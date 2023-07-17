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Люди збирають уламки свого життя: Херсонська ОВА показала наслідки обстрілів окупантами житлових кварталів міста. ВIДЕО

Херсонська військова адміністрація показала наслідки нічних обстрілів російською армією житлових кварталів міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднила Херсонська ОВА. 

"На цих кадрах люди збирають уламки свого життя. І не розуміють, що робити далі. Ці біль та розгубленість - результат чергового російського терору… Наслідки жахливої ночі та як херсонці оговтуються від пережитого - у відео", - йдеться у повідомленні.

17 липня вночі окупанти поцілили по житлових кварталах Херсона. Люди, які спали у своїх оселях, ледь встигли врятуватися.

Зазначається, що двох жінок, 82 та 75 років, лікарі діагностували гостру реакцію на стрес. Наразі їх життю нічого не загрожує.

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Автор: 

обстріл (29612) Херсон (3475)


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А Херсонська ОВА не хоче розповісти якою було б життя у Херсоні якби голова СБУ Баканов, призначений особисто Зеленський, виконав покладені на нього обов'язки по організації опору МОЖЛИВІЙ на той час рашистській агресії з боку Криму про що сповіщали західні партнери?! Принаймні точно набагато краще ніж зараз!!!
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17.07.2023 14:43 Відповісти
а на цьому фоні терорист № 1 у світі завершує зернову угоду, тому що щось там воно вимагало, а це щось ніхто не виконав..., може він хотів, щоб сонце сходило на заході..., але ж ні, ніхто не погодився..., Китай щось мявкнув, як завжди, та стих..., путін, щоб ти здох 3 рази, та щоб пам'ятали тебе лише прокльонами...
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17.07.2023 14:49 Відповісти
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17.07.2023 14:52 Відповісти
Бідні Люди,,будь проклята орда--НАВІ́КИ-ВІКІ́В!!!((,
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17.07.2023 14:53 Відповісти
 
 