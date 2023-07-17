Полонений росіянин зі "Шторм Z" воює за Україну проти колишніх товаришів. ВIДЕО

П’ять "ходок", обіцянка зняття усіх судимостей і за 10 місяців до звільнення росіянин пішов воювати проти України у складі загону "Шторм Z".

Про те як вербують, навчають і карають "штормівців", як росіянин потрапив у полон, чому вирішив воювати за Україну і як перевіряють перебіжчиків, - відповіді на ці запитання в ексклюзивному інтерв'ю каналу Бутусов плюс.

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