Люди збирають уламки свого життя: Херсонська ОВА показала наслідки обстрілів окупантами житлових кварталів міста. ВIДЕО
Херсонська військова адміністрація показала наслідки нічних обстрілів російською армією житлових кварталів міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднила Херсонська ОВА.
"На цих кадрах люди збирають уламки свого життя. І не розуміють, що робити далі. Ці біль та розгубленість - результат чергового російського терору… Наслідки жахливої ночі та як херсонці оговтуються від пережитого - у відео", - йдеться у повідомленні.
17 липня вночі окупанти поцілили по житлових кварталах Херсона. Люди, які спали у своїх оселях, ледь встигли врятуватися.
Зазначається, що двох жінок, 82 та 75 років, лікарі діагностували гостру реакцію на стрес. Наразі їх життю нічого не загрожує.
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Виталий Танчик #518988
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