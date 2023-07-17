Боєць Віталій Шумей, прикутий до ліжка через важке поранення голови, був прооперований у Іспанії та сказав батькові перші слова. ВIДЕО

Прикутий до ліжка через поранення голови боєць Віталій Шумей сказав свої перші слова в лікарні Барселони, де він наразі перебуває.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільному розповіла чернігівська волонтерка Ірина Тимофєєва.

Вона каже, що першими словами Віталія були відповіді на побутові питання тата.

"На питання "Можна я зроблю?" він відповів:" Так, папа". А на питання "Що ти будеш воду чи сік?", відповів "Сік"".

Ірина додала, що з липня Віталій Шумей вже лікується за "народні гроші", які українці збирали, і так буде до кінця серпня, далі будуть вирішувати.

Дивіться на Цензор.НЕТ - Батько українського воїна Шумея у Чернігові намагається поставити його на ноги після важкого поранення. ВIДЕО

Щодо стану бійця зараз, то волонтерка відповіла, що він активно підтягує себе плечовим поясом та підіймає голову.

"Основні операції на головному мозку зроблені, більш не планується", - розповіла вона.

Як розповідала Ірина Тимофєєва раніше, 1-3 червня Віталію робили велику діагностику з відновлення функцій мозку - динаміка позитивна. За словами лікарів, писала волонтерка, вони на такі результати не сподівались.