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Сирський показав окопне відео відбиття атаки росіян на позиції ЗСУ: "Передайте нашим, шо ми #башим". ВIДЕО

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав відео окопного бою, зняте під тимчасово окупованою Кремінною Луганської області на камеру GoPro бійцями Володимирського батальйону 100-ї окремої бригади територіальної оборони.

Ролик знято з бліндажа стрільцем ЗСУ, який разом із побратимами веде вогонь у напрямку ворога, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідка 3 ОШБР спільно з бійцями групи "Адам" завдали удару по ворожому самохідному міномету. ВIДЕО

Автор: 

ЗСУ (7723) Сирський Олександр (668)


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Топ коментарі
+24
Таке слухати страшно, важко, а як їм там...залишайтесь живими
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17.07.2023 17:17 Відповісти
+11
Головне- хлопи юморні,хіба таких переможуть? Хлопи-здоров'я і ї.аште тих клятих москалів!
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17.07.2023 17:47 Відповісти
+11
Танчик красвва! Прикрив хлопців. І їм спокійніше.
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17.07.2023 17:52 Відповісти
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Таке слухати страшно, важко, а як їм там...залишайтесь живими
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17.07.2023 17:17 Відповісти
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17.07.2023 17:20 Відповісти
"Сирський показав"...https://t.me/osirskiy/206 Ролик знято з бліндажа стрільцем ЗСУ, який разом із побратимами веде вогонь у напрямку ворога...але ж "Сирський показав"...
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17.07.2023 19:51 Відповісти
дрони б сюди на пiдтримку, щоб адресно винищити нападникiв
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17.07.2023 17:40 Відповісти
Зебілмарафон важливіший. Дегенераткомедії, до новорічник свят, потрібно відзняти.
Які дрони?
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17.07.2023 19:58 Відповісти
Побільше поваги до наших командирів.Хоча,якщо ти кацапська мразота...
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17.07.2023 18:09 Відповісти
Головне- хлопи юморні,хіба таких переможуть? Хлопи-здоров'я і ї.аште тих клятих москалів!
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17.07.2023 17:47 Відповісти
Танчик красвва! Прикрив хлопців. І їм спокійніше.
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17.07.2023 17:52 Відповісти
Їбаште хлопці кацапську нечисть.
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17.07.2023 18:04 Відповісти
Молюсь за Вас синочки , ****** москалів!
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17.07.2023 19:24 Відповісти
Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
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17.07.2023 19:59 Відповісти
Слава ЗСУ !

Бережи вас Бог, Герої !
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17.07.2023 20:02 Відповісти
З Дебальцево Сирський чомусь не постив відоси.
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17.07.2023 22:43 Відповісти
в тилу теж не легко. куча селфі, як бойові татуйовані трутні в залах фітнес центрів, всі в потє літца, готуються після тренінгу йти в атаку на інстасамочок-губки пісєчками ((. ну в них, правда, зовсім інша гвара.
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17.07.2023 23:50 Відповісти
 
 