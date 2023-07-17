Росіяни масово тікають з Криму, утворилися затори до 25 кілометрів завдовжки, - росЗМІ. ВIДЕО (оновлено)

Тисячі мешканців і туристів намагаються виїхати з тимчасово окупованого Криму. На Керченський міст не пускають автомобілі, поромна переправа не працює. Російська влада пропонує автомобілістам "альтернативний маршрут" через тимчасово окуповані території України - Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь.

Про це повідмляє Цензор.НЕТ, із посиланням на The Moscow Times. У мережі публікують відео і фото заторів перед мостом.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, корок із машин, що намагаються виїхати з Криму у напрямку окупованої Херсонської області, розтягнулася на понад 5 км. Затор починається приблизно за 20 км від Чонгарського мосту. За даними Google Maps, довжина затору у понеділок вдень зросла до 25 кілометрів.

За даними російського Союзу індустрії гостинності, зараз на окупованому півострові перебувають щонайменше 50 тисяч туристів і більшість із них в'їхали на власних автомобілях.

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Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.