Сирський показав окопне відео відбиття атаки росіян на позиції ЗСУ: "Передайте нашим, шо ми #башим". ВIДЕО
Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав відео окопного бою, зняте під тимчасово окупованою Кремінною Луганської області на камеру GoPro бійцями Володимирського батальйону 100-ї окремої бригади територіальної оборони.
Ролик знято з бліндажа стрільцем ЗСУ, який разом із побратимами веде вогонь у напрямку ворога, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+24 Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар17.07.2023 17:17 Відповісти Посилання
+11 Баритон Саша
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+11 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар17.07.2023 17:52 Відповісти Посилання
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