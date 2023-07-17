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Новини Відео Війна
19 023 26

Полонений росіянин зі "Шторм Z" воює за Україну проти колишніх товаришів. ВIДЕО

П’ять "ходок", обіцянка зняття усіх судимостей і за 10 місяців до звільнення росіянин пішов воювати проти України у складі загону "Шторм Z".

Про те як вербують, навчають і карають "штормівців", як росіянин потрапив у полон, чому вирішив воювати за Україну і як перевіряють перебіжчиків, - відповіді на ці запитання в ексклюзивному інтерв'ю каналу Бутусов плюс.

Дивіться також: Прикордонники під обстрілами ведуть вогонь по окупантах. ВIДЕО

Автор: 

інтерв’ю (225) Бутусов Юрій (3625)


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Топ коментарі
+19
Позітив е!

1. Цей вагнеровиуь демонструє другим вагнеровцям, що їх тут не вбивають як каже кремлівська пропаганда.
Що вони можуть здатися.

2. Як що Кількість воїнів, які воюють проти ху&ла , сбільшуеться за рахунок полонених росіян, це добре.

3. Цей приклад демонструє всему світу, що Україна не россея.
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17.07.2023 21:39 Відповісти
+6
"А звідки я пишу хай тебе не кохає!" --- в якому сенсі? Так він правду написав,плюгавий кацап,зек зараз за Україну воює,а такий "диванний патріот" як ти сидить і крім того як тут нити більше нічого не робить,получається ти гірше плюгавого зека-кацапа,а з себе корчиш "патріота"
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17.07.2023 21:49 Відповісти
+6
Так толку з того,що ти не втік? З таким самим успіхом міг би й втікти, користь була б аналогічна з тим,що є тоді коли ти в Україні сидиш.

"Нехай приїде і тоді буде повчати де і хто має сидіти і з яких окопів писати!" --- ну а ти в свою чергу піди в окоп і потім уже будеш розказувати,треба на фронті таких як є цей кацап для України,чи ні.
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17.07.2023 22:00 Відповісти
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Один хер за кого -- лиш би воювати -- у французів є "Дикі гуси"
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17.07.2023 21:26 Відповісти
Ти це із окопа пишеш?
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17.07.2023 21:32 Відповісти
Сидиш в штатах то сиди мовчки -бо викинуть звідти. А звідки я пишу хай тебе не кохає!
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17.07.2023 21:37 Відповісти
"А звідки я пишу хай тебе не кохає!" --- в якому сенсі? Так він правду написав,плюгавий кацап,зек зараз за Україну воює,а такий "диванний патріот" як ти сидить і крім того як тут нити більше нічого не робить,получається ти гірше плюгавого зека-кацапа,а з себе корчиш "патріота"
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17.07.2023 21:49 Відповісти
Я принаймі в штати не втік як дехто! Нехай приїде і тоді буде повчати де і хто має сидіти і з яких окопів писати! А взагалі перед тим як когось запитувати про окопи треба самому в окопі бути!
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17.07.2023 21:56 Відповісти
Так толку з того,що ти не втік? З таким самим успіхом міг би й втікти, користь була б аналогічна з тим,що є тоді коли ти в Україні сидиш.

"Нехай приїде і тоді буде повчати де і хто має сидіти і з яких окопів писати!" --- ну а ти в свою чергу піди в окоп і потім уже будеш розказувати,треба на фронті таких як є цей кацап для України,чи ні.
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17.07.2023 22:00 Відповісти
Є ті, що повтікали, є ті, що виїхали давно, і є ті, що народилися тут. Так що, "втік" не кожному приклеїш.
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17.07.2023 22:19 Відповісти
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17.07.2023 22:30 Відповісти
Ти серло хотів щось сказати?
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17.07.2023 22:31 Відповісти
А куди дівати отих 25% дебілів, які голосували за олігарха, щоб він зламав олігархічну систему, що було однією з вимог Майдану?
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17.07.2023 22:01 Відповісти
І 25% було вдруге, а першого разу за нього голосувала більшість із тих 73%.
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17.07.2023 22:02 Відповісти
При всій повазі до Юрія, я не зовсім розімію навіщо нам це треба, як окупанти потрапляються на війну мене ані краплі не цікавить.
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17.07.2023 21:27 Відповісти
він принаймі воює зща Україну -це набагато краще як деякі диванні експерти що сидять дома- користі від них нуль
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17.07.2023 22:21 Відповісти
ни единому слову.
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17.07.2023 21:29 Відповісти
Позітив е!

1. Цей вагнеровиуь демонструє другим вагнеровцям, що їх тут не вбивають як каже кремлівська пропаганда.
Що вони можуть здатися.

2. Як що Кількість воїнів, які воюють проти ху&ла , сбільшуеться за рахунок полонених росіян, це добре.

3. Цей приклад демонструє всему світу, що Україна не россея.
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17.07.2023 21:39 Відповісти
цьому пофіг кого вбивати . типовий найманець .
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17.07.2023 21:47 Відповісти
Це реалії війни. Кого цікавить, кого не цікавить. Можна не дивитися. Бутусов показує різні моменти війни.
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17.07.2023 22:04 Відповісти
Питання нащо нам це біосміття??? Чим швидше це кацапське лайно здохне. Тим краще.
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17.07.2023 22:21 Відповісти
и таких на расии 80%
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17.07.2023 22:29 Відповісти
Єдине, що треба - дуже ретельно перевірити і переконатись, що він не "засланий казачок". І якщо він реально виконує всі накази ЗСУ і не ворожий колаборант - то нехай воює, особливо коли за деякими доводиться бігати зі стріляниною, щоб повістку вручити - комусь все ж треба воювати, орки оно 100 тисяч виставили лише на Лимано-Куп'янському напрямку, а ще вагнерівців відправили до білорусів, що з того вийде - чималеньке питання.
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17.07.2023 22:43 Відповісти
Цікава екзотична історія - не більше того, практично такі випадки не роблять погоди. А ось просування образу "хароших рускіх" наносить шкоду Україні в довгостроковій перспективі.
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18.07.2023 00:06 Відповісти
O sancta simplicitas
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18.07.2023 00:30 Відповісти
зк Вагнера переходят на нашу сторону, а где наши зк? перейдут на сторону раши?
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18.07.2023 08:59 Відповісти
Все дуже просто: чувак став на сторону Світла.
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18.07.2023 12:56 Відповісти
 
 