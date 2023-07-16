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Аеророзвідка окремого 420-го батальйону в складі 57-ї ОМПБр ювелірним скидом з безпілотника знищує російський танк. ВIДЕО

Воїни з аеророзвідки окремого 420-го батальйону в складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади ювелірним скидом боєприпасу з безпілотника знищують російський танк.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри знищення російського танку потрапили у соцмережі. 

Відзначається надзвичайна точність скидання боєприпасу. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 57-ї ОМБр нищать росіян у Сєверодонецьку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2096) знищення (7728) 57 окрема мотопіхотна бригада (105) дрони (5032)


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16.07.2023 23:55 Відповісти
везіння 80 лвл
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16.07.2023 23:56 Відповісти
Гарна робота аеророзвідників 420-го батальйону!
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17.07.2023 00:21 Відповісти
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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17.07.2023 00:54 Відповісти
прямісінько в "штатний" кондіціонер
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17.07.2023 01:45 Відповісти
Як чудово палають кацапські лапті та кокошники, а ось якби у танку були б брудні рашистські онучі, то тоді була б детонація пердаків.
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17.07.2023 07:25 Відповісти
 
 