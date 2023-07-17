Сирський показав окопне відео відбиття атаки росіян на позиції ЗСУ: "Передайте нашим, шо ми #башим". ВIДЕО

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав відео окопного бою, зняте під тимчасово окупованою Кремінною Луганської області на камеру GoPro бійцями Володимирського батальйону 100-ї окремої бригади територіальної оборони.

Ролик знято з бліндажа стрільцем ЗСУ, який разом із побратимами веде вогонь у напрямку ворога, передає Цензор.НЕТ.

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