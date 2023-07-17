Полонений росіянин зі "Шторм Z" воює за Україну проти колишніх товаришів. ВIДЕО
П’ять "ходок", обіцянка зняття усіх судимостей і за 10 місяців до звільнення росіянин пішов воювати проти України у складі загону "Шторм Z".
Про те як вербують, навчають і карають "штормівців", як росіянин потрапив у полон, чому вирішив воювати за Україну і як перевіряють перебіжчиків, - відповіді на ці запитання в ексклюзивному інтерв'ю каналу Бутусов плюс.
Топ коментарі
+19 Drbest Good #551142
показати весь коментар17.07.2023 21:39 Відповісти Посилання
+6 Андрій Саган
показати весь коментар17.07.2023 21:49 Відповісти Посилання
+6 Андрій Саган
показати весь коментар17.07.2023 22:00 Відповісти Посилання
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"Нехай приїде і тоді буде повчати де і хто має сидіти і з яких окопів писати!" --- ну а ти в свою чергу піди в окоп і потім уже будеш розказувати,треба на фронті таких як є цей кацап для України,чи ні.
1. Цей вагнеровиуь демонструє другим вагнеровцям, що їх тут не вбивають як каже кремлівська пропаганда.
Що вони можуть здатися.
2. Як що Кількість воїнів, які воюють проти ху&ла , сбільшуеться за рахунок полонених росіян, це добре.
3. Цей приклад демонструє всему світу, що Україна не россея.