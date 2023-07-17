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Боєць Віталій Шумей, прикутий до ліжка через важке поранення голови, був прооперований у Іспанії та сказав батькові перші слова. ВIДЕО

Прикутий до ліжка через поранення голови боєць Віталій Шумей сказав свої перші слова в лікарні Барселони, де він наразі перебуває.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільному розповіла чернігівська волонтерка Ірина Тимофєєва.

Вона каже, що першими словами Віталія були відповіді на побутові питання тата.

"На питання "Можна я зроблю?" він відповів:" Так, папа". А на питання "Що ти будеш воду чи сік?", відповів "Сік"".

Ірина додала, що з липня Віталій Шумей вже лікується за "народні гроші", які українці збирали, і так буде до кінця серпня, далі будуть вирішувати.

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Щодо стану бійця зараз, то волонтерка відповіла, що він активно підтягує себе плечовим поясом та підіймає голову.

 "Основні операції на головному мозку зроблені, більш не планується", - розповіла вона.

Як розповідала Ірина Тимофєєва раніше, 1-3 червня Віталію робили велику діагностику з відновлення функцій мозку - динаміка позитивна. За словами лікарів, писала волонтерка, вони на такі результати не сподівались.

Автор: 

операція (122) поранення (2824) Чернігів (803)


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Повного одужання, Віталію!
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17.07.2023 01:34 Відповісти
І велика вдячність батькові Воїна!
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17.07.2023 01:38 Відповісти
Одужуй, Віталій !

На жаль, це забирає багато часу і сил, але ти впораєшся.
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17.07.2023 01:39 Відповісти
тримайся сонечко!
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17.07.2023 01:56 Відповісти
******* бы так ***** по голове чтобы до гроба пролежал овощем. жаль парня. вообще удивительно что он дышит еще.
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17.07.2023 02:26 Відповісти
Повного ,швидкого одужання!
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17.07.2023 05:02 Відповісти
Ми в травні обговорювали цю подію. Добре, що батько погодився на Іспанію. Там медицини висока. Доброї реабілітації і відновлення організму.
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17.07.2023 07:56 Відповісти
 
 