання боєприпасу.
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