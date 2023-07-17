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Росіяни масово тікають з Криму, утворилися затори до 25 кілометрів завдовжки, - росЗМІ. ВIДЕО (оновлено)

Тисячі мешканців і туристів намагаються виїхати з тимчасово окупованого Криму. На Керченський міст не пускають автомобілі, поромна переправа не працює. Російська влада пропонує автомобілістам "альтернативний маршрут" через тимчасово окуповані території України - Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь.

Про це повідмляє Цензор.НЕТ, із посиланням на The Moscow Times. У мережі публікують відео і фото заторів перед мостом.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, корок із машин, що намагаються виїхати з Криму у напрямку окупованої Херсонської області, розтягнулася на понад 5 км. Затор починається приблизно за 20 км від Чонгарського мосту. За даними Google Maps, довжина затору у понеділок вдень зросла до 25 кілометрів.

За даними російського Союзу індустрії гостинності, зараз на окупованому півострові перебувають щонайменше 50 тисяч туристів і більшість із них в'їхали на власних автомобілях.

Росіяни масово тікають з Криму, утворилися затори до 25 кілометрів завдовжки, - росЗМІ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про підрив Кримського мосту: Це означає менше зруйнованих українських життів

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.

Автор: 

Крим (14203) Керченський міст (539)


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Топ коментарі
+71
Кого цікавлять проблеми орків....Хто вони такі в Криму? Окупанти
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17.07.2023 18:12 Відповісти
+61
звичайно, було б непогано. Та і температурка на завтра суперлагідна, українська-степова, +40 там буде, так що - нєх.й шастать
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17.07.2023 18:18 Відповісти
+59
Понаїхи драпають.
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17.07.2023 18:18 Відповісти
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як таракани....
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17.07.2023 21:05 Відповісти
И как я вчера писал ,россияни с фурами и маленькими машинами хлынули через Мелитополь - Бердянск - Мариополь - в сторону Ростова на Дону ...... идут колоны ! ! !
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17.07.2023 21:50 Відповісти
Ссыкливая кацапня. Они всегда такие были, поэтому чечены и даги - имеют их без мыла.
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17.07.2023 22:30 Відповісти
**** , жарко стало ? когти рвем ну ну , догоним..
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17.07.2023 23:00 Відповісти
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18.07.2023 10:50 Відповісти
Якщо бити,то треба було бити аж до його падіння,а не давати касапам приводу вдарити по мосту Патона,1543 метри довжиною.
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17.07.2023 23:04 Відповісти
.
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17.07.2023 23:04 Відповісти
раша-быдло давайте быстренько за надувными матрасами иначе ****** вы на острове крым
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18.07.2023 07:28 Відповісти
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